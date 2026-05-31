Carolina Corcho rechazó que gobiernos extranjeros quieran interferir en las elecciones presidenciales y pidió defender la soberanía

La congresista hizo el llamado en su cuenta de X al finalizar la jornada electoral cuando cerraron las mesas de votación - crédito @carolinacorcho/X

El ambiente electoral en Colombia se vio marcado por el llamado a la defensa de la soberanía nacional, tras el pronunciamiento de Carolina Corcho, senadora electa por el Pacto Histórico y exministra de Salud, en plena jornada de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

Desde el centro de Bogotá, la dirigente política acudió a las urnas acompañada por jóvenes, mujeres y militantes de su colectividad.

En sus declaraciones, insistió en la necesidad de que las elecciones transcurran en un clima de paz y respeto por la decisión de los ciudadanos.

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La exministra de Salud hizo un llamado a defender la soberanía en estas elecciones - crédito Lina Gasca/Colprensa

El mensaje de la senadora fue contundente al rechazar “cualquier intento injerencista de cualquier gobierno extranjero, de los Estados Unidos, del Ecuador, de América Latina, sobre este proceso que debe ser libre y soberano”.

Para Corcho, la independencia en la toma de decisiones es un principio innegociable en la democracia colombiana.

Las palabras de la exministra fueron pronunciadas en un contexto en el que diferentes sectores sociales y políticos han expresado preocupación por posibles presiones o influencias externas durante los comicios.

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El objetivo de la inscripción es garantizar la participación de todos los movimientos que conforman el Pacto Histórico - crédito Colprensa

Corcho enfatizó que la voluntad popular debe prevalecer sin interferencias externas.

El 31 de mayo, Colombia celebra una jornada electoral en la que la participación masiva se percibe en las calles y en los principales centros de votación. Según palabras de la senadora, se evidencia “mucha gente, hay un ambiente democrático en el país y vamos a ganar en primera vuelta”.

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La postura de Corcho responde directamente a la inquietud sobre la posible intervención extranjera en el proceso electoral colombiano. En su declaración, la senadora recalcó que el pueblo colombiano “tomará sus decisiones” y reiteró su confianza en un resultado favorable para su movimiento político.

Corcho respalda la candidatura del senador del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La jornada electoral avanza entre llamados a la calma y a la defensa de los valores democráticos, en medio de la vigilancia de organismos nacionales e internacionales interesados en el desarrollo transparente de la contienda.

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Así funciona el rápido conteo de votos en Colombia

Colombia se ha posicionado como referente internacional por la rapidez en el conteo de votos durante las elecciones presidenciales. El proceso, que concluye oficialmente con el cierre de las mesas a las 4:00 p. m., permite que los resultados preliminares se conozcan tan solo dos horas después, alrededor de las 6:00 p. m.

Esta agilidad ha generado dudas sobre la fiabilidad y seguridad del sistema, especialmente considerando que más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar en todo el país.

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La clave del conteo rápido radica en la combinación de un escrutinio manual y el soporte de tecnología auditada. Los jurados de votación, distribuidos en más de 123.000 mesas en 14.000 puestos, reciben formación específica para clasificar y contar los votos de cada candidato.

A las 8 am empezaran las votaciones para las elecciones presidenciales - crédito Registraduría Nacional

Los resultados se consignan en tres copias del acta E-14, documento fundamental que respalda la transparencia del proceso.

“En la mesa clasifican los votos. Hacen el conteo de los votos que obtiene cada candidato. Esos datos los diligencian en unas actas llamadas E14. Ahí colocan el resultado de cada candidato. Luego los jurados firman.Todas las mesas deben contar con esa acta. Las tres actas tienen la misma información, pero una es empleada para transmitir, otra se envía a los jueces y otra funciona como backup”.

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Una de estas copias, conocida como acta de transmisión, permite a la Registraduría enviar los datos inmediatamente por teléfono. De esta manera, los medios de comunicación pueden difundir los boletines informativos a lo largo de la tarde electoral.

El docente Sergio Quevedo, de la Universidad de La Sabana, explicó que este modelo, aunque manual, deja constancia física de cada voto y permite la verificación por actores con diferentes posturas políticas.

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El software electoral, sometido a auditorías internacionales y con el código fuente expuesto, sirve únicamente para consolidar y divulgar datos, no para modificar resultados. Los resultados oficiales, sin embargo, solo se anuncian tras el escrutinio definitivo, realizado por comisiones integradas por jueces, testigos y representantes de partidos.