Colombia

Padre de Marcela Gómez, la joven cuyo cuerpo fue hallado dentro de un costal en Cali, recordó su última conversación: “No llegó”

La joven llevaba desaparecida desde el lunes 21 de mayo de 2026 y su cuerpo se encontró por operarios de aseo el jueves 25 de mayo

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La joven afirmó que llegaría a la casa, pero jamás entró - créditos Informa Jamundi/Facebook | red social Facebook
La joven afirmó que llegaría a la casa, pero jamás sucedió - créditos Informa Jamundi/Facebook | red social Facebook

El hallazgo del cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda dentro de un costal en Cali reactivó la alarma por la violencia contra las mujeres en la capital de Valle del Cauca. La joven, de 26 años, fue reportada como desaparecida el jueves 21 de mayo y fue hallada sin vida el lunes 25 de mayo de 2026 frente a la estación La Rivera del MIO.

De momento no se han reportado capturas ni hay una hipótesis esclarecida sobre el crimen, luego de que la mujer salió desde su residencia, ubicada en el barrio Los Álamos, pero nunca regresó.

En declaraciones a Bluradio, y luego de realizar el reconocimiento del cuerpo de su hija en las instalaciones de Medicina Legal en Cali, Giovanni Gómez Abadía contó qué fue lo último que le dijo Gómez a él, y como empezó el desespero que terminó con el lamentable descubrimiento.

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“Me escribió como a las 10:50 de la noche (del jueves 21 de mayo) y me dijo que venía a dormir, que no le echara pasador a la puerta. Yo le dije que bueno, pero no llegó. El viernes en la mañana me asomé a la habitación de ella y tenía la puerta abierta, pero no me asusté porque pensé que se había quedado en otro lado. El sábado sí me preocupé y empezó la búsqueda”, expresó.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, trabajadores de aseo encontraron SU cuerpo en la calle 70, entre carreras 1J y 1H, frente a la estación del sistema de transporte masivo. El cadáver estaba envuelto en plástico negro y cartón dentro de un costal.

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Los primeros indicios señalan que dos hombres abandonaron el costal la noche anterior y huyeron en un vehículo particular, y fueron los mismos operarios quienes alertaron a las autoridades cuando hicieron el hallazgo durante sus labores de la mañana.

Pero, según lo que el padre de Marcela señaló al mismo medio, ella no contaba con amenazas ni había recibido llamadas o mensajes que pudieran representar un peligro para su vida.

“Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó porque ella no se perdía tantos días de la casa, y yo, por lo menos que sepa, ella tampoco tenía amenazas de muerte. Pero a la juventud, mucho cuidado con las drogas, a los sitios que frecuentan y con quién andan. La verdad, en el estado que fue encontrada mi hija es de un crimen”, añadió el papá de la víctima, que espera que las autoridades logren esclarecer en poco tiempo lo que sucedió, además de dar con los responsables del homicidio.

El caso se conoció en medio de una seguidilla de hechos violentos contra otras mujeres en Cali.

El 13 de mayo, dos ciudadanas fueron asesinadas por sicarios en el Bulevar del Oriente, un antecedente que incrementó la preocupación por la seguridad femenina en la capital del Valle del Cauca.

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