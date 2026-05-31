Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

“Contamos ahorita con algunos departamentos con fallas en el servicio de comunicaciones" confirmó la ministra de las TIC - crédito Ministerio TIC

En medio de la jornada electoral en Colombia, Carina Murcia Yela, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), entregó un reporte detallado sobre el estado de las telecomunicaciones y la ciberseguridad nacional. La entidad expuso que, hasta las 11:00 a. m., el monitoreo técnico evidencia avances en la normalización de eventos, aunque persisten novedades operativas en distintos departamentos del país.

El anuncio se realizó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado al inicio de la jornada para asegurar la vigilancia de los servicios críticos en elecciones. Murcia Yela destacó que más de 370 personas técnicas están a cargo de estas labores y reiteró el llamado al respeto en redes sociales, sumándose a la solicitud hecha por la Procuraduría para preservar una “paz electoral” también en el entorno digital.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, la ministra hizo un llamado enfático al respeto en redes sociales, considerando el crecimiento de la violencia digital durante los procesos electorales: “La violencia digital hoy en día se ve latente en las redes sociales y queremos también que en este evento electoral, en esta fiesta por la democracia, sea como lo menciona la Procuraduría, una paz electoral que no sea solamente en lo territorial, sino que también lo vivamos en este ciberespacio donde estemos todos seguros”.

Murcia Yela instó a los partidos políticos a hacer un uso responsable y seguro de los entornos digitales, subrayando la importancia de la convivencia y la seguridad en todos los canales, tanto físicos como virtuales.

PUBLICIDAD

Estado de las telecomunicaciones: departamentos y municipios afectados

La ministra TIC pidió respeto en redes sociales y una “paz electoral” digital - crédito Ministerio TIC

La ministra Carina Murcia Yela informó que, a corte de las 11:00 a. m., se reportan fallas o intermitencias en el servicio de comunicaciones en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Meta, Nariño, Putumayo y Santander.

En paralelo, el monitoreo desde el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) permitió identificar situaciones puntuales en municipios y estaciones de Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Según el reporte, “contamos ahorita con algunos departamentos con fallas en el servicio de comunicaciones. Uno de esos es Antioquia, San Andrés, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Meta, Nariño, Putumayo y Santander”.

Más de 370 personas técnicas monitorean la infraestructura y plataformas durante las elecciones - crédito Ministerio TIC

Murcia Yela detalló que el monitoreo técnico evidencia avances en algunos de los eventos reportados previamente, mientras persisten novedades bajo seguimiento relacionadas con infraestructura IMT, energía y redes.

PUBLICIDAD

Los operadores Claro, Movistar, Tigo y Wom reportaron indisponibilidades específicas en infraestructura IMT y situaciones vinculadas a fallas energéticas. El Ministerio TIC aseguró el acompañamiento técnico y la articulación permanente con los operadores para verificar la evolución de cada reporte, así como el seguimiento a estaciones base y enlaces de comunicaciones.

“Este es el llamado que hacemos constante desde el día de ayer que instalamos nuestro PMU para que los operadores restablezcan el servicio de telecomunicaciones en estos departamentos”, expresó la ministra. Añadió que también se ha presentado servicio intermitente de energía, revisado en conjunto con las gobernaciones.

PUBLICIDAD

Entidades instalaron el PMU para el normal transcurso de las elecciones presidenciales

El Ministerio de Defensa y otras autoridades del orden nacional instalaron un PMU para las elecciones del 8 de marzo - crédito @mindefensa/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, instalaron este sábado 30 de mayo el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta del Gobierno ante contingencias y garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales del domingo 31 de julio, de acuerdo con información publicada por la Presidencia de Colombia.

El dispositivo de seguridad incluyó el despliegue de 408.000 integrantes de la fuerza pública en todo el país, según anunció Sánchez. “Son 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública los que estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral”, indicó.

PUBLICIDAD

Benedetti explicó que el PMU recibirá reportes sobre problemas en vías, alumbrado u orden público para activar la respuesta gubernamental. “Este Puesto de Mando Unificado lo que más quiere es que si hay un problema en vías, en alumbrado, en orden público, llegue el requerimiento aquí y nosotros automáticamente respondemos como gobierno a lo que realmente esté sucediendo en el país. Eso está así de claro”, dijo en declaraciones a medios.

El PMU operará en la sede del Ministerio del Interior, frente a la Casa de Nariño, con participación de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, la cúpula militar, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras entidades, según el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Para la jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil instaló 125.259 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos, de acuerdo con la misma información.