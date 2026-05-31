El voto en blanco superó a nueve de los trece candidatos en las presidenciales de Colombia

Más de 400.000 colombianos votaron en blanco durante las elecciones presidenciales - crédito Visuales IA

En las elecciones presidenciales, los colombianos tuvieron la opción de elegir entre 13 candidatos que durante varios meses se dedicaron a recorrer el país para presentar sus planes de gobierno.

A pesar de ello, en los comicios del 31 de mayo se registró algo poco habitual, el voto en blanco (con más de 400.000 votos) derrotó a gran parte de los que tenían la intención de llegar a la Casa de Nariño.

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Entre los derrotados por el voto en blanco están: Gustavo Matamoros, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño y Mauricio Liscano.

El voto en blanco superó a nueve de los trece candidatos, incluida Claudia López - crédito @ClaudiaLopez/X

Algo que sorprendió durante la jornada es que el voto en blanco superó el umbral de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá que no logró ubicarse entre los candidatos más votados del país.

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En el último mensaje que publicó en sus redes sociales, López le agradeció a la ciudadanía que confió en sus propuestas y anticipó que no se alejará del mundo político.

“Aquí comienza una nueva historia para Colombia. Yo voy a estar aquí siempre, pase lo que pase, para defenderte, para que nuestra voz cuente. Se les ama. Gracias Colombia”, escribió la bogotana.

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De los nueve derrotados por el voto en blanco, ocho tuvieron menos de la mitad que tuvo está opción al final; además, solo Claudia López y Santiago Botero superaron los 100.000 votos.

Más de 385.000 personas votaron en blanco en el país - crédito Colprensa

¿Desde cuándo se permite votar en blanco en Colombia?

El voto en blanco en Colombia está reconocido como una opción válida desde la reforma constitucional de 1990. Esta alternativa se incorporó a través del Acto Legislativo 01 de 1989 y quedó formalmente establecida en la Constitución Política promulgada el 4 de julio de 1991. El artículo 258 de la carta magna estipula que el voto en blanco es “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con los candidatos o listas presentados en una elección”.

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La reglamentación específica se consolidó con la Ley 403 de 1997, la cual determinó que todas las tarjetas electorales deben incluir la casilla correspondiente al voto en blanco. Desde entonces, los ciudadanos han podido marcar esta opción en comicios presidenciales, legislativos, regionales y municipales, así como en consultas populares y referendos.

El voto en blanco tiene un efecto particular en Colombia. Si en una elección para corporaciones públicas, gobernaciones, alcaldías o presidencia ningún candidato obtiene la mayoría absoluta y la opción de voto en blanco reúne la mayor cantidad de votos válidos, se debe repetir la elección con nuevos candidatos. Esta regla busca garantizar que la ciudadanía pueda expresar abiertamente su inconformidad frente a las alternativas propuestas, generando una nueva convocatoria en caso de que el rechazo sea mayoritario.

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El voto en blanco representa una herramienta de participación política que permite manifestar desacuerdo sin recurrir a la abstención y cuenta con respaldo legal en todos los procesos electorales del país desde la década de 1990.

Habrá segunda vuelta en Colombia

La segunda vuelta electoral será el 21 de junio - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa

Luego del escrutinio se confirmó que la presidencia será ocupada por el ganador de la segunda vuelta electora, que se registrará el 21 de junio con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como candidatos.

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La sorpresa de la jornada fue que el abogado superó las expectativas y superó a los demás aspirantes; sin embargo, no superó el umbral de más del 50% para ser el nuevo mandatario nacional.

Otro aspecto que sorprendió fue la baja cantidad de votos que tuvo Paloma Valencia, que en las encuestas de intención de voto registraba como una de las posibles ganadoras y al final quedó relegada con menos del 10% de los votos.

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Hasta el momento, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no se han pronunciado para entregar conclusiones de la jornada electoral.