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Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

El enigmático DJ y productor alemán anunció fecha para su experiencia ‘Claptone & Friends’, a tono con la publicación de su más reciente larga duración ‘Wanderer’

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Claptone regresa a Medellín el 31 de julio de 2026 con su formato Claptone & Friends en el Sky Center - crédito cortesía Breakfast Live
Claptone regresa a Medellín el 31 de julio de 2026 con su formato Claptone & Friends en el Sky Center - crédito cortesía Breakfast Live

Una de los proyectos más destacadas del panorama de la música electrónica internacional, Claptone, anunció su regreso a Medellín con Claptone & Friends, un formato de experiencia nocturna que reúne música house, identidad visual y una selección de artistas invitados aún por revelar.

El proyecto berlinés, uno de los más reconocidos de la escena house internacional, se distingue por una propuesta que trasciende la figura del DJ. Detrás de la máscara dorada de médico de la peste que lo caracteriza se encuentra una identidad anónima —se cree que es un dúo, aunque en escena actúa siempre un solo integrante— que desde principios de los años 2010 construyó su sonido y una propuesta audiovisual identificable y accesible, pero igualmente atrevida.

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Claptone & Friends reúne al artista central con una selección de invitados en una noche de house music y experiencia inmersiva - crédito cortesía Breakfast Live
Claptone & Friends reúne al artista central con una selección de invitados en una noche de house music y experiencia inmersiva - crédito cortesía Breakfast Live

Desde entonces, la propuesta musical de Claptone ha girado en torno a la fusión de teclas oscuras, líneas de bajo con peso y voces de artistas como Gregory Porter, Alison Goldfrapp y Peter Bjorn and John. En 2026 lanzó el álbum Wanderer, su más reciente producción de estudio, que incluye singles como “Black & Gold” y sus distintas versiones remezcladas.

El evento se realizará en el Sky Center de Medellín, con acceso restringido a mayores de 18 años, el 31 de julio. Actualmente está disponible la boletería bajo todas las formas de pago, a través de TuBoleta.

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Las entradas para la presentación de Claptone & Friends pueden adqurirse en TuBoleta - crédito cortesía Breakfast Live
Las entradas para la presentación de Claptone & Friends pueden adqurirse en TuBoleta - crédito cortesía Breakfast Live

Claptone, un enigma con ritmo

A la manera de Daft Punk, deadmau5 o Boris Brejcha, Claptone forjó un símbolo de la fiesta partiendo del misterio que rodea a los productores que portan su tradicional máscara en sus presentaciones. Eso ha permitido que su estilo se mantenga versátil, atento a las tendencias, pero también a seguir una visión propia cuando se da la oportunidad.

Una prueba clara de ello es que en su sonido se pueden rastrear por igual influencias del house de la primera ola en los años 80, pero también del deep house o de tendencias más actuales.

Adicionalmente, su reputación en la industria musical le ha permitido sumar colaboraciones con personajes cercanos al panorama indie, como los suecos Peter, Bjorn & John, los británicos The Boxer Rebellion o el cantautor irlandés James Vincent McMorrow.

Con su álbum Wanderer (2026) como producción más reciente, Claptone llega a Medellín en uno de sus momentos de mayor actividad discográfica - crédito Golden Recordings via AP
Con su álbum Wanderer (2026) como producción más reciente, Claptone llega a Medellín en uno de sus momentos de mayor actividad discográfica - crédito Golden Recordings via AP

El regreso del proyecto a Colombia coincide con la publicación de su cuarto larga duración, Wanderer, en donde evitó remitirse a un sonido en específico. “Este álbum pretende situarse entre la realidad y el mundo de los sueños, casi como un viaje de uno a otro”, dijo el DJ en declaraciones recogidas por AP.

Esta producción cuenta con invitados habituales como los cantantes como Nathan Nicholson y Poppy Baskcomb, y novedades como la participación de la banda indie Crystal Fighters.

Claptone les asignó a varios de los artistas más de una canción, permitiendo a los escuchas adentrarse en su voz, marcando distancia con producciones por el estilo con múltiples invitados que podrían dejan con ganas de más. “Me gusta la estabilidad o, ya sabes, la gente que vuelve al proyecto. Mucha gente con la que trabajo puede que vuelva en el próximo álbum”, dijo.

Una de las piezas más destacadas en Wanderer es Black and Gold, en la que canta Hannah Boleyn con un sonido etéreo y al mismo tiempo una vibra funk. La letra surgió de una lluvia de ideas con Boleyn en la que incluyeron el color dorado de la máscara de Claptone y su vestimenta negra.

“Creo que es la canción perfecta para una noche de club. Estaba haciendo un single con Goldfrapp poco antes de hacer esto, y ella (Boleyn) fue la voz perfecta para retomar y llevar esta colaboración con Goldfrapp a otro nivel”, manifestó.

Al convocar a artistas de otros géneros musicales, Claptone señaló que se proponía enriquecer el house y aportar nuevos puntos de vista, así como su intención de dejar atrás la obsesión por las listas de popularidad o la presencia en los clubs. “Aprecio cuando la gente tiene un horizonte más brillante, una visión más abierta o un horizonte más musical”, dijo.

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