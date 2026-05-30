Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla

Escocia cerró su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una victoria de 4-1 sobre Curazao en Hampden Park, pero la alegría del resultado quedó opacada por la confirmación de que Billy Gilmour se convirtió en la primera baja del equipo dirigido por Steve Clarke, tras sufrir una lesión de rodilla en el primer tiempo del encuentro disputado este sábado 30 de mayo.

El mediocampista de 24 años, pieza habitual del esquema de Clarke durante las eliminatorias, cayó al césped sin contacto con ningún rival y fue reemplazado de inmediato por Findlay Curtis. Los estudios realizados tras el partido confirmaron el daño en la rodilla, y el jugador regresará a su club, el Napoli de la Serie A de Italia, para iniciar su proceso de rehabilitación.

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Billy Gilmour cayó al césped de Hampden Park sin contacto con ningún rival. Los estudios posteriores confirmaron una lesión de rodilla que lo deja fuera del Mundial - crédito Russell Cheyne/REUTERS

“Estoy destrozado por Billy porque ha sido una parte integral de nuestra campaña clasificatoria para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel, y todos lo sentimos por él”, declaró Clarke en la conferencia de prensa posterior al partido. “Sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona, y aunque ninguna palabra le dará consuelo esta noche, estoy seguro de que Billy tendrá muchos grandes torneos por delante en el futuro.”

El partido en sí arrancó de manera adversa para los locales. Tahith Chong abrió el marcador para Curazao en el minuto 17, y el equipo visitante sostuvo la ventaja contra todo pronóstico hasta el borde del descanso.

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Fue el ingresado Findlay Curtis, centrocampista de 19 años al servicio del Kilmarnock de la liga escocesa, quien rescató el empate en el tiempo añadido del primer tiempo, con el 1-1 que llegó tras 46 minutos de juego.

Findlay Curtis, de 19 años y reemplazo de Gilmour, igualó el partido en el tiempo añadido del primer tiempo con el 1-1 que le devolvió la iniciativa a Escocia antes del descanso - crédito Russell Cheyne/REUTERS

Para entonces, Curazao ya disputaba el partido con diez hombres: Jurgen Locadia había sido expulsado en el minuto 37, un factor que Clarke reconoció como determinante en el desarrollo del encuentro. “La tarjeta roja cambia toda la dinámica del partido y, al menos contra los diez, empezamos a crear ocasiones y marcamos varios goles”, señaló el seleccionador escocés.

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Con todo, Clarke admitió que habría preferido una prueba más exigente de cara al torneo. “Obviamente es agradable ganar cualquier partido internacional, pero creo que habría sido mejor si se hubiera mantenido el once contra once, y entonces nos habrían planteado más preguntas sobre si podíamos encontrar los espacios en el campo y crear las ocasiones que creamos contra diez hombres. Habría sido un mejor ejercicio para nosotros”, admitió.

En el segundo tiempo emergió la figura de Lawrence Shankland, delantero del Hearts subcampeón de Escocia y que convirtió 20 goles en la temporada con su club, fue el gran protagonista ofensivo de la noche. El ariete marcó el 2-1 a la hora de partido y repitió cinco minutos después con el 3-1, un doblete que terminó de sentenciar el encuentro. Escocia cerró la cuenta con el 4-1 en los minutos finales con anotación de Ryan Christie.

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Ryan Christie selló la victoria por 4-1 de Escocia en Hampden Park - crédito Russell Cheyne/REUTERS

La baja de Gilmour obliga a Clarke a replantear su convocatoria con el torneo a poco más de dos semanas de distancia. De acuerdo con lo informado por el seleccionador, las opciones que se barajan para suplir su lugar incluyen a Lennon Miller, del Udinese, Connor Barron, del Rangers, y Andy Irving, del Sparta de Praga.

Clarke también hizo mención del trabajo realizado en su debut con el seleccionado mayor por el joven delantero Tyler Fletcher, de 19 años, hijo del exinternacional escocés Darren Fletcher, recordado por su etapa en el Manchester United de Alex Ferguson en los 2000.

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“Se ha entrenado bien esta semana, así que está un poco más cerca que los otros tres, pero necesito tener una larga conversación con mi cuerpo técnico y decidir cuál es la mejor manera de proceder”, manifestó Clarke.

Estos serán los partidos de la selección de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escocia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder de su grupo en la Eliminatoria Europea, superando a Dinamarca - crédito Action Images via Reuters/Lee Smith/File Photo

Haití vs. Escocia

Fecha: Sábado, 13 de junio 2026- 9:00 p. m (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).

Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Escocia vs. Marruecos

Fecha: Viernes, 19 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).

Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Brasil vs. Escocia

Fecha: Miércoles, 24 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).

Estadio: Hard Rock - Miami, Estados Unidos.