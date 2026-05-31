Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

La pareja se mostró sonriente y segura de su decisión, afirmando las razones que los llevaron a votar - crédito Cristina Hurtados / Instagram

Cristina Hurtado y José Narváez sorprendieron al expresar su apoyo al candidato a la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella, imágenes que llamaron la atención de los colombianos en la víspera de las elecciones presidenciales en Colombia.

Los famosos mostraron públicamente su respaldo a los “valores familiares” y hablaron de la necesidad de un “cambio verdadero” en el país, mostrando su postura en el panorama político nacional desde el 30 de mayo de 2026, un día antes de que se desarrollara la jornada electoral.

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Las declaraciones de la reconocida presentadora de televisión y su esposo, que es actor, se convirtieron en tendencia rápidamente, teniendo en cuenta que los dos mostraron su respaldo al abogado, demostrando que están en desacuerdo con la forma en la que Gustavo Petro manejó el país durante el periodo comprendido entre el 2022 y el 2026.

La amistad entre Cristina Hurtado y De la Espriella desató todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, en las que algunos de los ciudadanos expresaron su rechazo por las declaraciones, aunque otros no dudaron en respaldar a la pareja de famosos y sumarse a su causa política.

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Cabe mencionar que en las imágenes no solo aparece Abelardo de la Espriella, sino que siempre está acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, lo que también ha llamado la atención, especialmente porque los dos se han mostrado cercanos al público con sus constantes manifestaciones de amor a través de las redes sociales.

La presentadora compartió las fotografías un día antes de las votaciones - crédito Cristina Hurtado / Instagram

Previo a la jornada electoral, Hurtado compartió en sus redes sociales imágenes de su encuentro con De la Espriella. En esas publicaciones, la presentadora recalcó: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país. Firme por la patria”.

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La famosa ha compartido varios espacios con De la Espriella - crédito Cristina Hurtado / Instagram

Declaraciones de apoyo para Abelardo de la Espriella

Tanto Cristina Hurtado como José Narváez se refirieron a la relevancia de la unidad familiar y la transformación social en Colombia.

Las declaraciones previas a las elecciones buscaron convocar a la ciudadanía alrededor de causas comunes como la familia, la educación y la patria, el discurso que el aspirante a la Presidencia ha manejado reiterativamente en cada una de sus entrevistas, lo que llamó la atención de los seguidores antes de acudir a las urnas.

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La pareja invitó a sus seguidores a votar - crédito Cristina Hurtado / Instagram

La pareja mostró su participación en la jornada electoral colombiana

El 31 de mayo, durante la primera vuelta, Cristina Hurtado y José Narváez, su esposo, participaron en la votación y compartieron sus reflexiones tras ejercer el derecho al voto.

José expresó: “Acabamos de votar por la familia, por los niños, por la seguridad, por oportunidades. Porque no podemos seguir normalizando tanta maldad, porque las cosas tienen que volver a ser como deben ser”.

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Por su parte, la famosa presentadora de la cuarta temporada de A Otro Nivel resaltó la importancia de la “educación, el empleo, la justicia y la igualdad” para el futuro del país.

Finalmente, José añadió: “Por un gobierno que gobierne además para todos. Eso es clave. Buena suerte. Que pase lo mejor que tenga que pasar para Colombia”.

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Las imágenes muestran a las dos parejas muy cercanas - crédito Cristina Hurtado / Instagram

El cierre de la jornada electoral dejó en evidencia el deseo de los famosos porque su amigo tome el mandato del país. Aunque esto desató una oleada de críticas como: “Ya mismo te dejo de seguir”, “Bonita pero, definitivamente, pura fachada”, “Un seguidor menos” y “Ay Cris 😮 no puedo creer que le estés haciendo campaña a ese tipo, uy no, por paloma hasta te lo pasaría, pero este tipo es una vergüenza, un insulto que sea candidato".

En contraste, otros la apoyaron con comentarios como: “Firmes por la patria”, “Vamos que se puede”, “Cristina bendiciones tus convicciones y valores son lo más importante” y “Que chévere Cristina tu apoyo a Abelardo”.

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