Elecciones 2026 en Colombia: Google ya perfila un ganador y estas son las sorpresas previas a las votaciones

De izquierda a derecha, Claudia López, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo - crédito Visuales IA

A menos de dos días de las elecciones presidenciales de 2026, en las que 13 fórmulas —con candidaturas presidenciales y vicepresidenciales— se disputarán la conducción política, social y económica de Colombia durante los próximos cuatro años, así se están moviendo las búsquedas de los colombianos en Google Trends.

Dado que este artículo se centrará en los cinco principales candidatos presidenciales (Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo) y que los datos a continuación no reflejan una intención de voto real ni un pronóstico electoral, quien encabezó las búsquedas en Google fue el abogado Abelardo de la Espriella.

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Google Trends evidencia el liderazgo digital del aspirante por Salvación Nacional, entre las cinco principales figuras del ámbito político colombiano.

Las preferencias de los usuarios en la red evidencian una inclinación clara, donde los otros competidores muestran cifras menores de interés, según el análisis previo al cierre de campaña - crédito captura de pantalla Google Trends

El también abogado alcanza los máximos valores en el índice de popularidad en búsquedas, situándose por encima de Paloma Valencia e Iván Cepeda; mientras que Sergio Fajardo y Claudia López registran una atención digital considerablemente menor.

Google Trends revela que, durante este periodo, Abelardo de la Espriella sobresale por registrar los picos más altos en el índice de popularidad digital (100), dominando la mayoría de los tramos analizados.

Valencia ocupa de manera constante el segundo puesto, con un leve incremento hacia el final del periodo.

Los datos regionales muestran que el candidato encabeza el interés en varios departamentos y concentra la atención digital en los periodos recientes del proceso electoral - crédito Google Trends

Cepeda permanece en el tercer lugar, mostrando incrementos aislados de interés. Fajardo y López figuran con presencia marginal, sus curvas de popularidad apenas se elevan en los gráficos recientes.

Desglose regional de las búsquedas en Colombia: el predominio de Abelardo de La Espriella es patente

El candidato De la Espriella encabeza el volumen de búsquedas en las principales regiones y, en departamentos como Guaviare, Amazonas y San Andrés y Providencia, concentra el 100% de las consultas comparadas entre los cinco políticos.

Abelardo de la Espriella. Los datos regionales muestran que el candidato encabeza el interés en varios departamentos y concentra la atención digital en los periodos recientes del proceso electoral - crédito Google Trends

Se observan leves matices en el mapa digital. Paloma Valencia suma pequeños porcentajes de interés en departamentos como Arauca.

En La Guajira, la representación de Valencia e Iván Cepeda introduce mayor diversidad, aunque la ventaja de De La Espriella en esa zona se mantiene por encima del 80%.

Las excepciones geográficas son escasas. En el oriente del país, una franja que abarca sectores de Vichada o Guainía resalta el interés por Sergio Fajardo, quien lidera este segmento específico.

Iván Cepeda. Los registros en las búsquedas señalan que estos candidatos tienen presencia marginal, aunque mantienen influencia en ciertos territorios específicos - crédito Google Trends

Fajardo también mantiene cierta presencia en Antioquia, su tradicional fortín político. La repercusión digital de Claudia López aparece muy localizada, concentrándose en Bogotá, Cundinamarca, el Eje Cafetero y en menor medida en Antioquia.

El resto del territorio nacional reporta volúmenes mínimos de búsquedas sobre su figura. Consultas relacionadas y picos de interés asociados a cada candidato. Google Trends identifica incrementos específicos de interés vinculados a coyunturas políticas y personales.

En el caso de Abelardo de la Espriella, las búsquedas relacionadas están conectadas a términos como “Corte Suprema”, revelando impacto de procesos judiciales recientes. Se detecta, además, un crecimiento de consultas con errores de digitación como “Abelardo de la Estrella”, que suben más del 250% reflejando la curiosidad de los usuarios, especialmente sobre su edad.

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Paloma Valencia. El comportamiento de los usuarios demuestra que temas como relaciones familiares, edad y trayectoria generan crecimiento en las búsquedas de varios candidatos - crédito Google Trends

El nombre de Paloma Valencia registra repuntes puntuales en consultas sobre su edad, así como asociaciones con figuras como Guillermo León Valencia y Álvaro Uribe Vélez.

Este último presenta un aumento de 450% en búsquedas conexas, lo que refuerza el nexo político en el partido Centro Democrático.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño también aparece destacado en las tendencias asociadas a Valencia.

Las búsquedas sobre Iván Cepeda experimentan un aumento moderado, caracterizado por asociaciones políticas y controversias parlamentarias.

Claudia López. Los departamentos donde otros candidatos registran picos de popularidad confirman que existen zonas con comportamientos de búsqueda diferenciados - crédito Google Trends

Su presencia es relevante en la región andina, el Pacífico y la Costa Caribe, aunque no encabeza el interés en ninguna zona específica.

En relación con Sergio Fajardo, destacan las consultas “Sergio Fajardo joven” (+200%), y su nombre se vincula a la excanciller María Ángela Holguín (+180%) y a Antanas Mockus (+190%), lo que denota interés tanto por su trayectoria personal como política.

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La búsqueda “Sergio Fajardo gobernador” registra un incremento del 130%, señalando el eco de sus gestiones pasadas.

Sergio Fajardo. La cercanía del evento electoral muestra que el volumen informativo en plataformas digitales configura la agenda pública sobre los cinco candidatos relevantes - crédito Google Trends

Las tendencias sobre Claudia López apuntan principalmente a debates sobre una posible candidatura presidencial (+80% en búsquedas relacionadas) y a la consulta ideológica (“Claudia López es de izquierda o derecha”, que crece un 70%). Además, su nombre se vincula ocasionalmente al de Iván Cepeda dentro de las correlaciones digitales de la conversación nacional.

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De acuerdo con el calendario electoral publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo de 2026.

El análisis de Google Trends en Colombia durante las últimas 24 horas muestra que Abelardo de La Espriella lidera de forma prácticamente absoluta en casi todas las regiones y segmentos digitales.

Las tendencias subrayan, además, la aparición de picos de interés asociados a hechos judiciales, relaciones familiares y aspectos personales, consolidando a Google Trends como referente inmediato de la opinión pública digital en el país.