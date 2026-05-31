Colombia

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Laura Tobón, Omeris Arrieta, Natalia Reyes y el empresario Álvaro Rodríguez, esposo de Tobón, fueron algunos de los que enviaron un mensaje a sus seguidores para que se acerquen a las urnas

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Mano en traje deposita voto en urna transparente con escudo de Colombia, texto "Elecciones Presidenciales Colombia 2026", Casa de Nariño y bandera de fondo.
Un votante deposita su papeleta en una urna transparente con el escudo colombiano, mientras la bandera de Colombia ondea y la Casa de Nariño se erige en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia se enfrenta este 31 de mayo a las elecciones presidenciales que definieron al sucesor de Gustavo Petro, cuyo periodo termina el 7 de agosto. En redes sociales, varios famosos enviaron mensajes para invitar a sus seguidores a votar.

Entre ellos estuvo la modelo y presentadora Laura Tobón, que publicó un mensaje sobre la participación ciudadana. “Se acerca uno de los días más importantes para Colombia y para nuestra democracia: las elecciones”, escribió.

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Tobón remarcó la importancia de ejercer el derecho al voto: “Es un momento en el que cada voz cuenta, cada voto tiene valor y cada ciudadano tiene la oportunidad de aportar al futuro que quiere para nuestro país”.

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La modelo y presentadora dejó un emotivo mensaje previo a las elecciones en Colombia - crédito @laura_tobon/IG

En el mismo mensaje, la presentadora hizo un llamado a la unidad, más allá de las diferencias políticas: “Independientemente de nuestras ideas, creencias o preferencias políticas, recordemos algo fundamental: somos colombianos y compartimos el mismo deseo de construir un mejor país para todos”.

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Finalmente, enfatizó la necesidad de mantener el respeto y el diálogo en el país: “Hoy más que nunca, Colombia necesita respeto, diálogo y unión. Porque el futuro de nuestro país lo construimos entre todos”. Concluyó animando a sus seguidores a votar y a “hacer valer nuestra democracia”.

La actriz Natalia Reyes, recordada por su participación en producciones como Lady, la vendedora de rosas, también se pronunció en su cuenta de Instagram con mensaje de reflexión sobre lo que viene en las elecciones del domingo 31 de mayo.

“Yo tengo que confesarles que me siento profundamente desesperanzada con la política, y no solo hablo de el caso colombiano, sino de la política a nivel global”, expresó, marcando distancia tanto de posturas de izquierda como de derecha y señalando problemas estructurales del sistema.

Aseguró que se siente preocupada y agotada con la situación política no solo en Colombia, sino en el mundo - crédito @nataliareyesg/IG

Reyes remarcó que, en su opinión, “el sistema político, como lo conocemos, implica una cantidad de cosas que traen corrupción, clientelismo, populismo”, y consideró que el sistema actual “está interesado en la polarización que estamos viviendo”. Para la actriz, esta situación resulta “supremamente agotadora”, especialmente ante la falta de propuestas y la negativa de varios candidatos a debatir.

En ese sentido, calificó el panorama político como “bastante desolador” y cuestionó la lógica de votar únicamente para evitar que gane determinada opción. “Venimos operando en esta lógica de votar con una estrategia de el que va a ganar, no va a ganar el, mejor dicho, la, la segunda vuelta, ¿no? Entonces siento que de eso nunca se ha tratado”, agregó.

A pesar de su escepticismo, Reyes hizo un llamado a la participación informada. Invitó a los ciudadanos a dedicar “cinco, diez minutos” para consultar plataformas y medios que resumen los planes de gobierno y concluyó: “Vayamos a votar con conciencia, vayamos a votar pensando en cuál realmente puede ser la mejor opción y no en contra de tal cosa”.

Qué otros famosos han compartido sus opiniones sobre le proceso electoral

La actriz utilizó su personaje en Chepe Fortuna para revivir este momento electoral que vive Colombia - crédito @omeris_arrieta/IG

La actriz Omeris Arrieta, reconocida por su papel de Venezuela en la novela Chepe Fortuna, aprovechó la coyuntura electoral para compartir un fragmento de su personaje ejerciendo el voto, una escena que en la ficción buscaba evidenciar prácticas de corrupción.

Al dirigirse a sus seguidores, Arrieta retomó el tono carismático de su personaje y celebró el ejercicio ciudadano: “Que viva, que viva la democracia, mis amores preciosos”.

Más allá de la anécdota televisiva, la actriz enfatizó la importancia de votar de manera informada y autónoma. “Pero más que votar por lo que te dicen, vota con conciencia, infórmate, analiza y toma tus propias decisiones, mis amores preciosos”, recomendó, alentando a los ciudadanos a no dejar que otros influyan en sus decisiones.

Omeris Arrieta
Tomada de Instagram @omeris_arrieta

Arrieta destacó el valor individual del sufragio: “No permitas que nadie piense por ti. No, señor. Tu voto es tu voz y tu voz tiene poder”. Con ese mensaje, concluyó animando a la participación activa y reflexiva en las elecciones, reafirmando la idea de que cada ciudadano es protagonista en el destino del país.

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