Colombia

Policía investiga aparición de propaganda política en cajas de refrigeradores en el puesto electoral de la Universidad Popular del Cesar

En la jornada electoral, un operativo reveló la presencia de documentos y propaganda política presuntamente ocultos en cajas dentro de las instalaciones de la institución, lo que provocó la activación de protocolos de control

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Autoridades investigan hallazgo de material electoral oculto en cajas de refrigeradores dentro de la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar - crédito Colombia Oscura/X

El hallazgo de material electoral y publicidad política en la sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar, movilizó a autoridades y organismos de control en Valledupar.

La detección se produjo en pleno desarrollo de la jornada electoral, lo que llevó a la activación inmediata de protocolos de investigación y verificación.

El incidente fue detectado en la mañana del domingo 31 de mayo, durante actividades rutinarias de inspección en uno de los principales puntos de votación de la región. Según los datos preliminares, el material se encontraba oculto en cajas de refrigeradores, listas para ser entregadas a personal logístico y testigos electorales.

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La Policía Metropolitana de Valledupar encontró en poder de una ciudadana un conjunto de elementos cuya tenencia está expresamente restringida durante los comicios.

El material electoral y publicidad política fue descubierto durante verificaciones matutinas en la sede Sabanas de la UPC durante la jornada electoral - crédito Captura de video
El material electoral y publicidad política fue descubierto durante verificaciones matutinas en la sede Sabanas de la UPC durante la jornada electoral - crédito Captura de video

El caso tomó mayor relevancia cuando los agentes constataron que, junto con los impresos proselitistas, la mujer portaba cinco planillas para testigos electorales y veinte formatos de reclamaciones E-25.

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La existencia de esta papelería técnica fuera de los canales oficiales constituye una irregularidad de peso, ya que estos documentos son esenciales para el proceso de control y escrutinio de los votos.

Las autoridades procedieron a la incautación total del material y a la imposición de una medida correctiva a la implicada. La sanción se fundamenta en la presunta violación del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 y del Decreto 162 de 2026, que prohíben cualquier tipo de propaganda política en el espacio público durante el desarrollo de las elecciones.

La Policía Nacional confirmó que se abrió una investigación formal para esclarecer cómo estos documentos y materiales proselitistas salieron de los canales permitidos. Según el reporte oficial, la manipulación y el transporte de este tipo de elementos durante la jornada electoral pueden alterar el proceso y vulnerar la transparencia del certamen.

La investigación busca determinar cómo ingresó el material a la universidad y si hubo irregularidades en el proceso electoral en Valledupar - crédito Misión UE
La investigación busca determinar cómo ingresó el material a la universidad y si hubo irregularidades en el proceso electoral en Valledupar - crédito Misión UE

De acuerdo con la normativa vigente, está expresamente prohibido distribuir o portar propaganda política y papelería electoral fuera de los puestos y horarios autorizados el día de las elecciones.

El hecho registrado en Valledupar evidencia la vigilancia activa de las autoridades para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones y preservar la integridad de la jornada democrática.

La vigilancia sobre la transparencia de los comicios permaneció activa. Los organismos responsables han reiterado que cualquier anomalía detectada será evaluada y que existen controles específicos para proteger el desarrollo democrático de la jornada. De momento, la investigación sigue abierta y se espera que las autoridades entreguen un balance detallado una vez concluyan las indagaciones.

Ciudadanos alertan sobre supuesta compra de votos en Magdalena

Las primeras horas de la jornada electoral en el municipio de El Banco, Magdalena, se vieron marcadas por la circulación de una denuncia ciudadana sobre una posible compra de votos.

Posibles irregularidades que supuestamente estarían relacionadas con actividades de campaña asociadas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Captura video
Posibles irregularidades que supuestamente estarían relacionadas con actividades de campaña asociadas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Captura video

En medio del proceso cívico, la inquietud se expandió rápidamente entre los votantes y fue puesta en conocimiento de las autoridades locales, que ahora evalúan los reportes para determinar los pasos a seguir.

En la denuncia, ciudadanos señalaron presuntas irregularidades que, según versiones preliminares, estarían vinculadas a actividades de campaña relacionadas con Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.

Las versiones no oficiales mencionan que los hechos podrían tener conexión directa con el equipo de campaña, aunque aún no hay confirmación oficial que respalde tales afirmaciones.

Por el momento, los organismos de control y las autoridades electorales se encuentran en proceso de recopilar toda la información disponible de parte de los ciudadanos, con el objetivo de establecer si existen bases sólidas para iniciar una verificación formal o abrir una investigación.

El procedimiento habitual en estos casos implica reunir testimonios y pruebas antes de emitir cualquier pronunciamiento.

A la hora de este informe, no hay decisiones judiciales ni investigaciones abiertas que hayan sido confirmadas por fuentes oficiales. Tampoco se han emitido comunicados públicos por parte de las autoridades o de la campaña del candidato mencionado.

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