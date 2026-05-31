Defensores de la Patria, movimiento de Abelardo de La Espriella, reaccionó a los resultados de las elecciones: “Hay un país firme, despierto”

Abelardo de la Espriella eligió un movimiento independiente para lanzarse a la Presidencia de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

La primera vuelta presidencial en Colombia, del 31 de mayo, dejó como protagonistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que disputarán la segunda jornada electoral, el 21 de junio, luego de encabezar el conteo de votos sin lograr la mayoría absoluta. Ambos candidatos emergieron como los más votados, lo que reflejó la polarización política y el estrecho margen que caracterizó el escrutinio, según los datos oficiales proporcionados durante la jornada.

De acuerdo con el boletín 16 de la Registraduría Nacional, con el 95,12% de las mesas informadas (116.071 de 122.020), Abelardo de la Espriella lideró con 9.791.468 votos (43,62%), mientras que Iván Cepeda obtuvo 9.231.677 sufragios (41,13%).

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El margen entre los dos principales candidatos se mantuvo estrecho durante el avance del escrutinio a nivel nacional, y ninguno alcanzó el 50% de los votos válidos necesarios para evitar la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Registraduría

“Gracias a todos los colombianos”

En medio de los resultados, la cuenta de redes sociales de Defensores de la Patria, el movimiento de Abelardo de la Espriella, manifestó su positivismo.

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“Gracias a todos los colombianos que hoy salieron a ejercer su derecho al voto con convicción, esperanza y amor por la patria”, manifestó en X. Asimismo, el movimiento subrayó el papel de las personas que apostaron por un cambio: “Gracias a quienes decidieron ponerle la raya al Tigre y alzar su voz por el futuro de Colombia. Su participación fortalece la democracia y demuestra que hay un país firme, despierto y dispuesto a defender sus principios”, escribió.

Y cerró al decir que “hoy ponemos estas elecciones, sus resultados y el destino de la Patria Milagro en manos de Dios”.

Defensores de la Patria manifestó que la participación ciudadana fortalece la democracia y demuestra que hay un país firme - crédito defensoresco/X

Luego, en otra publicación, el movimiento insitió en que sin los de siempre, sin maquinarias políticas y sin el respaldo de la burocracia tradicional, millones de colombianos respaldaron una causa nacida desde la ciudadanía.

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“El Tigre obtuvo una contundente victoria en primera vuelta, superando por más de medio millón de votos al candidato del oficialismo. A pesar de los ataques, las presiones y la campaña permanente en su contra, el país habló con claridad en las urnas”, apuntó.

Según la misma publicación, “hoy más que nunca, no podemos dejar de luchar ni de creer. El milagro de una nueva patria apenas comienza y lo construiremos juntos, firmes, unidos y sin retroceder”.

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Perspectivas desde la sociedad civil y el análisis económico

La campaña de De la Espriella recibió muestras de apoyo de diversos sectores civiles y académicos. El director ejecutivo de Libertank, Camilo Guzmán, destacó: “Su campaña logró despertar el fervor popular y hablarle a los dolores de los colombianos: hoy estamos cansados de la inseguridad y asqueados de la corrupción incrustada en toda nuestra clase política, alimentada por un Estado obeso cuya mayor destreza es estorbar”.

Para el experto, las soluciones deberían orientarse hacia la libertad y la reducción del tamaño estatal. “Colombia necesita un gobierno que no dude en enfrentar a los criminales, comprometido con adelgazar el Estado y, sobre todo, con quitarse de en medio para que los colombianos podamos construir nuestro proyecto de vida sin pedir permiso para progresar”, apuntó.

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Señaló la importancia de abandonar medidas poco efectivas: “Espero que pronto abandonen las malas ideas —controlar la tasa de interés, controlar los precios, prolongar la feria de subsidios— y abracen, con toda convicción y firmeza, las ideas de la libertad. Cuando los escucho, veo en ellos su fuerza; solo les falta descubrirla”.

Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, dijo que la campaña de Abelardo de la Espriella logró despertar el fervor popular - crédito @CamiloGuzmanSa/X

Lectura política y antecedentes históricos

El análisis político también estuvo presente en la lectura de los resultados. El politólogo Cristian Rojas calificó la victoria de De la Espriella como “un resultado histórico y sin precedentes para alguien que nunca ocupó un cargo de elección popular”. Rojas consideró que la derrota del oficialismo podría generar consecuencias dentro del Ejecutivo: “El gobierno sufre una derrota inesperada y seguramente rodarán cabezas en Ministerios y dependencias del ejecutivo”.

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Rojas aportó referencias históricas para comparar el escenario actual:

Solo un candidato que ganó la primera vuelta perdió la segunda: Óscar Iván Zuluaga en 2014.

Únicamente Álvaro Uribe logró ganar en primera vuelta en 2002 y 2006. El politólogo señaló que la atención debe centrarse en los ajustes márgenes y en la reducida distancia entre los favoritos, lo que permite anticipar el clima de la próxima definición electoral.

Cristian Rojas, politólogo, dijo que el resultado de Abelardo de la Espriella es histórico - crédito @CristianRojasC_/X

Predicciones, mercados y tendencias económicas

La perspectiva económica fue enfatizada por Felipe Campos, economista y gerente de inversiones de Alianza Valores y Fiduciaria. Entre los principales ganadores de la jornada, mencionó a Atlas, Polymarket y Abelardo de la Espriella.

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Esto, teniendo en cuenta que las encuestas de AtlasIntel confirmaron una campaña marcada por la polarización y proyectaron una contienda cerrada entre los dos primeros candidatos, anticipando la necesidad de una segunda vuelta.

En los mercados internacionales de apuestas, Polymarket otorgó a De la Espriella “una probabilidad de victoria de hasta el 71%”.