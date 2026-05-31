Colombia

Elecciones 2026, Colombia rompe récords en votaciones: la abstención más baja en la historia

Por primera vez, más de 23,6 millones de colombianos participaron en una elección presidencial, lo que representa el 57,20% del electorado, según datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil

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La primera vuelta presidencial de 2026 se convirtió en la más concurrida de la historia colombiana, con una participación del 57,20%: 23.696.664 personas acudieron a votar, de acuerdo con el último reporte oficial - crédito Sergio Acero/REUTERS
La primera vuelta presidencial de 2026 se convirtió en la más concurrida de la historia colombiana, con una participación del 57,20%: 23.696.664 personas acudieron a votar, de acuerdo con el último reporte oficial - crédito Sergio Acero/REUTERS

Con el 98,70% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, quedó confirmado que Colombia alcanzó su mayor participación en elecciones presidenciales en toda su historia.

Participaron 23.696.664 colombianos, lo que representa el 57,20% de los 41.421.973 habilitados para votar.

La participación electoral en las elecciones presidenciales de Colombia ha experimentado variaciones considerables en las últimas décadas. De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la segunda vuelta de las presidenciales de 2022 alcanzó un 58,17% de participación, la cifra más alta registrada desde 1998. El reporte oficial indica que 22.689.945 ciudadanos acudieron a las urnas en esa jornada, lo que representó una disminución significativa de la abstención respecto a los comicios anteriores, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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La primera vuelta de 2022 también mostró un aumento en la participación, con un 54,91% del electorado ejerciendo su derecho al voto. Esta tendencia al alza contrastó con registros históricos de baja concurrencia, como los de 2014, cuando la participación en la primera vuelta se ubicó en el 40,08% según cifras oficiales, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) destaca que, históricamente, las elecciones presidenciales con mayor participación se registraron en 1998 y 2022, superando ambas el 58%. Además, de acuerdo con el análisis de la MOE Colombia y datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las elecciones presidenciales de 2014 (primera vuelta, 40,08%) y las de los años 1950, 1966, 1990 y 1994 se encuentran entre las de menor asistencia ciudadana al menos desde 1942, con porcentajes por debajo del 45%, según datos de la MOE Colombia.

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De hecho, el exsenador Luis Alonso Colmenares destacó que, desde que reside en Bogotá, nunca había observado a tantas personas ejerciendo su derecho al voto y anticipó una participación masiva en esta jornada electoral.

“Vivo en Bogotá desde febrero de 1984 cuando llegué a estudiar contaduría pública en la universidad central. Desde entonces he votado en Bogotá en todas las elecciones que se han llevado a cabo. En todas! Hoy hice lo mismo y llegué a las 8am en punto al puesto de votación en el conjunto residencial Paulo sexto. Y es la primera vez que hago fila para votar, nunca me había pasado. Y cuando venía de regreso para el apto donde vivo observé una fila de dos vueltas en el centro comercial salitre (sic)”, señaló Colmenares.

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