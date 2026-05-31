Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

Trabajadores electorales preparan un centro de votación para las elecciones presidenciales del domingo en Bogotá, Colombia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Las elecciones presidenciales en Colombia movilizan este domingo 31 de mayo de 2026 a una población de más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.

El dispositivo de seguridad, a cargo de la fuerza pública, está conformado por más de 246.000 efectivos cuya misión es resguardar la integridad del proceso electoral en todas las regiones.

Quienes deseen participar deben consultar previamente su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional. Para acceder a esta información, es necesario ingresar el número de cédula en el sitio web correspondiente.

Una ciudadana colombiana deposita su voto en una urna durante las elecciones presidenciales de 2026, con otras personas esperando en fila para participar en este crucial proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colombianos acuden a las urnas para decidir quién será el próximo presidente de la República. El proceso incluye estrictas medidas de vigilancia orientadas a prevenir incidentes y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

En Antioquia están habilitados para votar más de 5.448.000 ciudadanos, distribuidos en 15.801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios del departamento.