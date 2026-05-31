Colombia

Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

La asistencia de los sufragantes a los puestos de votación se desarrolló sin contratiempos en el Valle de Aburrá. El expresidente Uribe votó a favor de Paloma Valencia

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Trabajadores electorales preparan un centro de votación para las elecciones presidenciales del domingo en Bogotá, Colombia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Trabajadores electorales preparan un centro de votación para las elecciones presidenciales del domingo en Bogotá, Colombia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Las elecciones presidenciales en Colombia movilizan este domingo 31 de mayo de 2026 a una población de más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.

El dispositivo de seguridad, a cargo de la fuerza pública, está conformado por más de 246.000 efectivos cuya misión es resguardar la integridad del proceso electoral en todas las regiones.

Quienes deseen participar deben consultar previamente su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional. Para acceder a esta información, es necesario ingresar el número de cédula en el sitio web correspondiente.

Una mujer con cabello rizado deposita su voto en una urna que dice 'PRESIDENCIA 2026' en un centro de votación en Colombia, con personas en fila y pancartas al fondo.
Una ciudadana colombiana deposita su voto en una urna durante las elecciones presidenciales de 2026, con otras personas esperando en fila para participar en este crucial proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colombianos acuden a las urnas para decidir quién será el próximo presidente de la República. El proceso incluye estrictas medidas de vigilancia orientadas a prevenir incidentes y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

En Antioquia están habilitados para votar más de 5.448.000 ciudadanos, distribuidos en 15.801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios del departamento.

21:14 hsHoy

En Medellín habrían impedido a ciudadano ingresar el voto a la urna

En la tarde del domingo se conoció un video en el que un ciudadano denunció una presunta vulneración a su derecho al sufragio, después de que se le impidiera ingresar su voto en la urna, al parecer, por el uso del celular en el puesto de votación, ya que el sufragante se grabó a sí mismo durante el proceso, a pesar de la prohibición vigente sobre dispositivos móviles en estos espacios.

El hombre denunció que tanto los jurados de votación como un policía le negaron la posibilidad de depositar su tarjetón, lo que desató reacciones divididas en las redes sociales.

Marco mi voto públicamente por el señor Abelardo de la Espriella. Estoy firme con el tigre, firme por la patria. Y ahora aquí el personal de la mesa uno, donde siempre he votado, municipio de Medellín, el señor agente y el otro señor, que no sé qué autoridad sea, me manifiestan que no puede echar el voto a la urna”, señaló el denunciante.

Un ciudadano en una mesa de votación en Medellín denuncia públicamente que se le ha impedido depositar su voto en la urna después de haberlo marcado - crédito Colombia Oscura/X
20:32 hsHoy

‘Fico’ Gutiérrez dio balance preliminar de la jornada electoral en Medellín

Luego de ejercer su derecho al voto, el alcalde de Medellín entregó un primer reporte de la seguridad de las elecciones en la capital de Antioquia.

Según indicó en rueda de prensa, hasta el momento no se ha reportado ningun incidente que pudiera afectar la jornada democrática, especialmente por el fuerte condón de seguridad instalado alrededor de los puestos de votación.

Hemos hecho revisión con Policía, con Ejército, he estado aquí con Manuel Villa, como secretario de seguridad, y reportamos completa normalidad en este momento hasta ahora de Medellín. Lógicamente, sigo atento. Yo estoy segundo a segundo, atento de lo que pueda pasar en la ciudad, pero lo que vemos hoy, hasta este momento, es que tenemos todas las garantías para que la gente salga a votar de manera libre”, señaló el mandatario paisa.

20:11 hsHoy

AJosé Manuel Restrepo voló hasta Medellín

Luego de ejercer su derecho al voto en la ciudad de Bogotá, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, aterrizó en la capital de Antioquia para adelantar un último recorrido antes de que se cierren las urnas a las 4:00 p. m.

En su cuenta de X, el también exministro agradeció a la población paisa a la que considera como su segundo hogar.

"Llegando a mi segunda casa con este recibimiento. ¡Gracias, Medellín!Impresionante el cariño en las calles, y la cantidad de defensores en las urnas. Aún quedan unas horas, hagamos realidad la #PatriaMilagro en primera vuelta“, señaló Restrepo.

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella agradeció a Medellín previo al cierre de las urnas en todo el territorio nacional - crédito X
La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella agradeció a Medellín previo al cierre de las urnas en todo el territorio nacional - crédito X
18:44 hsHoy

Hasta el momento, las autoridades en departamento de Antioquia reportan total normalidad en la asistencia de los ciudadanos a las mesas de votación. Las quejas en el puesto ubicado en el centro comercial San Diego de Medellín siguen apareciendo, las personas de la tercera edad fueron los más afectados, pues solamente tienen dos ascensores para subir hasta el piso 11.

17:38 hsHoy

Las mesas de votación del Centro Comercial San Diego, en Medellín, amanecieron este domingo en el piso 11 del edificio por decisión de un comité interinstitucional integrado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría Nacional y la Alcaldía de Medellín, sin que ninguna de esas entidades hubiera avisado previamente a los ciudadanos.

En redes sociales se han compartido imágenes de los problemas que se presentaron en un sector de la capital antioqueña - crédito @puntodeqiebr15/X

El traslado, que rompió con años de votación en los pisos de acceso, generó congestión inmediata: los seis ascensores del complejo tienen cupo para ocho personas y solo llegan al piso 9, lo que obliga a completar el recorrido por escaleras.

En redes sociales circularon videos y mensajes de votantes que acusaron a las autoridades de haber “escondido” las mesas para desincentivar la participación. Una de ellas lo resumió así: “Llevo 26 años votando acá, y era súper fácil. ¡Y ahora pusieron la votación en el piso 11! Opción: escaleras. En los ascensores caben de a 8 personas”, de acuerdo con El Colombiano.

17:23 hsHoy

Un helicóptero logró transportar el material electoral a Urrao, municipio del suroeste antioqueño, después de superar complicaciones iniciales. Las autoridades informaron que la llegada del material se produjo tras las 10:00 a. m., permitiendo que los ciudadanos pudieran finalmente acercarse a las urnas.

El registrador Nacional Hernán Penagos, junto con las Fuerzas Militares, atribuyó el retraso a las condiciones climáticas adversas que impidieron el acceso temprano al municipio. Hasta entonces, los habitantes de Urrao no habían podido iniciar la jornada electoral como estaba previsto.

16:33 hsHoy

Sobre las 10:15 a. m., el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ejerció su derecho al voto en el INEM José Félix de Restrepo, en El Poblado. Él no puede participar abiertamente en política, pero los concejales y diputados de su movimiento político, Creemos, acompañan la candidatura de Abelardo de la Espriella.

“Hay largas filas porque la gente salió a votar. Están garantizadas las elecciones en Medellín para que sean libres y transparentes. Cuidemos a Colombia, las libertades y la democracia”, dijo Gutiérrez a El Colombiano.

15:33 hsHoy

El expresidente Álvaro Uribe votó en compañía de la candidata Paloma Valencia

El exmandatario invitó a los antioqueños a salir a votar por su candidata - crédito @alvarouribevelez/IG

Sobre las 9:00 a. m., el expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez asistió a su puesto de votación, acompañado de la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial de su partido, el Centro Democrático.

Uribe Vélez llegó al Colegio Antonio Domado Camacho, en Rionegro, donde expresó los principales motivos para asistir a las urnas el domingo 31 de mayo e invitó a los colombianos a asistir sin temor a ejercer su derecho.

Paloma Valencia también expresó: “Vinimos a acompañar al presidente Uribe y a darle las gracias. El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe, que representa para mí la certeza de que sí se puede gobernar bien”.

14:26 hsHoy

A esta hora, ya se abrieron las urnas para las elecciones presidenciales, en las que un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia y el exterior.

Según la Gobernación de Antioquia, hay más de 5.448.000 ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto en el departamento, distribuidos en 15.801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios.

13:05 hsHoy

A esta hora, ya se abrieron las urnas para las elecciones presidenciales, en las que un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia y el exterior.

Según la Gobernación de Antioquia, hay más de 5.448.000 ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto en el departamento, distribuidos en 15.801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios.

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