Personas reportadas como desaparecidas se presentaron a votar en Colombia: algunos casos se registraron en Santander, Cundinamarca y Antioquia

Otros casos de identificación de personas desaparecidas que llegaron a votar se presentaron en Amazonas, Caldas, Valle del Cauca y La Guajira - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Las elecciones presidenciales en Colombia permitieron a las autoridades encontrar a varias personas que habían sido reportadas como desaparecidas. De acuerdo con un primer balance emitido por la Fiscalía General de la Nación, durante la jornada electoral del 31 de mayo fueron ubicadas nueve personas que figuraban como desaparecidas y que acudieron a ejercer su derecho al sufragio en distintos puestos de votación.

Según precisó, estos casos se presentaron en Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia. Sin embargo, de acuerdo con El Tiempo, el número de personas reportadas como desaparecidas que fueron halladas en medio de la jornada de elecciones aumentó a 28. Hubo otros casos documentados en Amazonas, Caldas, Valle del Cauca, La Guajira y Santander.

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Uno de los casos que reveló el ente acusador tuvo lugar en el municipio de Piedecuesta, Santander. De acuerdo con Óscar Hernández, secretario del Interior del departamento, se trata de una ciudadana que figuraba como desaparecida y que ya estaba siendo buscada por las autoridades.

La Mesa de Justicia está investigando el caso de la mujer reportada como desaparecida que llegó a votar en Piedecuesta, Santander - crédito Juan Páez/Colprensa

Tras el hallazgo de la ciudadana, se están adelantando las respectivas investigaciones para determinar qué pasó con ella. “En el procedimiento y el debido acompañamiento institucional se identifica el caso para la Fiscalía, que es atendido por la Mesa de Justicia, y ya está dándole claridad a este acompañamiento institucional en el Puesto de Mando Unificado”, precisó el funcionario ante la prensa.

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Otros casos similares se presentaron en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2026 en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil y otros organismos de control informaron que, en Medellín (Antioquia), cuatro personas que aparecían en el Registro Nacional de Desaparecidos llegaron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Tras advertir la posible ubicación de los ciudadanos, las autoridades iniciaron el respectivo protocolo para hacer la verificación de las identidades y entregar respuestas a sus familiares.

En la jornada del 31 de mayo, las autoridades informaron que continuarían con las labores de vigilancia, con el fin de garantizar la transparencia de los comicios.

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En las elecciones del 8 de marzo de 2026, cuatro personas que aparecían en el Registro Nacional de Desaparecidos llegaron a las urnas a ejercer su derecho al voto en Medellín, Antioquia - crédito AP

“La Fiscalía General de la Nación mantiene activo su despliegue institucional en el territorio nacional y reitera su compromiso de actuar con rigor, oportunidad e independencia respecto a cualquier conducta que atente contra la transparencia electoral, la participación ciudadana y el ejercicio libre de los derechos democráticos”, indicó la Fiscalía en el comunicado en el que presentó el primer balance de la jornada electoral.

Autoridades capturaron a varias personas por delitos electorales

El ente acusador informó que, además de encontrar a los ciudadanos que habían sido reportados como desaparecidos, las autoridades lograron la captura de varias personas durante la jornada electoral. Por un lado, en Ricaurte, Cundinamarca, fue arrestado un hombre que transportaba más de $110 millones en efectivo mientras se movilizaba en una motocicleta; la procedencia del dinero no pudo ser acreditada.

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A la par, cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante en Popayán, Cauca. Son señalados de haber verificado los certificados electorales de algunos sufragantes y de haber anotado sus nombres en una lista.

En Ricaurte, Cundinamarca, fue arrestado un hombre transportaba más de $110 millones en efectivo mientras se movilizaba en una motocicleta - crédito Luisa González/Reuters

En Cumaral, Meta, también fue detenida una persona por intentar suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación, y en Valledupar, Cesar, fue arrestada una mujer por haber votado en dos mesas diferentes; será investigada por el delito de voto fraudulento.

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“La Fiscalía también recibió información relacionada con un posible caso de constreñimiento al sufragante en la vereda Totarco, jurisdicción de Coyaima (Tolima), donde integrantes de una estructura armada del ELN estarían ejerciendo presiones sobre la población para que votara por un determinado candidato”, explicó la Fiscalía en el comunicado.