EN VIVO: ‘La casa de los famosos Colombia’ define al ganador de la tercera temporada en su gran final

'La casa de los famosos Colombia' entra en la recta final con el ingreso de los jefes de campaña - crédito cortesía Canal RCN

La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se disputa entre Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban “Tebi” Bernal, en un contexto marcado por alianzas, decisiones polémicas y un protagonismo creciente de las redes sociales y los fandoms de cada uno de los finalistas, e incluso de los consolidados por los participantes eliminados.

La gala definitiva está convocada para el viernes 29 de mayo de 2026, con una audiencia que espera saber el destino del premio de 400 millones de pesos.

No se pierda todas las incidencias de la gala final, a partir de las 8:00 p. m.