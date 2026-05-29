EN VIVO: ‘La casa de los famosos Colombia’ define al ganador de la tercera temporada en su gran final

La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se disputa entre Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban “Tebi” Bernal, en un contexto marcado por alianzas, decisiones polémicas y un protagonismo creciente de las redes sociales y los fandoms de cada uno de los finalistas, e incluso de los consolidados por los participantes eliminados.
La gala definitiva está convocada para el viernes 29 de mayo de 2026, con una audiencia que espera saber el destino del premio de 400 millones de pesos.
No se pierda todas las incidencias de la gala final, a partir de las 8:00 p. m.
La actriz Marilyn Patiño exigió, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, respaldada por un comunicado del estudio jurídico Julio R. Del Villar Abogados y Asociados, una retractación formal a su colega Johanna Fadul.
La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se disputa entre Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban Bernal “Tebi”, en un contexto marcado por alianzas, decisiones polémicas y un protagonismo creciente de las redes sociales. La gala definitiva está convocada para el viernes 29 de mayo de 2026, con la audiencia decidiendo el destino del premio millonario.