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EN VIVO: ‘La casa de los famosos Colombia’ define al ganador de la tercera temporada en su gran final

Los finalistas esperan el anuncio en una noche llena de expectativas y emociones para los seguidores del ‘reality show’

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'La casa de los famosos Colombia' entra en la recta final con el ingreso de los jefes de campaña - crédito cortesía Canal RCN
'La casa de los famosos Colombia' entra en la recta final con el ingreso de los jefes de campaña - crédito cortesía Canal RCN

La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se disputa entre Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban “Tebi” Bernal, en un contexto marcado por alianzas, decisiones polémicas y un protagonismo creciente de las redes sociales y los fandoms de cada uno de los finalistas, e incluso de los consolidados por los participantes eliminados.

La gala definitiva está convocada para el viernes 29 de mayo de 2026, con una audiencia que espera saber el destino del premio de 400 millones de pesos.

No se pierda todas las incidencias de la gala final, a partir de las 8:00 p. m.

21:15 hsHoy

Marilyn Patiño escaló la pelea con Johanna Fadul: amenazó con enviarle la notificación legal “hasta su casa”

La actriz vallecaucana publicó un video en Instagram para pedirle a su colega que rectifique sus declaraciones sobre el supuesto beso en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’

La actriz contrató una firma de abogados que emitió un comunicado formal advirtiendo que, si Fadul no rectifica sus afirmaciones públicamente, se iniciarán procesos judiciales por injuria y calumnia - crédito @marilynpatino1/Instagram

La actriz Marilyn Patiño exigió, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, respaldada por un comunicado del estudio jurídico Julio R. Del Villar Abogados y Asociados, una retractación formal a su colega Johanna Fadul.

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20:09 hsHoy

⁠Este es el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’, según la inteligencia artificial: es uno de los favoritos en redes sociales

El desenlace del ‘reality’ se acerca con Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal en competencia, aunque las tendencias en plataformas digitales y la IA favorecen a un claro candidato

La casa de los famosos Colombia 2026: la inteligencia artificial revela quién tiene más opciones de ganar - crédito cortesía Canal RCN
La casa de los famosos Colombia 2026: la inteligencia artificial revela quién tiene más opciones de ganar - crédito cortesía Canal RCN

La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se disputa entre Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban Bernal “Tebi”, en un contexto marcado por alianzas, decisiones polémicas y un protagonismo creciente de las redes sociales. La gala definitiva está convocada para el viernes 29 de mayo de 2026, con la audiencia decidiendo el destino del premio millonario.

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