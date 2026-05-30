Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Camila Osorio quedó eliminada este sábado 30 de mayo de Roland Garros al perder en tercera ronda ante la rusa Anna Kalinskaya por parciales de 6-3, 0-6 y 6-2.

Pese al resultado adverso, la cucuteña cerró su mejor actuación a la fecha en su historial de participaciones en el torneo parisino y la dejó fuera del segundo Grand Slam de la temporada.

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La tenista colombiana, ubicada en el puesto 86 del mundo, mostró en París el nivel que la mantuvo entre las mejores del circuito. Aunque cedió el primer parcial, dio señales de reacción en el segundo, en parte debido al calor del verano europeo que afectó a Kalinskaya, contrastando con una Osorio que se mostró más firme y contundente hasta el punto de no ceder un solo juego.

Pese a pasar dificultades por el calor veraniego, Anna Kalinskaya se repuso y superó a Camila Osorio en tres parciales - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Ese cambio en el desarrollo del encuentro permitió que Osorio nivelara el partido con autoridad, pero la recuperación de la rusa llegó a tiempo para definir el tercer parcial y asegurar su paso a octavos de final.

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“Dale que sí Cami, tú sigue intentando. Gracias por la fuerza. Hoy dolió bastante, pero también sé que de esto voy a aprender. Siempre agradecida por estar viviendo cosas que algún día soñé. Nos vemos el año que viene”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram, horas después del encuentro.

Pese a la derrota, Osorio destacó su progreso y agradeció el impulso de sus seguidores, prometiendo volver al torneo parisino el próximo año - crédito @_camilaosorio_/Instagram

Con su llegada a la tercera ronda, Camila Osorio igualó la que era hasta ahora su mejor participación en un torneo de Grand Slam, alcanzada en Wimbledon en 2021. En esa oportunidad, alcanzó la tercera ronda luego de superar a la propia Kalinskaya en primera ronda y a Ekaterina Alexandrova en la segunda, siendo eliminada por una de las cabezas de serie del torneo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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Tras su victoria sobre la colombiana, la rival de Kalinskaya por un lugar en cuartos de final será la austríaca Anastasia Potapova, que viene de superar en tercera ronda a la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff. La rusa se enfrenta a un escenario en el que buscará igualar su mejor actuación en un Grand Slam, cuando llegó a los cuartos de final del Abierto de Australia de 2024.

Así fue la participación de Camila Osorio en Roland Garros 2026

Con su rendimiento en Roland Garros, Camila Osorio se consolidó como la primera colombiana en llegar a tercera ronda desde 2017 - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

La colombiana llegó al Grand Slam parisino con un balance de 21 victorias y 12 derrotas en la temporada, respaldada por una semifinal en el WTA 250 de Rabat días antes del torneo.

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La cucuteña, de 24 años y número 86 del mundo, inició su andadura el lunes 25 de mayo, ante la rusa Ekaterina Alexandrova, número 14 del ranking WTA y octavofinalista en la edición anterior. Lejos de intimidarse por el favoritismo de su rival, Osorio desplegó un tenis agresivo y contundente desde el primer juego en la cancha 9 del complejo.

El partido terminó con parciales de 6-2 y 6-4 luego de una hora y 26 minutos de partido, con 23 tiros ganadores, seis quiebres y 11 oportunidades de quiebre salvadas por la colombiana. Fue su novena victoria profesional en París y la primera vez que superaba la primera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2025.

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La tenista colombiana logró su mejor actuación histórica en Roland Garros al igualar la tercera ronda que alcanzó en Wimbledon 2021 - crédito Teresa Suárez/EPA/EFE

El jueves 28 de mayo, en la cancha 13, Osorio se midió a la kazaja Yulia Putintseva, número 76 del mundo. El partido se convirtió en el segundo más largo del circuito en lo que va de 2026: tres horas y 30 minutos de tenis de alta tensión, con parciales de 7-5, 6-7 (6) y 7-5. Los tres parciales llegaron al séptimo juego y el marcador final reflejó la paridad extrema del duelo: 141 puntos para Osorio contra 140 de Putintseva.

En el tercer parcial, la colombiana llegó a estar abajo 3-5 con 30-30 en el noveno juego, pero se recompuso y quebró el servicio de la kazaja y no cedió más para cerrar el partido. Al caer de rodillas sobre el ladrillo parisino, con lágrimas en los ojos, Osorio celebró el que fue el triunfo más largo de su carrera en el circuito. Se convirtió así en la primera colombiana en llegar a la tercera ronda de Roland Garros desde Mariana Duque-Mariño en 2017, y la quinta en lograrlo en la Era Abierta.

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