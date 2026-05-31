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Colombia desmontará los aranceles impuestos a Ecuador tras anuncio del vecino país

El Gobierno colombiano anunció que retirará el gravamen aplicado a productos provenientes del vecino país

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La Comunidad Andina tuvo que intervenir para terminar con la tensión diplomática - crédito Visuales IA
La Comunidad Andina tuvo que intervenir para terminar con la tensión diplomática - crédito Visuales IA

Antes de los comicios electorales en Colombia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que serán eliminados los aranceles a las exportaciones colombianas que van a su país.

El anuncio fue realizado durante una transmisión con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lo que generó opiniones divididas.

En la transmisión, Noboa destacó la importancia de mantener una relación comercial equilibrada, bajo el principio de “tarifas de hermanos y tarifas iguales”, promoviendo condiciones recíprocas en el intercambio de bienes y servicios.

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Junto al candidato presidencial, señalaron que esta decisión beneficiará especialmente a las regiones fronterizas, donde se concentra gran parte del flujo comercial agrícola e industrial. Además, abordaron la necesidad de enfrentar de forma conjunta desafíos como el narcotráfico, la delincuencia organizada y la minería ilegal, identificados como problemas transnacionales que requieren coordinación y cooperación entre los Estados.

Los mandatarios han protagonizado una disputa que ha afectado a sus países - crédito Presidencia de Colombia/AFP
Los mandatarios han protagonizado una disputa que ha afectado a sus países - crédito Presidencia de Colombia/AFP

En la tarde del 31 de mayo, Caracol Radio informó que, luego de que el Gobierno de Ecuador emitió un comunicado para confirmar la eliminación de los aranceles, el Ministerio de Comercio de Colombia tomó la decisión de hacer lo mismo con el gravamen que había sido impuesto al vecino país.

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Cabe recordar que para esto fue clave una orden de la Comunidad Andina (CAN), que recordó la obligación de cumplir con la normativa regional que ambos países deben acatar. El decreto en Colombia sería firmado el 1 de junio.

¿Qué dice el comunicado ecuatoriano?

Comunicado Gobierno de Ecuador
Con este anuncio el Gobierno de Ecuador anunció la eliminación de los aranceles - crédito Presidencia de Ecuador

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador emitió la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0051-RE el 31 de mayo de 2026, en Guayaquil, estableciendo la derogación de la tasa por servicio aduanero aplicada a las mercancías provenientes de Colombia. Esta decisión se fundamenta en varias normativas previas y dictámenes favorables del Ministerio de Economía y Finanzas, que avalan la eliminación de este cobro.

Entre los considerandos, el documento señala que la gestión tributaria corresponde a los organismos establecidos por ley y que, a través de resoluciones previas, se había autorizado el cobro y la actualización de la tasa para mercancías colombianas. Sin embargo, tras la evaluación técnica y legal, se resolvió dejar sin efecto la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0031-RE, publicada el 10 de abril de 2026, que mantenía vigente el cobro de la tasa.

La resolución especifica que la derogatoria entra en vigor a partir del 1 de junio de 2026. También instruye a la Dirección de Secretaría General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para difundir y formalizar la medida en el Registro Oficial y los canales internos. Asimismo, se encarga a la Dirección de Tecnologías de la Información la publicación en el Sistema de Administración del Conocimiento.

Gobierno de Colombia rechazó que el anuncio se registrara en un contexto político importante para el país

Durante una conversación realizada el 29 de mayo, Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella abordaron temas de comercio, seguridad fronteriza y cooperación energética entre Ecuador y Colombia - crédito Abelardo de la Espriella/X
Durante una conversación realizada el 29 de mayo, Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella abordaron temas de comercio, seguridad fronteriza y cooperación energética entre Ecuador y Colombia - crédito Abelardo de la Espriella/X

El Gobierno de Colombia manifestó su rechazo al anuncio del presidente de Ecuador sobre la eliminación de aranceles a productos colombianos, al considerar que se utilizó en un contexto político y electoral.

Según la Cancillería colombiana, la decisión de Ecuador no responde a gestiones de algún candidato presidencial, sino que obedece al cumplimiento de las disposiciones de la Comunidad Andina (CAN), que obligan a ambos países a mantener un comercio sin barreras arancelarias.

Colombia calificó como indebida la intervención del presidente ecuatoriano en el proceso electoral colombiano, señalando que realizar el anuncio durante una transmisión con un candidato presidencial constituye una injerencia en los asuntos internos. El Gobierno subrayó la necesidad de respetar el principio de no intervención y defendió que las decisiones comerciales deben mantenerse dentro del marco institucional y regional, alejadas de intereses políticos o coyunturas electorales.

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