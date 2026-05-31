Colombia

Se reporta posible presión de grupo armado a electores en jornada electoral de Tolima, según el CTI

Las autoridades recibieron una denuncia ciudadana sobre supuestas intimidaciones por parte del ELN dirigidas a habitantes de una zona rural, lo que derivó en la puesta en marcha de acciones coordinadas con personal militar y policial

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Según el CTI, los presuntos responsables realizaban controles y amenazas para incidir en la decisión electoral de la comunidad - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación tras recibir información sobre presuntas presiones del ELN a votantes en la vereda Totarco, municipio de Coyaima, Tolima, durante la jornada electoral del domingo 31 de mayo.

El caso generó la intervención inmediata de las autoridades, que buscan esclarecer los hechos e impedir interferencias en el proceso democrático.

De acuerdo con el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), José Luis Ramírez Hinestroza, la alerta surgió a partir de un reporte ciudadano que señalaba que miembros de una estructura armada, identificada como Ejército de Liberación Nacional (ELN), estarían ejerciendo controles y amenazas sobre los habitantes para orientar el voto hacia un candi dato específico.

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Ramírez afirmó: “ Luego de la apertura de las urnas, los servidores encargados de las labores de verificación conocieron una información ciudadana que da cuenta que en la vereda Totarco, en Coyaima, Tolima, una estructura armada del ELN con libro en mano estaría ejerciendo constreñimiento sobre los votantes para favorecer a un candidato en específico”.

Denuncian que integrantes del ELN presionan a votantes para favorecer a un candidato durante las elecciones en Tolima - crédito AFP
Denuncian que integrantes del ELN presionan a votantes para favorecer a un candidato durante las elecciones en Tolima - crédito AFP

Además, el director del CTI agregó que “los hechos son objeto de investigación y se hicieron coordinaciones con el Ejército Nacional y la Policía Nacional para garantizar el desarrollo normal de las elecciones. El CTI seguirá acompañando los ciento veintiséis puestos de mando unificados en todo el país”.

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Las autoridades desplegaron acciones coordinadas con el Ejército Nacional y la Policía Nacional para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral en la región. El CTI, por su parte, activó la presencia de más de 5.000 servidores en todo el país, cubriendo 438 municipios y más de 1.200 puestos de votación.

El caso en Totarco involucra la denuncia de presunto constreñimiento al sufragante, una práctica que consiste en ejercer presión o intimidación sobre los ciudadanos para influir en su decisión electoral.

Actualmente, las autoridades verifican la información recibida y avanzan con diligencias para determinar la existencia de responsabilidades penales. El seguimiento especial continuará hasta esclarecer si el reporte ciudadano corresponde a hechos reales o si se trata de una falsa alarma.

Dos jurados de votación fueron retirados en Antioquia por presentarse en estado de embriaguez durante la jornada electoral presidencial de 2026 - crédito Visuales IA
El CTI activó más de 5.000 servidores en 438 municipios para acompañar la vigilancia de la jornada electoral en Colombia - crédito Visuales IA

La Fiscalía anunció que continuará desplegando grupos de Policía Judicial para recolectar pruebas, adelantar actos urgentes de investigación y monitorear cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso electoral.

La entidad reiteró su compromiso de actuar con celeridad ante cualquier denuncia que ponga en riesgo la integridad del sufragio.

Mientras continúan las indagaciones, las autoridades mantienen vigilancia en la zona para evitar que hechos similares se repitan y para asegurar que los comicios se desarrollen en un ambiente de legalidad y tranquilidad.

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

La presión sobre comunidades rurales en Nariño por parte de las disidencias de las Farc quedó en evidencia tras la difusión de un audio que circuló en los municipios de Policarpa y Taminango.

En la grabación, un supuesto cabecilla guerrillero instruye a sus seguidores a imponer nuevas restricciones para la movilidad local, vinculando la vida cotidiana de los habitantes a su control armado.

Según reveló la revista Semana, el líder ordena a los milicianos transmitir por teléfono celular un mensaje a los campesinos: “Hola, mi señor, muy buenos días, ¿Cómo me le va? Una cosita, para recordarle a los presidentes y a la comunidad en general para que nos colabore enviando esta información a los comuneros, que para el tema de movilidad dentro del territorio se va a exigir el certificado electoral, sí, como se venía diciendo, y por medio de eso viene el tema de la carnetización también”, se escucha en la grabación.

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De acuerdo con los reportes, la única excepción a la regla impuesta por las disidencias se aplicaría a quienes no son nacionales colombianos. El propio líder aclara en el audio: “Lo único que de pronto se puede aceptar es la gente que no es de aquí de Colombia, como la gente venezolana; ellos no están obligados”.

La práctica de la carnetización, mencionada en el mensaje, ha sido documentada en informes de inteligencia como una estrategia recurrente de grupos armados en zonas rurales. Este mecanismo permite vigilar el desplazamiento de los habitantes e imponer normas paralelas al margen del Estado.

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