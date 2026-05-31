Elecciones presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 31 de mayo: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

Alejandro Char criticó a Gustavo Petro por su relación con las regiones
El alcalde de Barranquilla Alejandro Char respondió sábado 30 de mayo al presidente Gustavo Petro, tras el cuestionamiento que el mandatario le hizo en la plaza de La Paz por el destino de recursos nacionales para educación.
En un mensaje publicado en X, Char afirmó que el Gobierno no trabajó con las regiones y dijo que deja al país con preocupación por la inseguridad, la economía y la incertidumbre.
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Lista la seguridad para las elecciones en Barraquilla
Más de dos millones de ciudadanos del Atlántico pueden participar en las elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo de 2026, según la Registraduría Nacional. Barranquilla concentra la mayor parte del potencial electoral, con más de 1,1 millones de inscritos.
La seguridad fue reforzada con la presencia de más de 3.500 policías, quienes custodian tanto los puntos de votación como las zonas aledañas.
El dispositivo incluye el despliegue de drones, cámaras de vigilancia y el helicóptero Halcón para monitoreo constante. Además, hay un Puesto de Mando Unificado encargado de supervisar el desarrollo de las votaciones en tiempo real que por ahora reporta total normalidad.