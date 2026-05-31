Colombia

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 31 de mayo: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

La seguridad de las votaciones en la ciudad incluye drones, cámaras de vigilancia y el helicóptero Halcón, que sobrevolara la ciudad desde las 8:00 a. m., cuando se abren las urnas

Guardar
Google icon
12:29 hsHoy

Alejandro Char criticó a Gustavo Petro por su relación con las regiones

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char respondió sábado 30 de mayo al presidente Gustavo Petro, tras el cuestionamiento que el mandatario le hizo en la plaza de La Paz por el destino de recursos nacionales para educación.

En un mensaje publicado en X, Char afirmó que el Gobierno no trabajó con las regiones y dijo que deja al país con preocupación por la inseguridad, la economía y la incertidumbre.

colombia/2026/05/31/alejandro-char-critico-a-gustavo-petro-por-su-relacion-con-las-regiones-es-triste-verlo-salir-de-la-casa-de-narino-destilando-odio/

11:31 hsHoy
A las 8 am empezaran las votaciones para las elecciones presidenciales - crédito Registraduría Nacional
A las 8 am empezaran las votaciones para las elecciones presidenciales - crédito Registraduría Nacional

Lista la seguridad para las elecciones en Barraquilla

Más de dos millones de ciudadanos del Atlántico pueden participar en las elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo de 2026, según la Registraduría Nacional. Barranquilla concentra la mayor parte del potencial electoral, con más de 1,1 millones de inscritos.

La seguridad fue reforzada con la presencia de más de 3.500 policías, quienes custodian tanto los puntos de votación como las zonas aledañas.

El dispositivo incluye el despliegue de drones, cámaras de vigilancia y el helicóptero Halcón para monitoreo constante. Además, hay un Puesto de Mando Unificado encargado de supervisar el desarrollo de las votaciones en tiempo real que por ahora reporta total normalidad.

Temas Relacionados

Votaciones en Barranquilla en vivoResultados elecciones Barranquilla 2026Puestos de votación Barranquilla 2026Minuto a minuto elecciones BarranquillaElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Últimas noticias

Andrés Cepeda habló de la confusión de su apellido con el de un candidato presidencial en redes sociales: “Mi postura es unir, no dividir”

El músico capitaliza la coyuntura y transforma la confusión mediática en un mensaje sobre crear lazos a través del arte fuera de Colombia

Andrés Cepeda habló de la confusión de su apellido con el de un candidato presidencial en redes sociales: “Mi postura es unir, no dividir”

Lista de celulares compatibles con la cédula digital para votar en las elecciones presidenciales de 2026

Con este documento es posible participar en las elecciones presidenciales

Lista de celulares compatibles con la cédula digital para votar en las elecciones presidenciales de 2026

Alejandro Char criticó a Gustavo Petro por su relación con las regiones: “Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio”

El mandatario local señaló que la falta de coordinación entre la presidencia y las regiones generó obstáculos en la implementación de proyectos y dejó a la ciudadanía preocupada por temas clave para el desarrollo del país

Alejandro Char criticó a Gustavo Petro por su relación con las regiones: “Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio”

Esto es lo que puede pasar si el voto en blanco gana las elecciones en Colombia

El mecanismo está contemplado en la legislación electoral y, en algunos escenarios, podría incluso obligar a repetir la elección con nuevos candidatos

Esto es lo que puede pasar si el voto en blanco gana las elecciones en Colombia

El pacto de Silicon Valley: las medidas que Google y Meta aplicarán en Colombia para moderar contenido político

El buscador despliega accesos directos a información oficial y orientación de la autoridad electoral, mientras ajusta políticas para disminuir la visibilidad de contenido manipulador o sensacionalista

El pacto de Silicon Valley: las medidas que Google y Meta aplicarán en Colombia para moderar contenido político

ÚLTIMAS NOTICIAS

La rutina con pesas rusas de 30 minutos que trabaja fuerza, cardio y resistencia en una sola sesión

La rutina con pesas rusas de 30 minutos que trabaja fuerza, cardio y resistencia en una sola sesión

Lista de celulares compatibles con la cédula digital para votar en las elecciones presidenciales de 2026

El pacto de Silicon Valley: las medidas que Google y Meta aplicarán en Colombia para moderar contenido político

El reto de las 100 sentadillas diarias y sus efectos en el cuerpo, según la ciencia

Todos los dispositivos Echo compatibles con Alexa+, el nuevo asistente de IA de Amazon

INFOBAE AMÉRICA

Houston lanza la experiencia mundialista más ambiciosa: convierte a la Copa del Mundo en un festival de fútbol, tecnología y cultura local

Houston lanza la experiencia mundialista más ambiciosa: convierte a la Copa del Mundo en un festival de fútbol, tecnología y cultura local

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

El Salvador: Proyecciones favorables impulsan el sector azucarero en 2026

DEPORTES

Houston lanza la experiencia mundialista más ambiciosa: convierte a la Copa del Mundo en un festival de fútbol, tecnología y cultura local

Houston lanza la experiencia mundialista más ambiciosa: convierte a la Copa del Mundo en un festival de fútbol, tecnología y cultura local

En una dramática definición, los Spurs de Wembanyama superaron al Thunder y jugarán las Finales de la NBA: la reacción de Manu Ginóbili

El drástico cambio de reglamento de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Mónaco

El error del presidente de la UEFA durante la premiación del PSG tras ganar la Champions League que recorre el mundo

La selección argentina partió para jugar el Mundial: los futbolistas que viajaron y quiénes se sumarán en EEUU