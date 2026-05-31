Elecciones presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 31 de mayo: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

El dispositivo incluye el despliegue de drones, cámaras de vigilancia y el helicóptero Halcón para monitoreo constante. Además, hay un Puesto de Mando Unificado encargado de supervisar el desarrollo de las votaciones en tiempo real que por ahora reporta total normalidad.

La seguridad fue reforzada con la presencia de más de 3.500 policías, quienes custodian tanto los puntos de votación como las zonas aledañas.

Más de dos millones de ciudadanos del Atlántico pueden participar en las elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo de 2026, según la Registraduría Nacional. Barranquilla concentra la mayor parte del potencial electoral, con más de 1,1 millones de inscritos.

En un mensaje publicado en X, Char afirmó que el Gobierno no trabajó con las regiones y dijo que deja al país con preocupación por la inseguridad, la economía y la incertidumbre.

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char respondió sábado 30 de mayo al presidente Gustavo Petro, tras el cuestionamiento que el mandatario le hizo en la plaza de La Paz por el destino de recursos nacionales para educación.

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Alejandro Char criticó a Gustavo Petro por su relación con las regiones: “Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio” El mandatario local señaló que la falta de coordinación entre la presidencia y las regiones generó obstáculos en la implementación de proyectos y dejó a la ciudadanía preocupada por temas clave para el desarrollo del país

Esto es lo que puede pasar si el voto en blanco gana las elecciones en Colombia El mecanismo está contemplado en la legislación electoral y, en algunos escenarios, podría incluso obligar a repetir la elección con nuevos candidatos