La Registraduría le salió al paso a las noticias falsas hechas con IA en la jornada electoral: “No caigas en la desinformación”

La entidad rechazó los audios con IA que han sido publicados con la voz del registrador - crédito Visuales IA

A pesar de que el registrador Hernán Penagos realizó una gira de medios para explicar cómo es el escrutinio tras el cierre de las mesas de votación en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en redes sociales han sido tendencia varias publicaciones en las que se denuncia un presunto amaño.

Las publicaciones han incluido audios generados con inteligencia artificial o entrecomillados con declaraciones falsas sobre Penagos.

“A mí me da mucha pena con usted y su partido, pero yo no puedo hacer más por usted. Ya le he facilitado suficientemente las cosas. Tenga en cuenta que además de usted, tengo detrás a Uribe y a Gaviria. Y lo peor de todo es que el malparido de Petro nos la está poniendo difícil, muy difícil. Yo diría que lo mejor es de una forma que no sea tan evidente. Vamos a conseguir unos voticos fantasmas en el formulario E-14 en la mayoría de mesas, y además dejaremos algunas mesas en cero, o sea, sin reportar votos al Pacto Histórico para que sean el centro de atención. Esas mesas se corregirán en el escrutinio y así desvían su atención de los votos que le metimos. Yo diría que es la única opción”, se escucha en el audio que está siendo difundido en redes sociales.

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El registrador explicó antes de los comicios cómo sería el escrutinio - crédito @Registraduria/X

Ante la gravedad de la información que se está compartiendo en X, Instagram y otras redes sociales, la Registraduría Nacional ha apostado por responder a este tipo de publicaciones para señalar que se trata de información falsa.

“No caigas en la desinformación”, es la respuesta de la entidad en las publicaciones que han sido compartidas por miles de internautas sobre un presunto fraude electoral.

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La entidad ha desmentido publicaciones que son tendencia - crédito @Registraduria/X

El secreto detrás del rápido conteo de votos en Colombia

La jornada electoral en Colombia destaca por la velocidad y precisión en el conteo de votos, un proceso que ha captado la atención internacional. El país implementa un sistema mixto que combina el trabajo manual de los jurados de votación con herramientas tecnológicas auditadas, lo que permite obtener resultados preliminares en un plazo corto tras el cierre de las urnas.

Al finalizar la votación a las 4:00 p. m., los jurados de cada mesa inician el procedimiento de clasificación y conteo. Cada voto se verifica y se asigna al respectivo candidato, consignando los datos en el formulario oficial conocido como E-14. Este documento se elabora por triplicado: una copia se utiliza para transmisión, otra se remite a las autoridades judiciales y la última queda como respaldo. Todas las actas deben contener la misma información y ser firmadas por los jurados.

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La eficiencia de este método radica en la transmisión inmediata de una de las copias del E-14. Los datos se reportan por vía telefónica desde los puestos de votación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que centraliza la información y emite boletines informativos durante la tarde. Este reporte inicial, conocido como reconteo, carece de valor jurídico vinculante, pero permite conocer tendencias en tiempo real mientras avanza el escrutinio oficial.

El trabajo de los jurados es clave para el escrutinio - crédito Visuales IA

El respaldo tecnológico se limita a la consolidación y divulgación de la información. El software empleado es auditado por una firma internacional, que expone el código fuente para su revisión y garantiza la transparencia. La plataforma puede soportar millones de intentos de acceso externos, según las autoridades, sin comprometer la integridad de los datos.

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El carácter manual del conteo, sumado a la participación de jurados con diferentes afinidades políticas y la vigilancia de testigos electorales, refuerza la confianza en el proceso. Las comisiones escrutadoras, conformadas por jueces de la república y representantes de los partidos, son las responsables de declarar los resultados oficiales una vez finalizado el escrutinio.