El actor mexicano Eduardo Verastegui respaldó al candidato Abelardo de la Espriella: “¡Tigre y raya en primera no falla!”

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo del actor mexicano Eduardo Verástegui - crédito @EVerastegui/X

Eduardo Verástegui pidió votar por Abelardo de la Espriella y llamó a los colombianos a “rugir con orgullo otra vez” en un mensaje publicado en X, donde respaldó al abogado y precandidato con una arenga de tono electoral a menos de una hora del cierre de la jornada.

En la publicación, el actor mexicano presentó a Abelardo de la Espriella como “el hombre que tiene el valor, la fuerza y la mano firme que Colombia necesita” y sostuvo que el aspirante representa una salida frente al “caos, la inseguridad y el comunismo disfrazado”.

PUBLICIDAD

El mensaje incluyó una instrucción directa a los votantes: “Corre a tu puesto de votación”.

El actor mexicano respaldó a Abelardo de la Espriella e invitó a los colombianos a respaldarlo - crédito @EVerastegui/X

Verástegui difundió su apoyo con un texto centrado en la idea de orden, seguridad y recuperación nacional. “Cada voto cuenta, y el tuyo hoy es decisivo”, escribió en X, antes de pedir que los electores marcaran “la raya al Tigre”, en alusión al símbolo político con el que identificó a De la Espriella durante todo el mensaje.

PUBLICIDAD

El actor también afirmó que el candidato puede “acabar con la delincuencia, proteger a las familias, abrir las puertas al progreso” y convertir al país en una “Patria Milagro”. En el tramo final de la publicación, reforzó el tono de urgencia con consignas como “¡Abelardo Presidente!” y “¡El momento es ahora!”.

El comentario generó cientos de reacciones de parte de los seguidores del candidato a la presidencia, con mensajes como: “Así es, solamente Dios tiene el control”; “Confiemos en que el Tigre lleve la delantera en esta primera vuelta”; “Tigre estamos firmes por la patria, estamos contigo”, entre otros más.

PUBLICIDAD

Abelardo se despachó contra Petro por criticar un cuadro de su vivienda

Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se intensificaron tras la crítica pública de Petro a una pintura presente en la residencia del aspirante.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió la pintura que tiene en su casa y negó que se trate de un hecho de esclavitud - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante un evento en Cartagena, el presidente cuestionó el significado del cuadro, que muestra a una mujer blanca junto a un hombre negro con sombrero de flores y vestido, sugiriendo que representa una escena de esclavitud y subordinación. El mandatario manifestó su preocupación por la exhibición de este tipo de imágenes, planteando si quienes las ostentan comparten esa visión sobre la sociedad.

PUBLICIDAD

Al referirse a la entrevista realizada en la casa de De la Espriella, Petro también reprochó que la periodista no abordara el tema del cuadro y alertó sobre el peligro de repetir situaciones históricas de opresión, insinuando que el candidato podría desear restablecer ese tipo de relaciones sociales.

La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar. A través de redes sociales, el abogado y aspirante presidencial rechazó la interpretación del presidente y defendió el valor cultural de la obra.

PUBLICIDAD

El presidente Gustavo Petro aseguró que la pintura que tiene De la Espriella en su casa simboliza la esclavitud y criticó el hecho de que sea considerada arte - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Según De la Espriella, el cuadro es una creación de Cristo Hoyos y representa a las Farotas, una danza tradicional del Carnaval de Barranquilla que, en sus palabras, “simboliza la resistencia indígena frente a la colonización española”. El candidato aseguró que la pintura no glorifica la esclavitud y acusó a Petro de desconocer las tradiciones caribeñas.

De la Espriella señaló que el presidente actúa por desconocimiento y lo calificó de “ignorante”, invitándolo a familiarizarse con la cultura de la región antes de emitir juicios. Además, insinuó que los cuestionamientos de Petro obedecen al temor ante los resultados de las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.

PUBLICIDAD

“Qué tristeza que el presidente de la República sea tan ignorante, sea un hombre que esté lleno de tanto odio y de tanta mala fe. Culturícese, señor presidente, aprenda un poco de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, de nuestra cultura y deje de estar escupiendo veneno todo el día. No sea ignorante y respete las tradiciones del Caribe colombiano”, indicó.