Colombia

El actor mexicano Eduardo Verastegui respaldó al candidato Abelardo de la Espriella: “¡Tigre y raya en primera no falla!”

El mexicano difundió una arenga de último momento para impulsar al candidato, con referencias a la patria, el orden público y una convocatoria urgente a asistir al puesto de votación

Guardar
Google icon
Eduardo Verástegui
Abelardo de la Espriella recibió el respaldo del actor mexicano Eduardo Verástegui - crédito @EVerastegui/X

Eduardo Verástegui pidió votar por Abelardo de la Espriella y llamó a los colombianos a “rugir con orgullo otra vez” en un mensaje publicado en X, donde respaldó al abogado y precandidato con una arenga de tono electoral a menos de una hora del cierre de la jornada.

En la publicación, el actor mexicano presentó a Abelardo de la Espriella como “el hombre que tiene el valor, la fuerza y la mano firme que Colombia necesita” y sostuvo que el aspirante representa una salida frente al “caos, la inseguridad y el comunismo disfrazado”.

PUBLICIDAD

El mensaje incluyó una instrucción directa a los votantes: “Corre a tu puesto de votación”.

---
El actor mexicano respaldó a Abelardo de la Espriella e invitó a los colombianos a respaldarlo - crédito @EVerastegui/X

Verástegui difundió su apoyo con un texto centrado en la idea de orden, seguridad y recuperación nacional. “Cada voto cuenta, y el tuyo hoy es decisivo”, escribió en X, antes de pedir que los electores marcaran “la raya al Tigre”, en alusión al símbolo político con el que identificó a De la Espriella durante todo el mensaje.

PUBLICIDAD

El actor también afirmó que el candidato puede “acabar con la delincuencia, proteger a las familias, abrir las puertas al progreso” y convertir al país en una “Patria Milagro”. En el tramo final de la publicación, reforzó el tono de urgencia con consignas como “¡Abelardo Presidente!” y ¡El momento es ahora!”.

El comentario generó cientos de reacciones de parte de los seguidores del candidato a la presidencia, con mensajes como: “Así es, solamente Dios tiene el control”; “Confiemos en que el Tigre lleve la delantera en esta primera vuelta”; “Tigre estamos firmes por la patria, estamos contigo”, entre otros más.

Abelardo se despachó contra Petro por criticar un cuadro de su vivienda

Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se intensificaron tras la crítica pública de Petro a una pintura presente en la residencia del aspirante.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió la pintura que tiene en su casa y negó que se trate de un hecho de esclavitud - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante un evento en Cartagena, el presidente cuestionó el significado del cuadro, que muestra a una mujer blanca junto a un hombre negro con sombrero de flores y vestido, sugiriendo que representa una escena de esclavitud y subordinación. El mandatario manifestó su preocupación por la exhibición de este tipo de imágenes, planteando si quienes las ostentan comparten esa visión sobre la sociedad.

Al referirse a la entrevista realizada en la casa de De la Espriella, Petro también reprochó que la periodista no abordara el tema del cuadro y alertó sobre el peligro de repetir situaciones históricas de opresión, insinuando que el candidato podría desear restablecer ese tipo de relaciones sociales.

La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar. A través de redes sociales, el abogado y aspirante presidencial rechazó la interpretación del presidente y defendió el valor cultural de la obra.

La posible convocatoria a una asamblea para reescribir la Constitución en Colombia genera alerta entre los críticos de Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro aseguró que la pintura que tiene De la Espriella en su casa simboliza la esclavitud y criticó el hecho de que sea considerada arte - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Según De la Espriella, el cuadro es una creación de Cristo Hoyos y representa a las Farotas, una danza tradicional del Carnaval de Barranquilla que, en sus palabras, “simboliza la resistencia indígena frente a la colonización española”. El candidato aseguró que la pintura no glorifica la esclavitud y acusó a Petro de desconocer las tradiciones caribeñas.

De la Espriella señaló que el presidente actúa por desconocimiento y lo calificó de “ignorante”, invitándolo a familiarizarse con la cultura de la región antes de emitir juicios. Además, insinuó que los cuestionamientos de Petro obedecen al temor ante los resultados de las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.

“Qué tristeza que el presidente de la República sea tan ignorante, sea un hombre que esté lleno de tanto odio y de tanta mala fe. Culturícese, señor presidente, aprenda un poco de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, de nuestra cultura y deje de estar escupiendo veneno todo el día. No sea ignorante y respete las tradiciones del Caribe colombiano”, indicó.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaRespaldoEduardo VerásteguiElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Sorprendió Abelardo de la Espriella, gana la primera vuelta y pasa a la segunda con Iván Cepeda

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Sorprendió Abelardo de la Espriella, gana la primera vuelta y pasa a la segunda con Iván Cepeda

Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

La asistencia de los sufragantes a los puestos de votación se desarrolló sin contratiempos en el Valle de Aburrá. El expresidente Uribe votó a favor de Paloma Valencia

Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

Elecciones presidenciales EN VIVO: Iván Cepeda pierde frente a Abelardo de la Espriella en la costa Caribe

En esta región del país hay más de de 8 millones de personas habilitadas para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales EN VIVO: Iván Cepeda pierde frente a Abelardo de la Espriella en la costa Caribe

La Registraduría le salió al paso a las noticias falsas hechas con IA en la jornada electoral: “No caigas en la desinformación”

Las redes sociales se llenaron de mensajes que denuncian un supuesto fraude electoral tras el cierre de las urnas, lo que fue rechazado por la entidad

La Registraduría le salió al paso a las noticias falsas hechas con IA en la jornada electoral: “No caigas en la desinformación”

Capturan a presunta docente por votar dos veces en Valledupar, la mujer fue trasladada a la URI

La mujer fue detenida tras emitir dos votos en el mismo puesto electoral, mientras que en otro operativo la Policía decomisó propaganda del movimiento Pacto Histórico

Capturan a presunta docente por votar dos veces en Valledupar, la mujer fue trasladada a la URI
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Deportes

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla