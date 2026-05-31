Colombia

Capturan a presunta docente por votar dos veces en Valledupar, la mujer fue trasladada a la URI

La mujer fue detenida tras emitir dos votos en el mismo puesto electoral, mientras que en otro operativo la Policía decomisó propaganda del movimiento Pacto Histórico

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Dibujo estilo acuarela de una mano introduciendo una papeleta en una urna electoral de cartón con la etiqueta "MESA 90" y el logo de la Registraduría.
Capturan a mujer en Valledupar por presunto doble voto durante la jornada presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El desarrollo de la jornada presidencial de este domingo 31 de mayo de 2026 en Valledupar estuvo marcado por operativos que derivaron en dos intervenciones relevantes para la vigilancia del proceso electoral en el departamento del Cesar.

Uno de los incidentes más llamativos se registró en la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo (Instpecam), centro de votación clave de la capital, donde las autoridades detectaron una supuesta irregularidad cometida por una mujer de 44 años.

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De acuerdo con la información oficial, la ciudadana inicialmente cumplía labores de testigo electoral en la mesa 15, donde emitió su voto. Sin embargo, tras una revisión de los controles, la Policía Nacional y los funcionarios electorales descubrieron que la misma persona también había sufragado en la mesa 6, correspondiente al lugar en el que estaba registrada su cédula.

Ante la confirmación de la doble votación, los uniformados procedieron a capturarla por el delito de voto fraudulento y la trasladaron a la URI para la legalización de la detención.

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Mujeres siendo escoltadas por autoridades en una intervención policial bajo medidas legales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Policía capturó a mujer por presunto voto fraudulento en centro electoral del Cesar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El seguimiento exhaustivo implementado por las fuerzas de seguridad permitió identificar, en otro operativo, una situación adicional relacionada con la propaganda política. El 31 de mayo, efectivos policiales en las inmediaciones de la UPC de Sabana interceptaron a una ciudadana que transportaba materiales vinculados al movimiento Pacto Histórico y diversos documentos asociados a actividades electorales.

Durante la requisa, se incautaron aproximadamente 1.000 stickers informativos, 24 adhesivos de campaña, cinco planillas de testigos y 20 formatos de reclamación E-25, elementos que fueron decomisados en el marco de las restricciones implementadas para la jornada de votación.

La intervención derivó en la imposición de una medida correctiva por infracción al artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, alineada con el Decreto 0162 del 5 de marzo de 2026, normativa que establece restricciones para la distribución y exhibición de propaganda durante los comicios.

Estos hechos reflejan la rigurosidad de los controles establecidos en Cesar para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, la prevención de conductas indebidas y la defensa de la transparencia en la consulta democrática.

Las acciones de la Policía Nacional y el seguimiento de las autoridades electorales evidencian el esfuerzo institucional por mantener la integridad de cada etapa del proceso electoral y resguardar la confianza ciudadana en los resultados.

Imagen de referencia - Mujer fue capturada en Cesar, Valledupar - crédito Colprensa
Imagen de referencia - Mujer fue capturada en Cesar, Valledupar - crédito Colprensa

Capturan a cuatro personas en Popayán por presunta compra de votos durante elecciones presidenciales

Cuatro personas resultaron detenidas en Popayán durante las elecciones presidenciales de 2026, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Los arrestos ocurrieron en el barrio Santiago de Cali, tras detectarse actividades relacionadas con la presunta compra de votos y la recepción de cédulas.

La intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se activó luego de que una cámara privada registrara movimientos sospechosos en la zona.

El ministro Sánchez destacó que “hemos detectado, es la principal amenaza, que es los delitos electorales”, aludiendo a la importancia de combatir este tipo de conductas para salvaguardar la legitimidad del proceso democrático.

La jornada electoral se desarrolló bajo estrictos operativos de control y seguimiento, con el objetivo de prevenir intentos de fraude y garantizar la transparencia en los mecanismos de participación ciudadana.

El Gobierno anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes brinden información verídica sobre delitos electorales en el proceso presidencial 2026 - crédito Ministerio de Defensa

Las autoridades reiteraron el llamado a la colaboración de la población, invitando a denunciar cualquier irregularidad al 157.

Sánchez recordó los incentivos vigentes para quienes aporten información valiosa: hasta 50 millones de pesos por datos que permitan capturas relacionadas con delitos electorales; hasta 1.000 millones de pesos si la información contribuye a proteger a candidatos presidenciales; y hasta 200 millones de pesos por reportes que ayuden a neutralizar atentados o identificar a los responsables de acciones terroristas.

El ministro subrayó que el esfuerzo de las fuerzas de seguridad se orienta a proteger la democracia, recalcando el papel de militares y policías en la custodia del voto ciudadano.

Por último, Sánchez motivó a la sociedad a ejercer su derecho electoral de manera libre y responsable, apelando a la convivencia, el respeto institucional y la defensa activa de la democracia colombiana.

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