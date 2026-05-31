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Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, volvió a lanzar un enigmático mensaje que apuntaría a Euclides Torres: “Ojo con el software de...”

Estos comentarios de la expareja sentimental del exjefe de Estado expondrían las dudas que persistirían en torno al financiamiento de las movilizaciones masivas en plazas clave para el progresismo en Barranquilla y otras ciudades del norte del país

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Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, ha lanzado una advertencia pública, acusando a personas no identificadas de intentar perpetrar un montaje en su contra - crédito redes sociales
Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, volvió a causar revuelo con sus insinuaciones en las plataformas digitales - crédito suministrada a Infobae Colombia

Un nuevo mensaje de Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a poner sobre la mesa el domingo 31 de mayo el nombre de Euclides Torres en medio de la campaña de Iván Cepeda en Barranquilla. Y todo al sugerir con lo que sería un encriptado mensaje una presunta conexión entre la movilización política del candidato del oficialismo y polémico empresario en la Costa Caribe.

Vásquez, que es colaboradora de la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se adelanta contra su excompañero sentimental, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, volvió a causar revuelo en su cuenta de X. “Ojo con el software de las Torres”, escribió la mujer, que al inicio de la semana, el 24 de mayo, durante el evento de Cepeda en la capital del Atlántico, había hecho una insinuación previa. “Las Torres gemelas, dándola toda nuevamente”, dijo.

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Day Vásquez volvió a dejar insinuaciones sobre el papel de Euclides Torres
Con este mensaje en su perfil de X, Day Vásquez volvió a dejar insinuaciones sobre lo que sería el papel de Euclides Torres en la campaña de Iván Cepeda - crédito @Daysvasquezc/X

Esta nueva publicación fue interpretada de múltiples maneras en las plataformas digitales, en especial entre los que sugirieron que se estarían llevando a cabo prácticas para al parecer favorecer la aspiración oficialista; aunque la mujer no se atrevió a hacer ese tipo de señalamientos.

Esta serie de mensajes, provenientes de una de las figuras de la contienda electoral hace cuatro años, tomó fuerza porque el cierre de campaña de Cepeda y, de la misma manera, en la misma jornada electoral. Como ocurrió en 2021 y 2022, la ‘Arenosa’ fue escogida por el partido Pacto Histórico para albergar una concentración de más de 80.000 personas en el par vial de la carrera 50; lo que reactivó interrogantes sobre el origen de los recursos usados.

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En ese primer comentario, que posteriormente fue eliminado de las redes sociales, una de las que reaccionó fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, que le dio mayor despliegue a las especulaciones de Vásquez con una frase directa. “¿Euclides Torres eres tú?”, fue el comentario de la congresista de oposición, que ligó las publicaciones con una sospecha concreta: que el empresario habría tenido un papel en la organización o el respaldo del acto político.

Katherine Miranda y sus insinuaciones sobre la campaña de Iván Cepeda
Con este mensaje en redes sociales, la representante Katherine Miranda lanzó sus insinuaciones sobre la campaña de Iván Cepeda, aprovechando un comentario de Day Vásquez - crédito @KatheMirandaP/X

Las publicaciones de Day Vásquez reabrieron la discusión sobre la financiación de la maquinaria petrista en la Costa

Las expresiones de Vásquez a través de su perfil de X, en el que es seguida por más de 71.000 usuarios, empezaron a hacer públicas justo cuando Cepeda cerraba sus actos masivos antes de la veda electoral. En tarima, el senador del Pacto Histórico prometió un gobierno sin privilegios ni “intocables”, mientras en redes comenzaba otra discusión: si detrás del despliegue en Barranquilla reaparecía el entramado político y empresarial asociado al empresario Torres.

De esta manera, la expareja de Nicolás Petro Burgos habló desde su cuenta personal y dejó dos mensajes que insinuaron la presencia del clan empresarial. En el primero de ellos, Miranda respondió con una mención explícita a Euclides Torres, mientras que el segundo causó una profunda difusión en las redes sociales, con más de 1.000 ‘me gusta’ y más de 600 ‘repost’, lo que habla del impacto de sus afirmaciones en el espectro político nacional.

Campaña Petro y Euclides Torres Infobae
El empresario Euclides Torres jugó un papel clave en la campaña del presidente Gustavo Petro, en 2022 - crédito ilustración Infobae Colombia

Euclides Torres ya había sido señalado como articulador financiero y logístico de la campaña de Petro

El empresario ya había sido ubicado como financiador en la sombra y articulador estratégico de la campaña presidencial de Petro en la Costa. Entre las acciones que se le atribuyen figura la financiación de la logística y del montaje de distintos eventos, incluido el de la “P”, efectuado en septiembre de 2021 en Barranquilla, que marcó el regreso de Petro a las plazas públicas. Por eso, la mención a “las Torres” fue leída como algo más que un comentario ambiguo de la mujer.

La relevancia del nombre no responde solo a antecedentes políticos. El grupo familiar de Euclides Torres está al frente de cerca de 40 compañías, entre ellas Organización Simetric y ET Progresiva, que han recibido contratos estatales por montos millonarios en sectores como alumbrado público, semaforización y sistemas de tránsito y transporte. Ese entramado empresarial también ha respaldado la campaña al Senado de Pedro Flórez, que continúa en el legislativo.

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