Así se comportó Colombia durante las elecciones presidenciales: 20 investigaciones y ocho capturas por delitos electorales

Sánchez pidió denunciar cualquier tipo de riesgo tras conocer los resultados de las elecciones - crédito Ministerio de Defensa

Luego del cierre de las mesas de votación a nivel nacional, en Bogotá el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance general de la jornada electoral en Colombia.

Sánchez confirmó que las elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin ningún tipo de novedades y agradeció a la ciudadanía por ser ejemplo ante el mundo.

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“Mientras todas las instituciones estemos articuladas, existirá democracia. Hoy le dimos una gran lección al mundo. Hoy confirmamos que cuando todos remamos para el mismo lado, podemos lograr lo imposible, y esto se debió principalmente a la instrucción que dio el señor presidente de la República de que todas las capacidades del Ejecutivo estuvieran disponibles”.

El ministro agradeció a los uniformados por mantener la seguridad a nivel nacional - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa se encargó de nombrar a las entidades que ayudaron a que los comicios culminaran de manera exitosa en todos los puestos de votación.

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“Se desplegaron ministerios en toda la región, en todas las regiones, en todo el territorio nacional, también articuladas con las gobernaciones, con las alcaldías, pero articulado principalmente con el encargado de este certamen electoral, la Registraduría, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la ONU, la Misión de Observación Electoral, y para lo que respecta a la fuerza pública, desplegamos todas las capacidades disponibles para que más de 41 millones de colombianos pudieran asistir a los más de 120.000 puestos de votación”.

Sánchez felicitó a los uniformados que protegieron a la ciudadanía y lamentó que en algunos lugares se registraron capturas por crímenes electorales.

“408.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, aunque no pueden votar, defendieron con su vida el derecho al voto de cada colombiano. Después de haber cerrado esta jornada electoral, en la cual podemos decir que no hubo ninguna alteración del orden público por parte de algún grupo armado organizado criminal, que no hubo ningún atentado terrorista durante este periodo de la jornada electoral, sí evidenciamos delitos electorales”.

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Sánchez afirmó que en la jornada Colombia fue ejemplo para el mundo - crédito Ministerio de Defensa

A nivel nacional se registraron ocho capturas por crímenes como corrupción al sufragante y voto fraudulento, lo que para el ministro es una muestra de que algo está fallando en la ciudadanía.

“Se adelantaron 20 verificaciones de hechos relacionados con delitos electorales que llegaron a la línea anticorrupción y que están siendo investigados. También se incautó propaganda electoral en cuatro lugares: Villavicencio, Valledupar, Pasto y en Trinidad”.

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Sánchez resaltó el trabajo de la fuerza pública y recordó que no hubo ningún tipo de colaboración de los grupos armados, sino que el balance positivo es resultado del trabajo de las autoridades.

“La primera (aclaración) es por la intención que podrían tener algunos grupos armados organizados criminales para mostrar que fue gracias a ellos que hubo esta tranquilidad aquí en Colombia. Y, por otro lado, los ánimos de simpatizantes radicales que puedan estar en desacuerdo con lo que ya se decidió en las urnas. Por ello invitamos a que denuncien cualquier intento de amenaza terrorista, cualquier intento de alteración del orden y la ley, pero también a todas las personas a que mantengamos absolutamente la calma, no porque generemos disturbios va a cambiar lo que ya se depositó en cada una de las urnas”.

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408.000 uniformados fueron desplegados durante los comicios - crédito Ministerio de Defensa

Por último, Sánchez entregó un mensaje a la ciudadanía y afirmó que con este tipo de actuaciones el país seguirá mejorando en el corto plazo.

“En los momentos de peligro es cuando la patria conoce el quilate de sus hijos. En este momento ha conocido la patria, este país, esta amada nación, Colombia, el quilate de todos los colombianos. No nos doblegaremos a pesar de la adversidad y avanzaremos con mayor firmeza para que esta nación sea más grande, respetada y libre, como lo viene haciendo. Dios los bendiga. Muchas gracias”.

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