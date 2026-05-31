Colombia

Así se comportó Colombia durante las elecciones presidenciales: 20 investigaciones y ocho capturas por delitos electorales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance luego del cierre de las mesas de votación

Guardar
Google icon
Elecciones presidenciales - Ministerio de Defensa
Sánchez pidió denunciar cualquier tipo de riesgo tras conocer los resultados de las elecciones - crédito Ministerio de Defensa

Luego del cierre de las mesas de votación a nivel nacional, en Bogotá el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance general de la jornada electoral en Colombia.

Sánchez confirmó que las elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin ningún tipo de novedades y agradeció a la ciudadanía por ser ejemplo ante el mundo.

PUBLICIDAD

“Mientras todas las instituciones estemos articuladas, existirá democracia. Hoy le dimos una gran lección al mundo. Hoy confirmamos que cuando todos remamos para el mismo lado, podemos lograr lo imposible, y esto se debió principalmente a la instrucción que dio el señor presidente de la República de que todas las capacidades del Ejecutivo estuvieran disponibles”.

Elecciones presidenciales - Ministerio de Defensa
El ministro agradeció a los uniformados por mantener la seguridad a nivel nacional - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa se encargó de nombrar a las entidades que ayudaron a que los comicios culminaran de manera exitosa en todos los puestos de votación.

PUBLICIDAD

“Se desplegaron ministerios en toda la región, en todas las regiones, en todo el territorio nacional, también articuladas con las gobernaciones, con las alcaldías, pero articulado principalmente con el encargado de este certamen electoral, la Registraduría, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la ONU, la Misión de Observación Electoral, y para lo que respecta a la fuerza pública, desplegamos todas las capacidades disponibles para que más de 41 millones de colombianos pudieran asistir a los más de 120.000 puestos de votación”.

Sánchez felicitó a los uniformados que protegieron a la ciudadanía y lamentó que en algunos lugares se registraron capturas por crímenes electorales.

408.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, aunque no pueden votar, defendieron con su vida el derecho al voto de cada colombiano. Después de haber cerrado esta jornada electoral, en la cual podemos decir que no hubo ninguna alteración del orden público por parte de algún grupo armado organizado criminal, que no hubo ningún atentado terrorista durante este periodo de la jornada electoral, sí evidenciamos delitos electorales”.

Elecciones presidenciales - Ministerio de Defensa
Sánchez afirmó que en la jornada Colombia fue ejemplo para el mundo - crédito Ministerio de Defensa

A nivel nacional se registraron ocho capturas por crímenes como corrupción al sufragante y voto fraudulento, lo que para el ministro es una muestra de que algo está fallando en la ciudadanía.

Se adelantaron 20 verificaciones de hechos relacionados con delitos electorales que llegaron a la línea anticorrupción y que están siendo investigados. También se incautó propaganda electoral en cuatro lugares: Villavicencio, Valledupar, Pasto y en Trinidad”.

Sánchez resaltó el trabajo de la fuerza pública y recordó que no hubo ningún tipo de colaboración de los grupos armados, sino que el balance positivo es resultado del trabajo de las autoridades.

“La primera (aclaración) es por la intención que podrían tener algunos grupos armados organizados criminales para mostrar que fue gracias a ellos que hubo esta tranquilidad aquí en Colombia. Y, por otro lado, los ánimos de simpatizantes radicales que puedan estar en desacuerdo con lo que ya se decidió en las urnas. Por ello invitamos a que denuncien cualquier intento de amenaza terrorista, cualquier intento de alteración del orden y la ley, pero también a todas las personas a que mantengamos absolutamente la calma, no porque generemos disturbios va a cambiar lo que ya se depositó en cada una de las urnas”.

Elecciones presidenciales - Ministerio de Defensa
408.000 uniformados fueron desplegados durante los comicios - crédito Ministerio de Defensa

Por último, Sánchez entregó un mensaje a la ciudadanía y afirmó que con este tipo de actuaciones el país seguirá mejorando en el corto plazo.

“En los momentos de peligro es cuando la patria conoce el quilate de sus hijos. En este momento ha conocido la patria, este país, esta amada nación, Colombia, el quilate de todos los colombianos. No nos doblegaremos a pesar de la adversidad y avanzaremos con mayor firmeza para que esta nación sea más grande, respetada y libre, como lo viene haciendo. Dios los bendiga. Muchas gracias”.

Temas Relacionados

Elecciones Presidenciales 2026Ministerio de DefensaBalanceCapturasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El voto en blanco superó a nueve de los trece candidatos en las presidenciales de Colombia

Los ciudadanos se alejaron de las campañas pequeñas, siete de los aspirantes no superaron la barrera de los 100.000 votos

El voto en blanco superó a nueve de los trece candidatos en las presidenciales de Colombia

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Todos los resultados de la primera vuelta, se esperan los discursos de Cepeda, De la Espriella y Valencia

El candidato de derecha dio el golpe en las urnas y encabeza el conteo de votos. Iván Cepeda también logra su clasificación a la segunda vuelta, según los resultados de la Registraduría

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Todos los resultados de la primera vuelta, se esperan los discursos de Cepeda, De la Espriella y Valencia

Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

La asistencia de los sufragantes a los puestos de votación se desarrolló sin contratiempos en el Valle de Aburrá. El expresidente Uribe votó a favor de Paloma Valencia

Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

Policía investiga aparición de propaganda política en cajas de refrigeradores en el puesto electoral de la Universidad Popular del Cesar

En la jornada electoral, un operativo reveló la presencia de documentos y propaganda política presuntamente ocultos en cajas dentro de las instalaciones de la institución, lo que provocó la activación de protocolos de control

Policía investiga aparición de propaganda política en cajas de refrigeradores en el puesto electoral de la Universidad Popular del Cesar

Abelardo de la Espriella celebró su paso a segunda vuelta: “En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia”

El abogado ocupó el primer lugar en las elecciones presidenciales, pero no le alcanzó para ser el nuevo mandatario del país

Abelardo de la Espriella celebró su paso a segunda vuelta: “En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Deportes

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla