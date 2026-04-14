Abelardo de la Espriella ratificó que cierra puertas a cualquier alianza con partidos políticos: “Prefiero perder antes que negociar con la politiquería”

Abelardo de la Espriella señaló que no tiene contemplado hacer alianzas apra las elecciones presidenciales crédito Infobae Colombia

En la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Abelardo de La Espriella oficializó su negativa a pactar con colectividades tradicionales.

Según el comunicado emitido en horas de la mañana del 14 de abril de 2026, “prefiero perder antes que negociar con la politiquería“. Para respaldar su definición, citó un sondeo que muestra que el 95% de más de 180.000 ciudadanos consultados respalda esa postura, lo que describió como ”un mandato ciudadano claro y contundente“.

Al justificar su negativa a alianzas con partidos como el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, De La Espriella recalcó: “El pueblo colombiano quiere que nos mantengamos firmes, sin acuerdos con los de siempre. Yo escucho al pueblo, con quien ya hice mi única alianza”.

Más adelante, precisó que la decisión trasciende el pragmatismo electoral, al destacar que: ”Esto no es un tema de matemáticas políticas, es un mandato del pueblo".

Abelardo de la Espriella sobre posibles alianzas con partidos políticos - crédito Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, distinguió entre las cúpulas y las bases partidistas. Según él, “los ciudadanos, líderes y congresistas que actúan con integridad, más allá de los partidos, tienen las puertas abiertas en su movimiento”.

Reafirmó que no pretende dividir, sino convocar a los independientes: ”Este no es un llamado a dividir, es un llamado a que los ciudadanos libres se sumen a una causa que hoy ya no es de un candidato, sino del pueblo colombiano".

El candidato señaló que el objetivo de su campaña no es adaptarse a modelos previos: “Con los de siempre no se pueden conseguir resultados diferentes“. Y enfatizó un tono de ruptura: ”Estas estructuras han estado ligadas a la ‘vieja politiquería’ y a episodios que han deteriorado la confianza de los colombianos“.

Refiriéndose a la cita electoral del 31 de mayo, lanzó un mensaje dirigido a sus simpatizantes: “Estoy seguro de que le rayarán la cara al tigre este 31 de mayo”. Tras esa expresión, remató: ”Si quieren que las cosas sigan igual, voten por los de siempre. Si quieren cambiarlas, voten por una opción independiente. Porque cuando Colombia atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tienen que estar".

En la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Abelardo De La Espriella oficializó su negativa a pactar con colectividades tradicionales - crédito Aberlardo de la Espriella

Amenazas contra De la Espriella y Paloma Valencia

En plena campaña presidencial de Colombia, amenazas atribuidas al mismo espacio digital han generado alarma, afectando primero a la precandidata Paloma Valencia y, más recientemente, al abogado penalista y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

Las intimidaciones, caracterizadas por imágenes con símbolos fúnebres, han intensificado el debate sobre la fragilidad de la seguridad para quienes aspiran a la máxima magistratura del país en el actual clima político, según informó el medio Infobae.

La reacción política a estas amenazas se ha visto alimentada por el recuerdo persistente de hechos recientes: el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025.

Este antecedente, refuerza el clima de alerta frente a los riesgos que enfrentan los candidatos actualmente. El senador Mauricio Gómez Amín identificó el origen común de las amenazas y subrayó que no se trata de episodios aislados. Puntualizó en X: “La misma página que amenaza de muerte a @PalomaValenciaL ahora arremete también contra @ABDELAESPRIELLA, un hecho gravísimo que merece el rechazo unánime del país”.

La candidata presidencial le salió al paso a las intimidaciones en su contra y reiteró que seguirá con su aspiración - crédito @PalomaValenciaL/X

Estas intimidaciones reeditaron la preocupación por la seguridad de los postulantes, a la vez que reavivaron la discusión política sobre la eficacia de la política pública actual. Gómez Amín, vinculó estos hechos con la estrategia de “paz total” impulsada desde el Gobierno: “Hoy Colombia cosecha las consecuencias de una política de ‘paz total’ que solo ha servido para envalentonar a los criminales, debilitar la autoridad y poner en riesgo a quienes piensan diferente”.

Diferentes líderes, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, convergieron en rechazar los mensajes amenazantes y en advertir sobre el riesgo de una escalada de violencia política. El movimiento Salvación Nacional expresó en redes sociales su solidaridad con Paloma Valencia y exigió medidas contundentes de las autoridades.

Precisan en su comunicado: “Desde Salvación extendemos nuestra solidaridad a @PalomaValenciaL por esta vil y cobarde amenaza. Las autoridades deben tomar medidas de inmediato, desde esta cuenta también se ha amenazado @ABDELAESPRIELLA y seguro a más colombianos y candidatos. Esto es criminal e inaceptable”.