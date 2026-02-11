Café y cacao impulsaron exportaciones por US$464,9 millones en Santander durante 2025

Infobae Colombia

Santander alcanzó en 2025 el nivel más alto de exportaciones no minero energéticas de los últimos cuatro años, de acuerdo con información divulgada por Blu Radio.

El desempeño estuvo respaldado principalmente por productos agroalimentarios, entre ellos el café y el cacao, que encabezaron la lista de bienes enviados al exterior.

El departamento reportó ventas externas por US$464,9 millones, una cifra que no se registraba desde 2021 y que representa un incremento de 40,4 % en comparación con 2024.

Este resultado ubicó a Santander en el puesto 11 entre las regiones con mayores exportaciones en el país, mejorando su posición dentro del escalafón nacional.

Según el Balance Exportador presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el comportamiento del comercio exterior consolidó al sector agroalimentario como eje central de la oferta internacional del departamento. Las exportaciones de esta categoría superaron los US$373 millones, concentrando la mayor participación dentro de la canasta exportadora.

El café fue el principal producto enviado al mercado internacional, con ventas por US$86,4 millones durante 2025. A este le siguieron el cacao y sus derivados, además de animales vivos, carne y despojos comestibles y frutos comestibles. Estos bienes tradicionales mantuvieron una participación relevante dentro de la estructura exportadora regional.

En materia de destinos, Estados Unidos se consolidó como el principal comprador, al concentrar el 41 % del total de las exportaciones santandereanas. No obstante, el informe también registró un aumento significativo en envíos hacia Asia y África, regiones que presentaron los mayores crecimientos porcentuales en el último año.

Entre los mercados que ampliaron su participación se encuentran países como China, Malasia y Egipto, lo que evidencia una diversificación geográfica en las ventas externas del departamento. Este comportamiento permitió ampliar la presencia de productos santandereanos en distintos continentes.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga atribuyó parte del crecimiento a las acciones desarrolladas con productores y agentes exportadores. Sobre este punto, Maria Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la entidad, afirmó: “Parte del crecimiento responde a la estrategia implementada con productores y agentes exportadores. Crecimos en las exportaciones y eso gracias a los empresarios que están llevando nuestros productos al mundo”.

El reporte también detalló que 225 empresas realizaron operaciones de exportación desde Santander durante 2025. La mayoría corresponde a micro y pequeñas compañías, varias de ellas con menos de 10 años de constitución. Este dato refleja la participación activa de unidades productivas de menor tamaño en el comercio internacional.

Las mercancías originadas en el departamento llegaron a 93 países, utilizando 14 puertos en el territorio nacional para su salida hacia mercados internacionales. Esta red logística permitió distribuir productos agroindustriales y tradicionales hacia diferentes destinos.

El comportamiento exportador de 2025 superó los registros observados en los últimos cuatro años y marcó un punto destacado para la economía regional. La combinación de productos agrícolas tradicionales con nuevos destinos comerciales permitió fortalecer la presencia del departamento en el comercio exterior.

El café, como principal renglón exportador, mantuvo su papel central dentro del sector agroalimentario, mientras que el cacao y sus preparaciones continuaron ampliando su participación. Otros bienes, como animales vivos y carne, complementaron la oferta internacional.

La expansión hacia mercados de Asia y África representó uno de los cambios más relevantes en la dinámica exportadora reciente. Países como China, Malasia y Egipto incrementaron su demanda de productos santandereanos, contribuyendo al aumento porcentual registrado en esas regiones.

El informe presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga también resaltó que la diversificación de destinos permitió reducir la dependencia de un único mercado, aunque Estados Unidos mantuvo el liderazgo con el 41 % de participación.

Las cifras alcanzadas en 2025, con exportaciones por US$464,9 millones y un crecimiento de 40,4 % frente al año anterior, consolidaron el mejor desempeño no minero energético desde 2021. El posicionamiento en el lugar 11 del ranking nacional evidenció un avance en la competitividad regional dentro del comercio internacional.

Durante el año analizado, el sector agroalimentario sostuvo el mayor peso en la estructura exportadora con más de US$373 millones en ventas externas. Dentro de este grupo, el café encabezó la lista con US$86,4 millones, seguido por el cacao y otros productos tradicionales.

La participación de 225 empresas, la llegada a 93 países y el uso de 14 puertos para la salida de mercancías reflejaron la amplitud de la operación exportadora del departamento en 2025, según la información divulgada por Blu Radio.