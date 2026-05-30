Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”

El último mundial que jugó Johan Mojica con la selección Colombia fue en la edición de Rusia 2018, acumulando 390 minutos-crédito Luisa González/REUTERS

Johan Mojica jugará en 2026 su segunda Copa del Mundo con la selección Colombia y aseguró que el reencuentro del grupo en Bogotá, donde el plantel de 26 convocados termina de reunirse antes del torneo de Estados Unidos, Canadá y México, refuerza la disposición del equipo para llegar en plenitud física y mental a la competencia.

La selección completó el 29 de mayo de 2026 viernes su quinta jornada de trabajo en Bogotá, y se prepara para su penúltimo amistoso antes del Mundial programado para el 1 de junio de 2026 ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

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Johan Mojica jugó 16 de los 18 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en el proceso de Néstor Lorenzo con la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los futbolistas que se sumó a Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Néstor Lorenzo sobre la emoción que representa jugar para Colombia en su séptima participación mundialista fue Johan Mojica, defensor del Mallorca de España.

El exjugador del Deportivo Cali describió en la atención a los medios de comunicación en el estadio Metropolitano de Techo lo que significa para los futbolistas de la “Tricolor” a las concentraciones previas a los partidos.

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“Cada vez que nos reunimos parecemos niños pequeños. Es muy emocionante poder estar acá. Lo que vimos dentro del vestuario cómo nos arropa el cuerpo técnico. Eso hace que nosotros queramos dejar todo por nosotros mismos, por nuestras familias y todo el país”.

Es importante recordar que todavía faltaban por incorporarse a la concentración seis jugadores: Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campáz, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. El resto del grupo ya entrenó durante la última semana de mayo bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo.

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Mojica dijo que llega recuperado tras la lesión muscular sufrida con el Mallorca

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Atletico Madrid - Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Spain - September 21, 2025 RCD Mallorca's Johan Mojica in action with Atletico Madrid's Marcos Llorente REUTERS/Francisco Ubilla

El lateral izquierdo también se refirió a la molestia muscular que lo alejó algunos días de las canchas hace algunas semanas con el Mallorca de España. El defensor sostuvo que la experiencia fue determinante para acelerar la recuperación y presentarse en buenas condiciones a la concentración.

“Son gajes del oficio. Cuando te pasa en pleno partido te alertas de una vez, obviamente para que no sea grave y por el tema de Selección. Gracias a Dios con la experiencia se tienen todos los requisitos para recuperarnos rápido. Está en lo mental primero, entonces creo que es uno de mis fuertes. Me he podido mantener bien y llego excelente”.

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Johan Mojica se refirió a la competencia que tendrá con Déiver Machado en el Mundial de 2026 por el puesto de lateral izquierdo con la selección Colombia-crédito Manon Cruz/REUTERS

Mojica también habló de la disputa por el puesto con Déiver Machado. El defensor planteó que la exigencia en esa zona del campo forma parte de una competencia interna que, a esta altura de sus carreras, también se mide contra el propio rendimiento.

“Para nosotros es un verdadero placer ser elegidos. Sabemos la importancia que tiene no solo la posición de lateral izquierdo, que es tan compleja, sino todas las posiciones. Ya sabiendo de la exigencia y el compromiso de otros compañeros allí, entonces nosotros estamos en representación de la profesión por ellos. Muy felices por poder competir, y ya a estas alturas, con el recorrido que tenemos, la competencia es con uno mismo. Uno ya sabe lo que se necesita, de los servicios a lo que debe hacer y acatar órdenes al cuerpo técnico”.

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La selección apunta a llegar sin margen de error al debut en la Copa del Mundo

Mojica habló sobre la preparación física de la selección Colombia de cara al debut ante Uzbekistán-crédito Luisa González/REUTERS

Sobre la preparación del plantel, Mojica afirmó que un jugador de selección debe llegar listo antes de incorporarse a la concentración. También señaló que el trabajo más detallado empieza cuando el grupo está completo y que la prioridad inmediata es conservar la salud del plantel y ajustar la adaptación física sin perder el ritmo acumulado durante la temporada.

“Como jugadores de Selección debemos estar preparados antes de llegar aquí, no solo cuando lleguemos aquí. Ya detalladamente con el cuerpo técnico se hace un trabajo más extenso, pero nosotros estamos esperando que se complete todo el cuerpo de jugadores y a partir de ahí empezar a trabajar. Lo más importante es cuidar la salud, que todos lleguen bien. La idea es hacer los trabajos de adaptación física que necesitamos y darle continuidad al ritmo que traemos de la temporada, así para poder llegar óptimamente para los amistosos”

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El defensor añadió que el contexto de un Mundial eleva la exigencia en cada detalle. Mojica remarcó que la planificación debe asumirse con disciplina porque el torneo no admite errores y porque la madurez del jugador también se mide en la forma en que administra la tensión previa al debut.

“Hay que ser cuidadosos con más detalles. Vamos a jugar un Mundial y no la Copa América. No hay margen de error, pero por el tema de planificación estamos para acatar órdenes del cuerpo técnico, estar a disposición y poner cuidado en los entrenamientos. Puede que no se tenga presente la tensión de que en una semana tengas que competir. Allí se ve el jugador maduro, y eso hace parte de que lleguemos bien para el primer partido del Mundial”.

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