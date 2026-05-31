Incidentes de orden público marcaron el inicio de las presidenciales del 31 de mayo: explosión de una granada y bloqueos cerca de puestos de votación

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López: la comunicación se centra en la situación de orden público, incluyendo la detonación de un artefacto explosivo en El Paujil, Caquetá, sin reportar heridos y otros eventos relevantes - crédito Fuerzas Militares

Al inicio de la jornada de elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026, el comandante General de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá reportó la detonación de un artefacto explosivo en El Paujil, Caquetá, y otros hechos de orden público.

Sin embargo, dio un parte de tranquilidad a nivel nacional y afirmó que “podemos decir que en este momento, a nivel nacional, las mesas de votación están tranquilas, están seguras y los colombianos están votando”.

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El oficial sostuvo que la operación de seguridad comenzó temprano y que el despliegue coincidió con la apertura de la jornada: “Hemos venido avanzando a partir de las 8:00 a. m. Se dio apertura a nivel nacional de las mesas y los puestos de votación”.

Al inicio de la jornada de elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) reportó la detonación de un artefacto explosivo en El Paujil, Caquetá, y otros hechos de orden público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre el hecho en Caquetá, el comandante López precisó el punto donde ocurrió la explosión y el estado de las unidades desplegadas: “En el departamento de Caquetá, en la vereda Bolivia, en Palmito, se detonó un artefacto explosivo al borde de una vía. Las tropas no presentan ninguna novedad”.

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En otra situación reportada en zona rural, el comandante indicó que un grupo de civiles impidió el acceso de los militares a un lugar de votación y que la respuesta se coordinó con otras entidades: “En la zona rural de La Unión Peneya, hay una concentración de personal civil que no ha permitido el ingreso de nuestras tropas a la mesa de votación. Ya con las diferentes unidades y con la articulación institucional se está controlando la situación”.

El general Hugo Alejandro López también se refirió a versiones sobre combates en Norte de Santander y dijo que, tras la verificación, no se confirmaron enfrentamientos: “Esta mañana se hablaba de unas confrontaciones en el departamento de Norte de Santander, específicamente el municipio de Tarra, el Filogringo, de estructuras del Treinta y Tres con el ELN. Ya se pudo verificar, no hubo ninguna confrontación. El puesto de votación está abierto y no hay novedad en Norte de Santander”.

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El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, y el ministro de Defensa, pedro Sánchez - crédito Reuters

En San José de Caguán, Caquetá, el comandante explicó que se reportaron sonidos de explosiones durante la madrugada, pero que la revisión ubicó el origen al sur de un afluente y sin afectación sobre la jornada: “En la madrugada de hoy se escucharon algunas detonaciones y explosiones. Se pudo evidenciar que es al sur del río Guaviare, y no se presenta ninguna situación especial”.

Al hacer un balance de la mañana, López resumió la misión asignada a las Fuerzas Militares durante el proceso: “Defender a los colombianos”.

Policía Nacional desplegó operativo especial para las elecciones presidenciales

La Policía Nacional de Colombia ha puesto en marcha un amplio operativo, movilizando 120.000 uniformados y 94 aeronaves para custodiar las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El despliegue busca responder a las alertas por violencia y riesgos detectados en distintos municipios, según una reciente evaluación de inteligencia.

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La estrategia de seguridad priorizará el 57% de los puestos de votación, lo que representa 7.694 de los 13.489 habilitados en el territorio nacional. Además, la cobertura alcanzará el 90% de las mesas electorales, con vigilancia en 106.598 de las 118.346 previstas, de acuerdo con cifras de la propia Policía Nacional.

El operativo de seguridad electoral cubrirá el 90% de las mesas y el 57% de los puestos de votación, según informó la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

El dispositivo especial, denominado Plan Democracia, implica la activación total de los recursos operativos, tecnológicos y de inteligencia de la institución. Este plan contempla acciones preventivas y de respuesta inmediata antes, durante y después de la jornada electoral, con énfasis en los puntos identificados como más vulnerables.

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Durante el proceso previo a las elecciones, el sistema de inteligencia nacional elaboró la sexta versión del mapa nacional de prevención y seguridad electoral. Este documento, producto del análisis de más de 240 mil registros, fue coordinado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), encargado de monitorear en tiempo real los riesgos y alertas en todo el país.

El análisis identificó que hay 32 municipios con alertas por fenómenos violentos, principalmente en los departamentos de Cauca, Tolima y Antioquia. A esto se suman 38 municipios en riesgo por situaciones no violentas que podrían afectar la transparencia del proceso electoral, localizados sobre todo en Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.

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