Gustavo Petro compartió una canción electrónica en sus redes sociales: “Entramos a nuevos géneros del techno”

El propio mandatario celebró la creación de la pista y la difundió en sus redes sociales - crédito Uxem Records/Lyz Purple/YouTube

A pocas horas de la celebración de los comicios correspondientes a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro llamó la atención en redes sociales al compartir y respaldar públicamente una canción de música electrónica hecha en Colombia y que lo tuvo como protagonista de forma indirecta.

A través de su cuenta de X, el mandatario compartió el enlace a un tema titulado Nueva Colombia, una producción de la artista colombiana Lyz Purple (Lizeth Mariana Toro Pinzón), publicada mediante la agregadora digital Uxem Records en todas las plataformas digitales.

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Lo que llama la atención sobre esta pista, más allá de incorporar bombos potentes y texturas sonoras industriales típicas del hardcore techno contemporáneo a las que se les sumó una gaita en varios tramos; es que la productora sumó una serie de discursos del mandatario a modo de sampleo, y que hacen las veces de hilo conductor de la pista.

“Entramos a nuevos géneros del techno”, escribió Petro sobre esta iniciativa. De inmediato, las respuestas se hicieron notar en la publicación ya fuese de sus seguidores o de sus detractores. Medio en broma medio en serio, hubo quienes le preguntaron cuándo lanzaría una colaboración con Iván Duque, haciendo referencias a sus incursiones como DJ en ciertos eventos. Otros hasta sugirieron que llamara a Blessd y Kris R para grabar una “tiradera”.

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El mandatario celebró la creación de la canción "Nueva Colombia", usando fragomentos de sus discursos - crédito @petrogustavo/X

Como contrapartida, varias cuentas le reclamaron por lo que consideraron la publicación como un gesto de despreocupación ante los retos de seguridad que atraviesa el país en la actualidad.

Algunos de los discursos de Petro usados en “Nueva Colombia”

Petro habló por cerca de una hora y 15 minutos ante una multitud que lo acompañó en la Plaza de Bolívar la noche del viernes 24 de octubre de 2025. Este fue uno de los discursos usados para la creación de "Nueva Colombia" - crédito Presidencia de la República - Colombia/YouTube

Originaria de Zipaquirá, Lyz Purple describió en sus historias de Instagram la pista creada a partir de los discursos del mandatario.

“Es un tema muy revolucionario. Es un tema con folclor, techno, un ambiente espectacular, una atmósfera muy linda para conectar con ustedes, para llegar a esos corazones, a esas raíces revolucionarias”, comentó.

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“Hoy por hoy, si vemos el mundo que nos ha tocado vivir estos días concretos, faltos de retórica; son hechos, imágenes que a veces salen por la televisión, a veces no. Lo que veríamos es, precisamente decenas de miles de ciudadanos, yo diría millones, de diversas partes del mundo que exigen justicia gritando. Desde las calles de Medio Oriente, de las calles de Indonesia, de la India, millones y millones de personas claman por justicia. Colombia simplemente es parte de una humanidad que cada vez decide tomar decisiones”, durante la instalación del XXVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Villavicencio, el 28 de agosto de 2025.

Otro de los discursos usados en el tema fue el que dio Petro en la Plaza de Bolivar el 24 de octubre de 2025, respondiendo a la tensión diplomática con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Y al lado de la fuerza del dinero y de la fuerza de los misiles, hay otras dos fuerzas que quizás tienen más poder: la palabra que mueve el corazón, la palabra que tiene poder y las multitudes en la calle. Sin armas, multitudes y palabras pudieron, y lo vimos, detener los misiles y el dinero”, fue uno de los dos fragmentos utilizados.

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Defensa de Petro exigió explicaciones a la Registraduría tras denuncia por posibles fallas en los formularios E-14

A menos de un día para la primera vuelta presidencial en Colombia, la discusión sobre los mecanismos de seguridad y verificación de los formularios E-14 volvió a ocupar el debate público luego de que la senadora Aída Avella denunciara la presunta eliminación de herramientas destinadas a garantizar la integridad de los documentos electorales.

La denuncia derivó en un intercambio de mensajes entre el presidente Petro y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que defendió los procedimientos implementados para la publicación de las actas.

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Sin embargo, el abogado Alejandro Carranza respondió al registrador nacional, Hernán Penagos, cuestionando las explicaciones entregadas por la entidad electoral e insistiendo en la necesidad de aclarar varios aspectos técnicos.

- crédito @HombreJurista/X

“La pregunta del señor Presidente no es desinformación es cuestionamiento legítimo, respondan con la verdad”, señaló la defensa de Petro en un mensaje publicado en X. El licenciado cuestionó los argumentos expuestos por la Registraduría y sostuvo que las explicaciones entregadas no resolvían las inquietudes planteadas.

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Respecto al primer punto, relacionado con la trazabilidad de fecha y hora de publicación, se argumentó que la fecha en la que un archivo es cargado a internet no permite conocer cuándo fue creado ni cuál programa fue utilizado para generarlo. También se señaló que la información compartida con organizaciones políticas no sustituye el acceso ciudadano previsto en la Ley 1712 de 2014.

Sobre el segundo aspecto, relacionado con el código hash, Carranza sostuvo que la afirmación según la cual dicho mecanismo está inmerso en el nombre del archivo no desvirtúa la preocupación expresada por Avella. En ese sentido, se comparó el funcionamiento del hash con una huella digital que debe permanecer almacenada en un lugar independiente, con el fin de permitir la verificación posterior de eventuales modificaciones.

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“Lo que denunció la senadora Avella no quedó desmentido por su respuesta. Quedó, en realidad, confirmado, tienen un problema serio, corríjalo por favor”, señaló.