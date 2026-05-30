Colombia

Revelaron parte del detrás de escenas de ‘Dai Dai’; Luis Díaz y las figuras del Bayern Múnich fueron los protagonistas

El himno de la Copa del Mundo 2026 superá las 48 millones de reproducciones en YouTube

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El equipo alemán tuvo a cuatro de sus estrellas en la grabación - crédito @FCBayern/X

Las expectativas por el inicio de la Copa del Mundo 2026 aumentaron luego del estreno de Dai Dai, el himno oficial del torneo de naciones que es interpretado por Shakira y el nigeriano Burna Boy.

Desde que el video oficial fue presentado en las diferentes plataformas, el sencillo se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en el mundo, superando los 48 millones de reproducciones en YouTube, además de que consolidó a la barranquillera, que está siendo mencionada por sus seguidores como la “reina de los mundiales”.

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En el videoclip participaron varias estrellas del fútbol mundial, incluyendo a Lionel Messi y Kylian Mbappé; sin embargo, en Colombia se destacó la presencia del guajiro Luis Díaz, máximo referente de la selección nacional. Junto a Díaz, otras estrellas del Bayern Múnich, como Harry Kane, Jamal Musiala y Alphonso Davies se sumaron a la producción que sigue siendo tendencia en redes sociales.

Dai Dai - Luis Díaz
El guajiro participó en el videclip del himno del mundial - crédito @FCBayern/X

Aprovechando el auge de la canción, Bayern Múnich compartió los detrás de escenas en el que fueron mostrados los mejores momentos de la grabación que protagonizaron sus futbolistas.

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“Estuvimos presentes en el rodaje y les dejamos algunas imágenes exclusivas”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada por el club alemán en sus redes sociales.

El video tiene más de 30.000 reproducciones y en los comentarios los seguidores del Bayern Múnich manifestaron estar orgullosos de que sus figuras destaquen en el torneo de naciones.

“Shakira junto a estrellas del FC Bayern Múnich como Jamal Musiala y Harry Kane muestra cómo el fútbol y la música están conectados en todo el mundo”, “Bayern ama a Shakira y a Lucho Díaz, un equipo perfecto” y “Definición de icónicos, todos harán historia en el mundial”, son algunos de los comentarios registrados hasta el momento.

Dai Dai - Bayern Múnich
El club alemán compartió escenas de la grabación de 'Dai Dai' - crédito @FCBayern/X

Las otras estrellas que participaron en ‘Dai Dai’

Además de Luis Díaz y sus compañeros, que fueron campeones de la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada 2025/2026, el videoclip del himno del mundial incluyó a las siguientes estrellas del deporte:

  • Santiago Giménez: delantero centro mexicano que en la última temporada hizo parte del AC Milan.
  • Lionel Messi: capitán y referente de Argentina, último campeón del torneo internacional, y catalogado como uno de los mejores futbolistas de la historia.
  • Erling Haaland: figura del Manchester City y una de las promesas del fútbol mundial que debutará en la Copa del Mundo con Noruega.
  • Takefusa Kubo: figura de Japón que actualmente es jugador de la Real Sociedad en España.
  • Christian Pulisic: atacante estadounidense que juega en AC Milan y es una de las figuras del seleccionado norteamericano.
  • Vinícius Júnior: principal figura de Brasil y uno de los mejores jugadores del Real Madrid.
  • Kylian Mbappé: campeón del mundo con Francia que estará en la Copa del Mundo y actualmente juega para el Real Madrid.

Cabe recordar que, además de participantes contemporáneos, en la canción son nombradas estrellas del pasado, cómo: Pelé, Maradona, Maldini, Romário, El Pibe Valderrama, Beckham, Kaká y Andrés Iniesta.

Dai Dai - Shakira - Copa del Mundo
Estos son los futbolistas que aparecen en el video de Dai Dai - crédito @Shakira/YouTube

Durante la presentación de la canción, Shakira recordó que en 2006 fue su primera participación en una Copa del Mundo, y aunque reconoció que no tiene una canción favorita de este torneo, aseguró que esta edición tiene un aspecto adicional.

“Creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad”, fueron las palabras de la colombiana, que donará parte de las ganancias que genere el videoclip para financiar la educación de niños en el mundo.

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