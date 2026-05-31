Estados Alterados, Funk Tribu, Karen Lizarazo, Jungle y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Estados Alterados celebra cuatro décadas como pionero del synthpop colombiano con 'Sinfónico' - crédito cortesía Estados Alterados

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la cuarta semana de mayo de 2026.

Funk Tribu publica su sencillo “reborn (alma)”

Fiel a su inspiración en el trance de finales de los 90, el productor bogotano presenta una pista con beats dinámicos y una vibra eterea, con voces procesadas que le dan un aura nocturna, propia para la discoteca.

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Felipe Gordon presenta su álbum ‘Tezeta’

Uno de los DJs y productores más destacados y de mayor proyección en el panorama musical nacional publicasu cuarto LP en el que da rienda suelta a su interés por distintos estilos, no siempre ligados a la electrónica pero siempre con un interés irrefrenable de probar nuevos sampleos o instrumentación propia, ya sea que se aplique a la pista de baile o a la contemplación.

“Durante los últimos 24 meses me he permitido escribir mi cuarto álbum de estudio sin las limitaciones de tiempo o autopresión, este ha sido un proceso de profundo autodescubrimiento y una profunda exploración musical”, comentó en redes sociales sobre el proceso creativo.

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Ela Taubert le dedica una carta abierta a las personas que más ama en su nuevo sencillo “Hasta El Fin Del Mundo”

La colombiana que viene cobrando fuerza en el pop latino, sigue dando indicios de lo que anticipó como un cambio de estilo radical en su nuevo sencillo, estrenado semanas atrás durante los Premios Nuestra Tierra 2026, donde se llevó el galardón a Mejor Artista Pop Femenina.

Inspirada en la incertidumbre y los acontecimientos que atraviesa el mundo actualmente, funciona como una carta abierta dedicada a las personas que más ama, convirtiéndose en un refugio emocional tanto para la artista como para quienes la escuchan.

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Hebert Vargas presenta su álbum ‘Bohemio’

Después de diez años de silencio, el cantante vallenato publica un nuevo larga duración que encuentra su fuerza en las emociones que casi nunca se saben explicar del todo.

Compuesto de 20 canciones que recorren distintos estados emocionales desde una mirada más íntima, pero no limitada al despecho. El álbum también abre espacio para nuevas sensibilidades musicales a través de colaboraciones junto a Andy Rivera y Pasabordo, integradas sin perder la identidad que han acompañado a Hebert Vargas a lo largo de su carrera.

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Karen Lizarazo presenta su álbum ‘El Tiempo Perfecto’

La Patrona del Vallenato publica en plataformas digitales un trabajo que nació de la intención de hacer un alto en el camino y profundizar sensaciones y sentimientos como el amor, el dolor, la fuerza, la nostalgia y el crecimiento personal.

“Este álbum representa uno de los momentos más honestos y especiales de mi carrera. No nace desde la prisa, nace desde la verdad. Desde una mujer que decidió volver a la raíz del vallenato, de escuchar su corazón, aprender, crecer y entender que las cosas importantes llegan cuando tienen que llegar. El Tiempo Perfecto no solo es un álbum, es una etapa de mi vida hecha canciones”, expresó la cantante en un comunicado de prensa.

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Fer Ariza apuesta por el espíritu del Mundial con ‘’Somos Latinos’’

A medida que se acerca la celebración de la Copa del Mundo, el paisa presenta una propuesta musical concebida para plasmar la conexión cultural y emocional que despierta el deporte rey, enfocada en el orgullo latino, la celebración multicultural y la energía del encuentro colectivo.

“Nace desde la emoción de representar nuestra cultura ante el mundo. El fútbol tiene esa capacidad de unir países, familias y generaciones, y queríamos crear una canción que acompañara ese sentimiento desde la alegría, el baile y el orgullo de nuestras raíces”, afirmó el artista en un comunicado de prensa.

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Estados Alterados publica en plataformas digitales su ‘Sinfónico’

Con un legado que ya roza su cuarta década, la agrupación antioqueña anunció el lanzamiento de Sinfónico, grabado con la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá.

Grabado en 2021, cuenta con la masterización de Mike Marsh —ingeniero reconocido por su trabajo con Massive Attack, The Chemical Brothers y Depeche Mode— mientras que el vinilo fue masterizado por Miles Showell, conocido por su trabajo con Queen, The Beatles y The Rolling Stones, en los Abbey Road Studios de Londres.

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Fueron 12 las piezas elegidas para pasar por este procesamiento y adaptación a un formato orquesta.

Neutro Shorty presenta el giro más inesperado de su carrera con ‘El disco de salsa’

Compuesto por 12 canciones, este trabajo se propuso unir la identidad urbana que definió la carrera del venezolano con la esencia y tradición de la salsa. Cuenta con colaboraciones especiales de Gilberto Santa Rosa en Un Consejo, y con Oscar D’León en Idilio, concebida como un homenaje póstumo a Willie Colón.

Luis Enrique presenta su primer álbum de estudio en 13 años, ‘El Alma En Clave’

Grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico, y realizado junto a un equipo excepcional de músicos, productores y arreglistas, el nicaragüense presenta una obra cuidadosamente elaborada que celebra la esencia de la salsa con una visión contemporánea y profundamente emocional.

Con esta producción, “El Príncipe de la Salsa” reafirma su lugar como una de las voces más influyentes y respetadas del género, apostando por un álbum profundamente musical, elegante y emocional, concebido para escucharse con atención, sentirse y bailarse de principio a fin.

“Hay álbumes que marcan momentos importantes dentro de mi carrera y también dentro del género. Ciclos dejó una huella profunda, y siento que este nuevo proyecto viene a ocupar ese mismo lugar. Después de Jukebox, que salió en 2013, no había vuelto a grabar un disco completo de salsa. El proyecto junto a C4 Trío también fue muy especial para mí, porque me permitió explorar un lenguaje musical distinto al que normalmente hago. Por eso, después de 13 años, siento que este disco marcará un antes y un después en mi camino artístico”, expresó el cantante en un comunicado de prensa.

El dúo mexicano Mito & Didier presenta “Jazz Bélico”

Como parte de su próximo álbum FAMILY 1ST, esta pista fusiona la sofisticación del jazz con la narrativa del corrido y una energía urbanizada que define la identidad musical del proyecto, llevando su sonido hacia terrenos poco explorados dentro de lo que es moneda corriente en el regional mexicano actual, construyendo una mirada crítica sobre la realidad social, las apariencias y las diferencias entre percepción y verdad, transmitiendo intensidad, movimiento y expresión en cada verso.

La dominicana Amneliz sorprende con “El Desquite”

La cantante, actriz y compositora presenta un tema cargado de fuerza y actitud que relata la historia de una mujer cansada de las infidelidades y decepciones amorosas, por lo que decide tomar las riendas de su vida y pagar con la misma moneda a su ex pareja.

“Pienso que la van a disfrutar mucho porque es la primera vez que hago música popular. Siempre me he sentido muy atraída por este género, ya que en mi familia se escuchaba mucha música grupera, y ahora tengo la oportunidad de interpretar este estilo tan hermoso que me ha conquistado por su ritmo y sus letras”, afirmó en un comunicado de prensa.

Mau y Ricky presentan ‘Ricky y Mau’

A lo largo de 12 canciones, los hermanos exploran el amor, la nostalgia, la tensión emocional, el caos de las relaciones modernas y la vulnerabilidad desde una mirada luminosa y contemporánea.

Esta producción entrecruza pop latino, producción moderna y melodías altamente memorables, oscilando entre momentos de alta energía y canciones profundamente melódicas y vulnerables con letras que buscan sentirse cercanas al oyente.

La Gabi lanza “PARi”, su nuevo sencillo

La dominicana presenta un tema que oscila entre el dancehall y el afrobeats, concebido especialmente para la pista de baile y que constituye el primer adelanto de su próximo proyecto.

“Es un tema que va full con el sonido que venimos creando y hace flow con el R&B, el dancehall, el afro. Creo que es una introducción heavy pal proyecto: enseñar este tema y después que salga el proyecto, it makes sense. Es un tema para el dance community, tengo mucho que no les doy cariño desde Smooth y se que la van a romper. This song is very Gabi”, expresó la cantante en un comunicado de prensa.

Jungle presenta su vibrante sencillo “The Wave”

Fiesteros pero sofisticados. Así suenan los británicos en el segundo adelanto de su quinto larga duración, Sunshine, que se estrenará en plataformas digitales el próximo 14 de agosto. En esta pista que dejan filtrar elementos de la bossa nova y la Tropicalia brasileña, sin sacrificar su ensamble deudor del soul y la música disco.