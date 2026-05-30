Deportes

Cristhian Mosquera hizo que “la teoría” del colombiano volviera a ser tendencia tras su fatídica final en Champions

El colombo español fue protagonista negativo para el Arsenal, que quedó segundo en la competencia más importante de la UEFA

Guardar
Google icon
La teoría del futbolista colombiano
Lucas Rodríguez afirmó que el futbolista colombiano juega sin contexto - crédito Visuales IA

Una de las derrotas deportivas de la Federación Colombiana de Fútbol antes de entregar la lista de 26 seleccionados para representar al país en la Copa del Mundo fue no poder convencer a Cristhian Mosquera de representar a la nación cafetera en el torneo internacional.

Mosquera, que se radicó junto a su familia cuando era un niño en España, tomó la decisión de jugar para el seleccionado europeo; sin embargo, el entrenador de este combinado lo dejó fuera de la nómina final y el defensor tendrá ver la Copa del Mundo desde su hogar.

PUBLICIDAD

Además, el final de temporada del colombo español terminó siendo más negativo de lo que se tenía predestinado, puesto que fue clave en la derrota de Arsenal sobre PSG en la final de la UEFA Champions League.

La noche fatídica de Mosquera

Mosquera fue villano en la derrota del Arsenal en la final de la Champions - crédito Europa Press
Mosquera fue villano en la derrota del Arsenal en la final de la Champions - crédito Europa Press

El 30 de mayo, PSG y Arsenal disputaron la final del torneo de clubes más importante de Europa, en la que el equipo de Londres tenía la posibilidad de ganar su primer trofeo internacional; mientras que los dirigidos por Luis Enrique buscarían revalidar el título del año anterior.

PUBLICIDAD

Tras un tempranero gol de Kai Havertz, Arsenal se replegó en defensa y durante 60 minutos logró contener los ataques de su rival francés, que en un ataque comandado por Khvicha Kvaratskhelia logró que le sancionaran un penal a favor, el responsable de cometer la falta fue precisamente el colombiano de 21 años.

Ousmane Dembélé convirtió el tanto del empate, Mosquera fue sustituido minutos después por Timber y al final PSG se quedó con el título tras derrotar a su rival en penales.

Además de la derrota, Mosquera fue tendencia en redes sociales debido a qué usuarios afirmaron que quedó nuevamente comprobada la teoría del creador de contenido Lucas Rodríguez, que aseguró hace varios años que los futbolistas colombianos juegan sin contexto.

La teoría del futbolista colombiano - Cristhian Mosquera
Un error de Mosquera marcó el descenlace de la final de la Champions League - crédito Red Social X

En publicaciones que tenían descripciones como: “Puedes alejarte de Colombia, pero Colombia no saldrá de ti”, “Por más español que quiera ser sus raíces colombianas lo persiguen” o “Mosquera, el colombiano que rechazó jugar para Colombia no logró alejarse de la teoría de Lucas”, internautas se burlaron de lo registrado durante la final internacional.

Además, el nombre del defensor fue tendencia en X, en donde usuarios colombianos publicaron memes en los que se afirma que lo registrado es consecuencia de haber rechazado al país en el que nació.

¿Qué es la teoría del futbolista colombiano?

La teoría del futbolista colombiano - Cristhian Mosquera
En redes volvieron a recordar la teoría de Lucas Rodríguez - crédito Red Social X

Hace unos años argentino Lucas Rodríguez aseguró que “los colombianos viven fuera de contexto”. Al explicar de que se trataba esta teoría, Rodríguez afirmó que un futbolista colombiano es capaz de realizar un gran partido y ser el mejor de la cancha o terminar desapareciendo de las jugadas o hacerse expulsar en otras insólitas.

“La teoría es que los futbolistas colombianos juegan al fútbol sin contexto alguno, para bien y para mal. El jugador colombiano, por el mismo motivo que Juanfer Quintero hace el gol en Madrid, ese gol que es un pelotazo, porque no le importa nada, es como si estuviera jugando en el balneario y le estuviera pateando a Marcelo Palacios”, afirmó Rodríguez durante una transmisión en redes sociales.

El argentino ha sido tendencia cada vez que un futbolista colombiano comete errores en partidos importantes, siendo la final de la Copa América de 2024, en la que La Tricolor perdió contra su nación, el caso más recordado hasta la fecha.

“Cuando salgan campeones de una Copa América o un mundial, porque de verdad tienen talento, a quien van a buscar es a mí”, indicó Rodríguez en una de sus transmisiones, en la que aseguró que lo primero que deben hacer los colombianos es aceptar que tienen un problema en ese tipo de compromisos de fútbol.

Temas Relacionados

Cristhian MosqueraChampions LeagueArsenalPSGRedes SocialesColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”

El lateral izquierdo del Mallorca se suma recuperado a la concentración y destaca el ambiente de motivación entre los convocados en Bogotá

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

El ciclista danés del Visma Lease a Bikese hizo fuerte en el puerto de Piancavallo, y conquista su primer título en esta competencia, mientras que Egan Bernal tuvo una actuación clave en la montaña y se consolidó dentro de los mejores

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

Egan Bernal, el “MVP” del Ineos: el emotivo reconocimiento de Arensman tras la etapa reina

El ciclista colombiano tuvo un gesto clave en el ascenso hacia la montaña, en su llegada final durante el final de la primera carrera grande de ciclismo en la temporada

Egan Bernal, el “MVP” del Ineos: el emotivo reconocimiento de Arensman tras la etapa reina

Luis Figo, exfutbolista portugués, calienta el partidazo del Mundial: esta es la advertencia que le mandó a la Selección Colombia

La leyenda portuguesa afirmó que los lusos son los favoritos en el grupo, y considera que la “Tricolor” debe preocuparse por el duelo que vivirán en el Hard Rock Café de Miami

Luis Figo, exfutbolista portugués, calienta el partidazo del Mundial: esta es la advertencia que le mandó a la Selección Colombia

Dimayor sancionó a la hinchada de Deportivo Pasto y al técnico Jonathan Risueño por incidentes ante Tolima en playoffs

Después de la eliminación del cuadro de Nariño de las semifinales del fútbol colombiano, hubo varios incidentes en el estadio Departamental La Libertad

Dimayor sancionó a la hinchada de Deportivo Pasto y al técnico Jonathan Risueño por incidentes ante Tolima en playoffs
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

The Killers elogió al público colombiano antes de su presentación en la final de la Champions League

The Killers elogió al público colombiano antes de su presentación en la final de la Champions League

La colombiana Vanessa Pulgarín es la primera ganadora del ‘Miss Grand International All Stars 2026′: tuvo un puntaje casi perfecto

Juliana Velásquez estrenó el Metro de Bogotá, cantó a capela y desató debate sobre la cultura ciudadana

Gustavo Petro reflexiona sobre el rechazo a su gestión: “Siempre va a pasar que alguien no lo quiera”.

Jorge Barón reveló que Michael Jackson iba a estar en ‘El show de las Estrellas’: “Todo estaba arreglado”

Deportes

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

Egan Bernal, el “MVP” del Ineos: el emotivo reconocimiento de Arensman tras la etapa reina

Luis Figo, exfutbolista portugués, calienta el partidazo del Mundial: esta es la advertencia que le mandó a la Selección Colombia

Dimayor sancionó a la hinchada de Deportivo Pasto y al técnico Jonathan Risueño por incidentes ante Tolima en playoffs