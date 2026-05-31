Hallaron un cambuche colgante en columna del Puente de Guadua en Bogotá: estaba instalado a varios metros de altura y en punto de difícil acceso

La campaña #AquíSíPasa busca desalentar la ocupación y acumulación de basura en infraestructuras clave de la ciudad - crédito @MiEspacioesBog / X

Las autoridades de Bogotá realizaron una intervención en el Puente de Guadua durante el 30 de mayo de 2026, donde hallaron una estructura que parecía imposible: un cambuche instalado en una columna del puente, en un punto elevado y de difícil acceso. El hallazgo se dio durante un operativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), que desarrolla campañas para recuperar áreas invadidas o utilizadas de manera irregular en la ciudad.

El equipo encargado tenía como objetivo limpiar y desalojar espacios públicos invadidos, especialmente bajo puentes, durante la campaña #AquíSíPasa. Nadie anticipaba encontrar un refugio improvisado, suspendido sobre el tráfico y adherido a la propia columna de la estructura. “Encontramos un cambuche en una columna del Puente Guadua”, informaron desde la Defensoría, subrayando la sorpresa que generó el método empleado para instalarlo.

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Un refugio en las alturas: condiciones y riesgos

Las autoridades detallaron que la vivienda estaba compuesta por maderas, plásticos, cobijas y materiales reciclados. Todo ello se encontraba en un área reducida y expuesta, en una columna diseñada para soportar el peso de vehículos, no de ocupantes.

Esta escena puso en evidencia tanto la creatividad como la precariedad de quienes recurren a soluciones extremas para resguardarse.

El operativo reveló las condiciones extremas a las que se enfrentan quienes construyen viviendas precarias en espacios no habilitados - crédito @MiEspacioesBog / X

Instalar un cambuche en un lugar tan arriesgado implica múltiples peligros: caída desde gran altura, exposición al clima y posible impacto en la seguridad estructural del puente. Además, la presencia de personas en ese sitio puede representar un riesgo para el tránsito vehicular y peatonal. Por estos motivos, el desalojo fue inmediato y contundente.

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El operativo se desarrolló en cuestión de horas. El equipo de la Alcaldía retiró los materiales, desmanteló la estructura y limpió la columna, restableciendo el uso original del espacio. “De inmediato retiramos los residuos y limpiamos el espacio”, señalaron desde la entidad. Tras la intervención, se insistió en el mensaje a la población: los puentes no son viviendas y el espacio público pertenece a todos.

La problemática de la ocupación irregular en Bogotá

El caso del Puente de Guadua es apenas una muestra de una situación que se repite en distintos puntos de la ciudad: la ocupación irregular del espacio público. Esta tendencia incluye cambuches debajo de puentes, acumulación de basura y asentamientos improvisados.

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El retiro del cambuche por parte del Distrito fue parte de una estrategia para devolver seguridad y salubridad a la zona - crédito @MiEspacioesBog / X

La Defensoría del Espacio Público ha realizado diversos operativos para enfrentar este fenómeno, que afecta tanto la seguridad como la salubridad de la ciudad. La ocupación de columnas o espacios estructurales agrava el problema, pues implica riesgos adicionales y puede afectar la funcionalidad de la infraestructura.

Más allá de la anécdota, la realidad de los cambuches revela un problema social complejo en Bogotá. Muchas de estas estructuras son levantadas por personas sin vivienda, recicladores y habitantes de calle, quienes recurren a cualquier espacio posible para protegerse del clima y la inseguridad. El uso de áreas no aptas para vivienda, como columnas de puentes, responde a la falta de alternativas y a la necesidad de sobrevivir en condiciones extremas.

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No obstante, las autoridades insisten en que el espacio público debe preservarse para el bienestar común y no puede ser ocupado de manera arbitraria. La proliferación de cambuches trae consigo problemas de inseguridad, acumulación de basura y deterioro urbano, lo que ha motivado operativos de desalojo y limpieza con regularidad.

El Puente Jenny Garzón, conocido como Puente de Guadua, volvió a ser noticia por un caso inusual de ocupación irregular - crédito @MiEspacioesBog / X

El Puente de Guadua y su función original

El Puente Jenny Garzón, conocido como Puente de Guadua, se localiza en la localidad de Engativá, en la salida occidental de Bogotá por la Calle 80. Fue inaugurado en diciembre de 2003 y es el único puente peatonal colgante de la ciudad construido con guadua, un material típico colombiano.

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Su función principal es proteger a los peatones en una de las vías más transitadas y conectar la capital con municipios cercanos. Hoy en día funciona como corredor para la ciclorruta que conecta el Parque La Florida, en el municipio de Cota, con el barrio Lisboa de la localidad de Suba.