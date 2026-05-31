EN VIVO: Así avanzan las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Medellín y Antioquia

Las elecciones presidenciales en Colombia movilizan este domingo a una población de más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.
El dispositivo de seguridad, a cargo de la fuerza pública, está conformado por más de 246.000 efectivos cuya misión es resguardar la integridad del proceso electoral en todas las regiones.
Quienes deseen participar deben consultar previamente su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional. Para acceder a esta información, es necesario ingresar el número de cédula en el sitio web correspondiente.
Los colombianos acuden a las urnas para decidir quién será el próximo presidente de la República. El proceso incluye estrictas medidas de vigilancia orientadas a prevenir incidentes y garantizar el normal desarrollo de la jornada.
En Antioquia están habilitados para votar más de 5.448.000 ciudadanos, distribuidos en 15.801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios del departamento.
Un helicóptero logró transportar el material electoral a Urrao, municipio del suroeste antioqueño, después de superar complicaciones iniciales. Las autoridades informaron que la llegada del material se produjo tras las 10:00 a. m., permitiendo que los ciudadanos pudieran finalmente acercarse a las urnas.
El registrador nacional Hernán Penagos, junto con las Fuerzas Militares, atribuyó el retraso a las condiciones climáticas adversas que impidieron el acceso temprano al municipio. Hasta entonces, los habitantes de Urrao no habían podido iniciar la jornada electoral como estaba previsto.
Sobre las 10:15 a. m., el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ejerció su derecho al voto en el INEM José Félix de Restrepo, en El Poblado. Él no puede participar abiertamente en política, pero los concejales y diputados de su movimiento político, Creemos, acompañan la candidatura de Abelardo de la Espriella.
“Hay largas filas porque la gente salió a votar. Están garantizadas las elecciones en Medellín para que sean libres y transparentes. Cuidemos a Colombia, las libertades y la democracia”, dijo Gutiérrez a El Colombiano.
El expresidente Álvaro Uribe votó en compañía de la candidata Paloma Valencia
Sobre las 9:00 a. m., el expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez asistió a su puesto de votación, acompañado de la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial de su partido, el Centro Democrático.
Uribe Vélez llegó al Colegio Antonio Domado Camacho, en Rionegro, donde expresó los principales motivos para asistir a las urnas el domingo 31 de mayo e invitó a los colombianos a asistir sin temor a ejercer su derecho.
Paloma Valencia también expresó: “Vinimos a acompañar al presidente Uribe y a darle las gracias. El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe, que representa para mí la certeza de que sí se puede gobernar bien”.