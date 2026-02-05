Colombia

Pacto Histórico formalizó su retiro de la consulta del Frente por la Vida: Iván Cepeda irá como candidato en primera vuelta

El Pacto Histórico informó que remitirá la comunicación a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que esta entidad haga seguimiento a la decisión de las autoridades electorales

Para el Pacto Histórico, la decisión del CNE desconoce el derecho a la participación política y la consideran arbitraria - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@PactoCol/X

En su cuenta de X, el candidato presidencial Iván Cepeda compartió la carta del Pacto Histórico en la que se oficializa su retiro de la consulta Frente por la Vida, que se realizará el 8 de marzo de 2026.

La salida de Cepeda de la consulta se produce después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negara la participación al senador.

En la carta, firmada por Gabriel Becerra, Mario José Pizarro, Carlos Alberto Benavides y Jaime Caicedo, representantes legales del Pacto Histórico, informaron el retiro de la colectividad de la consulta Frente por la Vida.

Iván Cepeda compartió la carta del Pacto Histórico donde anuncian su participación en la primera vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

“Los representantes legales suscritos, ante la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción del Dr. Iván Cepeda Castro en la consulta denominada “Frente por la Vida”, prevista para el 8 de marzo de 2026, comunican el retiro del movimiento político Pacto Histórico de dicha consulta". se lee en la misiva.

Para el Pacto Histórico, la decisión del CNE desconoce el derecho a la participación política y la consideran arbitraria. La colectividad afirmó que la consulta realizada el 26 de octubre de 2026 fue de carácter partidista, vulnerando de “forma grave” los derechos fundamentales a la autonomía de los partidos políticos, según el Pacto Histórico.

“La decisión de la autoridad electoral desconoce de manera abierta y arbitraria el derecho fundamental a la participación política, el objeto, alcance y efectos jurídicos de la consulta partidista realizada el 26 de octubre de 2025 y vulnera de forma grave y directa los derechos fundamentales a la autonomía de los partidos políticos, a la libertad de configuración interna y al carácter vinculante de las decisiones democráticamente adoptadas, consagrados en los artículos 40, 107 y 108 de la Constitución Política, obstaculizando la profundización de la democracia”, indica la carta.

Así las cosas, el Pacto Histórico confirmó que Iván Cepeda irá como candidato a la Presidencia en primera vuelta.

“En consecuencia, el Movimiento Político Pacto Histórico desiste de este escenario de consulta y procederá a inscribir directamente al Dr. Iván Cepeda Castro como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo de 2026″, se lee en la carta.

La colectividad le solicitó a la Registraduría Nacional de no utilizar los logos del Pacto Histórico ni la imagen de Iván Cepeda en el tarjetón electoral de la consulta que se realice el 8 de marzo.

Además, señaló que no autorizan el uso de logos o signos que se asemejen al Pacto Histórico.

El Pacto Histórico le solicitó a la Registraduría Nacional de no utilizar los logos del Pacto Histórico ni la imagen de Iván Cepeda en el tarjetón electoral de la consulta que se realice el 8 de marzo - crédito Pacto Histórico

“Solicitamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de utilizar el logo símbolo del Movimiento Político Pacto Histórico, así como la imagen o fotografía del Dr. Iván Cepeda Castro, en cualquier tarjetón electoral correspondiente a la consulta del 8 de marzo. De igual forma, no autorizamos el uso de logo símbolos, signos o elementos gráficos que usen, se asemejen o puedan inducir a confusión al electorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 130 de 1994″, precisa la carta.

En la misiva, el Pacto Histórico informó que remitirá la comunicación a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que esta entidad haga seguimiento a la decisión de las autoridades electorales.

“Enviamos esta comunicación a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza vigilancia y seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades electorales de esta decisión, y adopte las medidas necesarias que garanticen los derechos políticos de nuestro movimiento político y nuestra candidatura, y eviten que sigan siendo vulnerados y amenazados por la misma institucionalidad”, indicó el Pacto Histórico a través de la carta, compartida por el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó al Consejo Nacional Electoral su retiro de la consulta del 8 de marzo”, señaló Cepeda.

Director del Gimnasio Campestre habló

Así fue la relación de

Nuevas imágenes y detalles del

Gustavo Bolívar lanzó pullas contra

Prueba Contrarreloj Individual - EN
Enero de 2026 dejó una

Tiktoker le respondió a Karina

Así fue la relación de

