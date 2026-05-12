Creador de contenido alemán aseguró que “Colombia lo dañó”: “La gente siempre huele a cu...”

El creador de contenido Simeón provoca debate en redes tras comparar costumbres de Colombia y Alemania - crédito @simeon_57_/IG

El creador de contenido alemán Simeón, que desde hace un tiempo vive en Medellín y comparte en redes sociales diferentes experiencias sobre su adaptación a la cultura colombiana, generó polémica luego de asegurar que “Colombia lo dañó” por una particular razón relacionada con los hábitos de higiene y presentación personal.

El influencer europeo publicó un video en el que confesó que, después de vivir en Colombia, ya no puede evitar notar ciertas diferencias culturales entre los colombianos y las personas en Alemania, especialmente en lo relacionado con el cuidado personal y el olor corporal.

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“Después de vivir en Colombia ya no puedo ignorarlo. Acá la gente siempre está arreglada y huele demasiado rico. Yo crecí en Alemania y allá es otra vuelta, la gente siempre huele a culo”, expresó Simeón entre risas en el clip que rápidamente empezó a circular en TikTok y otras plataformas.

Las declaraciones del creador de contenido desataron cientos de comentarios y reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos colombianos tomaron con humor la comparación y coincidieron con el extranjero, otros cuestionaron que generalizara sobre toda una cultura.

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La comparación de Simeón sobre cultura de higiene entre Colombia y Alemania provoca controversia en redes - crédito @simeon_57_/tiktok

Entre las respuestas más comentadas apareció un usuario que escribió: “¿Y dónde me dejas los zapatos limpios? Siempre estamos limpios”, haciendo referencia a otra costumbre muy asociada con los colombianos: mantener impecable la ropa y el calzado.

Otro internauta comentó entre bromas: “Cómo te dijera que sí es cierto sin decirte que sí es cierto”, mientras alguien más reaccionó diciendo: “Qué risa esa comparación”.

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Sin embargo, también hubo personas que salieron en defensa de Alemania y pidieron no convertir la experiencia personal del influencer en una afirmación general sobre todo un país.

“No todos huelen mal, por favor. Mejor di que algunas personas, porque generalizar no está bien. Solo lo sugiero porque, como colombiana, viví en Alemania y tuve experiencias maravillosas. Es un país hermoso, organizado y también respetuoso; y por algo es una de las economías más fuertes del mundo. Cada cultura merece respeto... También es importante tener claridad: los actos negativos son de personas individuales y de diferentes culturas, no de un país entero ni de una cultura completa”, escribió una usuaria.

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Un video de Simeón reabre el debate sobre diferencias culturales en higiene y presentación personal entre Colombia y Europa - crédito @simeon_57_/Instagram

Pese a las críticas, muchos seguidores respaldaron la percepción del creador de contenido y destacaron que en Colombia sí existe una cultura muy marcada alrededor de “oler bien”, usar perfume y mantener una apariencia cuidada incluso en actividades cotidianas.

“Tienes razón”, comentó otra persona. “Aquí todo mundo huele bien”, agregó una usuaria. Mientras tanto, alguien más aseguró: “En Colombia no todos huelen delicioso, pero sí la mayoría”.

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La controversia aumentó luego de que Simeón publicara un segundo video en el que profundizó sobre las diferencias que percibe entre Europa y Colombia respecto al cuidado personal.

“Es que algo que noté en Colombia es que la gente siempre huele bien, sobre todo las mujeres siempre huelen rico. En Europa siento que a la gente no le gusta mucho ducharse”, afirmó.

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El creador de contenido incluso contó una anécdota que vivió recientemente durante una visita a Alemania y que, según él, terminó confirmando por qué siente que ahora tiene hábitos más “colombianos”.

El influencer Simeón compara hábitos de higiene en Alemania y Colombia y revoluciona las redes con su sinceridad - crédito @simeon_57_/IG

“Hace poco estaba en Alemania y le dije a un amigo: ‘Llegamos un poco más tarde, quiero ducharme antes del gimnasio’. Me dijo: ‘¿Para qué te duchas si igual vas a sudar?’. Y ahí está el problema”, relató entre risas.

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Para Simeón, en Colombia existe una preocupación constante por verse y oler bien, algo que considera muy diferente a la mentalidad con la que creció en Europa.

“La cultura colombiana es muy normal oler bien todo el tiempo. Pero en Alemania, donde yo crecí, es raro si te duchas antes del gym y por eso allá todos huelen a culo”, agregó el influencer.

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No es la primera vez que el alemán genera conversación en redes sociales por las comparaciones culturales que hace entre Colombia y Europa. Desde que llegó a Medellín, Simeón ha compartido videos sobre costumbres paisas, expresiones colombianas, diferencias en las relaciones sociales y hábitos cotidianos que le han llamado la atención.

Varios usuarios incluso señalaron que una de las características que más sorprende a muchos extranjeros que visitan Colombia, especialmente Medellín, es el cuidado que muchas personas tienen con su apariencia personal, el uso frecuente de perfumes y la costumbre de “estar arreglados” incluso para actividades simples del día a día.