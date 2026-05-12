El hijo de Blessd ya tiene nombre: Manuela QM reveló nuevos detalles sobre la llegada de su primer hijo con el cantante

La influencer reveló detalles íntimos sobre la evolución de su embarazo en sus redes sociales y el nombre que llevará el hijo que está esperando con Blessd - crédito blessd / Instagram

La relación entre Manuela QM y Blessd ha captado la atención del público en los últimos meses. El anuncio del embarazo de la influencer colombiana y el cantante generó un gran impacto en redes sociales, donde miles de seguidores han expresado su apoyo y curiosidad por cada detalle de esta nueva etapa en sus vidas.

Además del embarazo, la pareja ha atravesado momentos de tensión debido a rumores sobre supuestas infidelidades del artista, lo que ha mantenido el interés y las expectativas en torno a la pareja.

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A lo largo del proceso, Manuela QM ha compartido abiertamente con su audiencia las experiencias, emociones y desafíos que ha vivido durante la gestación. En publicaciones recientes, la influencer relató las dificultades físicas que ha experimentado, como hinchazón en los pies y dolor de espalda, así como la evolución de su embarazo, lo que ha generado empatía y mensajes de ánimo por parte de sus seguidores.

Manuela QM compartió una imagen de su embarazo junto a un mensaje dedicado a su futuro hijo donde reveló el nombre que llevará el bebé - crédito @manuelaqm__/ Instagram

En medio de este contexto, la creadora de contenido decidió compartir un mensaje especial a través de sus redes sociales, acompañado de una imagen que muestra el avance de su embarazo. En ese mensaje, Manuela QM reveló públicamente el nombre que llevará su primer hijo junto a Blessd: Caleb. La elección sorprendió a muchos, desatando reacciones en redes sociales.

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El mensaje de la influencer fue directo y emotivo: “En unos meses no estaré en embarazo y ya no seremos solamente tú y yo Caleb, nunca me imaginé que sería una etapa tan linda y tan llena de aprendizajes, eres mi felicidad y alegriaaaa mi bebé lindo, quiero ser mejor para ti TE AMO”. La publicación generó una nueva ola de reacciones y felicitaciones, consolidando a la pareja como una de las más seguidas del entorno digital.

Crece la expectativa por el nacimiento de Caleb, mientras los seguidores de Manuela QM y Blessd permanecen atentos a cada novedad relacionada con la llegada del bebé - crédito @manuelaqm__/Instagram

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta del nacimiento, el interés en torno a la llegada de Caleb sigue creciendo tanto entre los seguidores de Manuela QM y Blessd como en el ámbito de la música urbana y las redes sociales.

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En medio de la expectativa por la llegada de su primer hijo, Blessd ofreció recientemente nuevas declaraciones sobre este momento personal en una conversación con el cantante puertorriqueño Jay Wheeler, transmitida a través de un canal de streaming. Durante la charla, ambos artistas abordaron temas relacionados con la música, la vida familiar y los desafíos que representa la paternidad, generando gran repercusión entre los seguidores del género urbano.

Blessd confesó que el nacimiento de Caleb podría ocurrir en los próximos días, mostrando su deseo de estar presente en el parto y priorizar a su familia - crédito @manuelaqm__/Instagram

Blessd, quien se ha mostrado reservado sobre los detalles más íntimos de su relación con Manuela QM, sorprendió al revelar que el nacimiento de Caleb podría ocurrir en los próximos días.

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Si bien evitó precisar una fecha exacta, el artista colombiano reconoció que el parto está muy cerca y expresó su deseo de estar presente en ese momento, incluso si esto implica modificar algunos compromisos de su agenda musical. Esto, pese a algunas situaciones complicadas que han rodeado a la pareja, en las que se acusó al cantante de infidelidad.

El intérprete de Medallo también compartió que la noticia de la paternidad le genera nervios y una emoción difícil de describir. Entre los recuerdos más significativos, mencionó la primera vez que escuchó los latidos del corazón de su hijo y vio las ecografías, experiencias que, según sus palabras, “lo enfrentaron a la realidad” de la nueva etapa que está por comenzar.

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Blessd confesó que el nacimiento de Caleb podría ocurrir en los próximos días, mostrando su deseo de estar presente en el parto y priorizar a su familia - crédito @manuelaqm__/Instagram

“El embarazo más rápido que he visto en la historia de los embarazos”, “Y manu que no queria decir cuando iba a nacer jaja”, “amo que se sienta orgulloso”, “la etapa más bonita no la paso con ella”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Durante el diálogo, Jay Wheeler aprovechó para aconsejar a Blessd sobre la paternidad, asegurando que se trata de una experiencia transformadora y alentándolo a dejar de lado los temores. “El miedo no es de Dios”, le dijo, recordándole que la llegada de un hijo puede cambiar por completo la perspectiva sobre la vida.

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