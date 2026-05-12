Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, encuentros que se disputarán entre martes y miércoles y que definirán a los cuatro equipos clasificados a las semifinales del campeonato.
Las llaves llegan con panoramas distintos luego de los resultados registrados en los compromisos de ida. Independiente Santa Fe y América de Cali igualaron 1-1, Atlético Nacional tomó ventaja de 2-1 sobre Internacional de Bogotá, Deportes Tolima supera 1-0 a Deportivo Pasto y Junior FC vence por la mínima diferencia a Once Caldas.
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Santa Fe y América definirán la serie en Bogotá
Independiente Santa Fe recibirá este martes 12 de mayo a América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá, en el partido que cerrará una de las llaves más equilibradas de los cuartos de final.
El compromiso de ida terminó igualado 1-1 en Cali. Santa Fe consiguió el empate con anotación de Hugo Rodallega y ahora buscará asegurar la clasificación como local. Para este encuentro, el equipo cardenal podría seguir sin contar con Emmanuel Olivera y Helibelton Palacios, quienes continúan recuperándose de lesiones musculares.
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América de Cali, por su parte, necesita una victoria para avanzar a semifinales luego de no haber podido sacar ventaja en condición de local.
Para este compromiso, la Comisión Arbitral designó a Jhon Ospina, del Quindío, como árbitro central. El acompañamiento en las bandas estará a cargo de Alexander Guzmán y John León.
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Designación arbitral de Santa Fe vs. América
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán (Norte)
- Asistente Nro. 2: John León (Caldas)
- Cuarto árbitro: Juan Holguín (Bogotá)
- VAR: Nicolás Gallo Barragán (Caldas)
- AVAR: Luis Picón (Antioquia)
Nacional llega con ventaja frente a Internacional de Bogotá
Atlético Nacional enfrentará este martes 12 de mayo a Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot, luego de haber ganado 2-1 el partido de ida disputado en la capital del país.
El conjunto antioqueño buscará sostener la ventaja conseguida en Bogotá, mientras que Internacional intentará remontar la serie para avanzar a semifinales.
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En el compromiso de ida se destacaron jugadores como Juan Manuel Rengifo y William Tesillo por el lado de Nacional, mientras que Ian Carlos Poveda marcó para el equipo bogotano.
La Comisión Arbitral nombró a Carlos Ortega, de Bolívar, como juez principal para este encuentro.
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Designación arbitral de Nacional vs. Internacional de Bogotá
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- Asistente Nro. 1: David Fuentes (Cesar)
- Asistente Nro. 2: Mario Tarache (Casanare)
- Cuarto árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- AVAR: Never Manjarrez (Córdoba)
Pasto buscará remontar la serie ante Tolima
Deportivo Pasto y Deportes Tolima jugarán el miércoles 13 de mayo en el estadio Libertad el partido de vuelta de su llave de cuartos de final.
El equipo tolimense llega con ventaja de 1-0 en la serie luego del triunfo conseguido en el encuentro de ida. Pasto intentará revertir el marcador para mantenerse en competencia.
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Para este compromiso, la Comisión Arbitral designó como árbitro central a Diego Ulloa, del Valle.
Designación arbitral de Pasto vs. Tolima
- Árbitro: Diego Ulloa (Valle)
- Asistente Nro. 1: Miguel Roldán (Antioquia)
- Asistente Nro. 2: Javier Patiño (Meta)
- Cuarto árbitro: Héctor Rivera (Nariño)
- VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá)
- AVAR: Sebastián Vela (Bogotá)
Junior intentará cerrar la clasificación en Barranquilla
Junior FC recibirá a Once Caldas el miércoles 13 de mayo en el estadio Romelio Martínez, en una serie que favorece al conjunto barranquillero por 1-0.
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El equipo dirigido en Barranquilla intentará mantener la ventaja conseguida en el primer partido, mientras que Once Caldas buscará igualar la serie y avanzar a semifinales.
La Comisión Arbitral confirmó a Carlos Betancur, del Valle, como árbitro principal del compromiso.
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Designación arbitral de Junior vs. Once Caldas
- Árbitro: Carlos Betancur (Valle)
- Asistente Nro. 1: Mary Blanco (Boyacá)
- Asistente Nro. 2: Iván Ballesta (Cundinamarca)
- Cuarto árbitro: Roberto Padilla (Atlántico)
- VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
- AVAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
Programación de los partidos de vuelta
Martes 12 de mayo
- Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá – 6:20 p. m.
- Independiente Santa Fe vs. América de Cali – 8:30 p. m.
Miércoles 13 de mayo
- Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima – 6:00 p. m.
- Junior FC vs. Once Caldas – 8:15 p. m.
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