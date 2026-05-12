Colombia

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, afirmó que “lo que pueda hacer para ayudar a Paloma lo voy a hacer con total convicción”

La abogada María Claudia Tarazona confirmó públicamente su decisión de respaldar a la candidata presidencial Paloma Valencia, vinculada al Centro Democrático, y no a su suegro, el también aspirante Miguel Uribe Londoño

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El pequeño de cuatro años ha mostrado ante su abuelo una gran elocuencia frente al asesinato de su padre - crédito Prensa Miguel Uribe
Una reciente declaración de carácter político y familiar señala que la jurista opta por no acompañar a su familiar político en la contienda presidencial, motivada por baja intención de voto y análisis de viabilidad electoral- crédito Prensa Miguel Uribe

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, anunció este lunes 11 de mayo de 2026 que no respaldará la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño y, en su lugar, apoyará a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, citando la falta de respaldo en las encuestas hacia su suegro.

La abogada explicó en diálogo con Blu Radio que, de acuerdo con los sondeos disponibles, Miguel Uribe Londoño no supera el 1% de respaldo electoral. Añadió que, en su opinión, Paloma Valencia cuenta con mayores posibilidades de reunir apoyos para una eventual segunda vuelta.

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Ante este panorama, Tarazona decidió que su apoyo sería más efectivo dirigido hacia una candidata con posibilidades más reales de competir en las elecciones de 2026 en Colombia.

Uno de los argumentos que Tarazona ha manifestado para tomar esta decisión es la reiteración de los bajos índices de apoyo hacia Miguel Uribe Londoño: “He tratado de ser siempre solidaria y respetuosa de sus decisiones. Desafortunadamente, yo veo hoy que las encuestas no lo están favoreciendo a Miguel. En este momento creo que no hay ninguna encuesta que supere el 1%”, afirmó Tarazona en diálogo con el medio radial citado,.

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Situación política y llamado a la unidad

Tarazona manifestó su inquietud acerca del futuro de la democracia en Colombia y subrayó la urgencia de cohesión ante eventuales riesgos institucionales. Expresó: “hay que pensar en el país, el riesgo que tenemos de perder todo lo que conocemos como Colombia, la democracia”.

Un informe sobre el entorno cercano revela la inquietud existente por la falta de crecimiento en parámetros de opinión pública, lo que incide directamente en las decisiones de respaldo político - crédito Instagram/Colprensa
Un informe sobre el entorno cercano revela la inquietud existente por la falta de crecimiento en parámetros de opinión pública, lo que incide directamente en las decisiones de respaldo político - crédito Instagram/Colprensa

Asimismo, puntualizó el impacto de la inseguridad y la violencia en la sociedad, y resaltó que la mayoría busca “un país seguro, con una democracia e institucionalidad fortalecidas”.

En sus declaraciones, Tarazona señaló a sectores vinculados a Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro, atribuyéndoles la intención de ejercer control territorial para facilitar actividades ilícitas. Destacó que el escenario electoral será complejo y afirmó la importancia de que “todos deberíamos estar unidos”.

El legado y rol público de Miguel Uribe Turbay

Tarazona detalló que su postura ante la campaña presidencial responde a una reflexión tanto política como familiar, remarcando que la memoria de Miguel Uribe Turbay es un legado para todo el país, no solo para la familia.

La abogada sostuvo que decidir no apoyar a su suegro fue resultado de su propia reflexión, en conjunto con sus hijas, y rechazó presiones externas. En palabras de Tarazona: “Cuando una mujer toma una decisión, es más fácil decir que alguien decidió por ella”, de acuerdo con el medio citado.

Por otra parte, reiteró su respaldo activo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, negando cualquier manipulación o injerencia de terceros en su determinación.

Una revisión exhaustiva de los argumentos públicos demuestra que la determinación se fundamenta en proyecciones electorales y el contexto político actual, así como en preocupaciones sobre seguridad nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Una revisión exhaustiva de los argumentos públicos demuestra que la determinación se fundamenta en proyecciones electorales y el contexto político actual, así como en preocupaciones sobre seguridad nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Expresó que tanto las motivaciones familiares como el homenaje a los valores y la memoria de Miguel Uribe Turbay guiaron su decisión. “Lo que pueda hacer para ayudar a Paloma lo voy a hacer con total convicción”, afirmó Tarazona.

Añadió que se trata de contribuir a la protección del sistema democrático y la seguridad nacional, prioridades que considera centrales en este momento para Colombia.

Para Tarazona, la responsabilidad ante el legado de Miguel Uribe Turbay forma parte de una causa colectiva por el país.

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