Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda a semanas de las elecciones presidenciales, según Polymarket

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda siguen punteando como los candidatos presidenciales favoritos - crédito Visuales IA

La contienda por la Presidencia de Colombia se intensifica a medida que se acerca el domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que los ciudadanos acudirán a las urnas.

En la antesala de los comicios, una plataforma internacional de pronósticos sorprendió al ubicar al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella como el favorito para llegar a la Casa de Nariño, modificando las expectativas que predominaban en las encuestas tradicionales.

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Según el último reporte divulgado por Polymarket, considerada la mayor plataforma global de mercados de predicción y apuestas, De la Espriella, aspirante del movimiento Defensores de la Patria, lidera, con un 43% de probabilidad de victoria, la carrera presidencial, de acuerdo con la tendencia registrada por los apostadores.

Este porcentaje le otorga una ventaja sobre su principal rival, Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, quien registra un 41%. Polymarket permite a los usuarios apostar sobre desenlaces de eventos políticos, lo que convierte a sus cifras en un termómetro alterno de la percepción pública.

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Polymarket posiciona a Abelardo de la Espriella como favorito para la Presidencia de Colombia sobre Iván Cepeda - crédito Colprensa

La misma plataforma refleja que Paloma Valencia, figura del Centro Democrático, mantiene un 16% de probabilidad en el escenario general.

Un análisis realizado el pasado sábado 9 de mayo mostraba que la distancia entre los candidatos principales se había reducido. En ese momento, la probabilidad de victoria de Cepeda era de 42%, seguida por De la Espriella con 40% y Valencia con 16,4%.

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Esto dice encuesta de AtlasIntel sobre los posibles resultados electorales

En contraste, los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para la revista Semana muestran un panorama ajustado. De acuerdo con ese estudio, el representante del Pacto Histórico alcanzaría el 38% de los votos válidos, mientras que De la Espriella obtendría el 29,9% y Valencia el 21,2%.

Estos resultados excluyen a los votantes indecisos y sugieren la posibilidad de una segunda vuelta. Si ninguno de los candidatos logra superar el umbral necesario, la definición se postergaría hasta el 21 de junio.

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Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los tres candidatos más fuertes según encuestas nacionales - crédito Visuales IA

En un eventual balotaje entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el pronóstico de AtlasIntel indica que el candidato de Defensores de la Patria contaría con el 47% de la intención de voto, superando al representante del Pacto Histórico, que recibiría el 42%. Por otro lado, en el caso de que la segunda ronda enfrente a Cepeda y Paloma Valencia, los datos proyectan un 49,1% para la candidata del Centro Democrático frente al 40,6% de Cepeda.

Mientras se aproxima la jornada electoral, la atención se centra en el comportamiento de los diferentes indicadores. Las cifras de Polymarket y los sondeos tradicionales de AtlasIntel ilustran un escenario competitivo y cambiante, donde la diferencia entre los principales aspirantes podría definirse por márgenes estrechos en las próximas semanas.

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Esto dice encuesta del CNC sobre intención de voto de cara a las elecciones del 31 de mayo

A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio reveló también cambios en la intención de voto entre los principales candidatos.

Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, encabezó el estudio con un 37,2%, resultado que reflejó un incremento de tres puntos respecto a la medición de marzo.

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Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia son los candidatos con más probabilidades de llegar a la Casa de Nariño - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Abelardo de la Espriella, dirigente del movimiento Defensores de la Patria, ocupó la segunda posición con un 20,4%, dejando atrás a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien registró un 15,%.

La diferencia en los porcentajes entre ambos modificó el panorama para la derecha, que un mes atrás proyectaba una situación distinta. En la encuesta anterior, Valencia contaba con un 22,2% y De la Espriella sumaba 15,4%, lo cual la situaba como la principal figura opositora.

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En la cuarta posición se encuentra Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, con un 2,7% de respaldo. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Santiago Botero, empresario, obtuvieron 1,5% cada uno. Más abajo aparecieron Mauricio Lizcano con (0,5%), Carlos Caicedo (0,4%), Sondra Macollins (0,3%), Luis Gilberto Murillo (0,3%), Miguel Uribe Londoño (0,2%), Gustavo Matamoros (0,1%) y Roy Barreras (0,1%).