Colombia

Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda a semanas de las elecciones presidenciales, según Polymarket

Con una diferencia mínima entre los aspirantes principales, las plataformas internacionales anticipan una definición de cara al próximo 31 de mayo de 2026

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda siguen punteando como los candidatos presidenciales favoritos - crédito Visuales IA
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda siguen punteando como los candidatos presidenciales favoritos - crédito Visuales IA

La contienda por la Presidencia de Colombia se intensifica a medida que se acerca el domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que los ciudadanos acudirán a las urnas.

En la antesala de los comicios, una plataforma internacional de pronósticos sorprendió al ubicar al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella como el favorito para llegar a la Casa de Nariño, modificando las expectativas que predominaban en las encuestas tradicionales.

PUBLICIDAD

Según el último reporte divulgado por Polymarket, considerada la mayor plataforma global de mercados de predicción y apuestas, De la Espriella, aspirante del movimiento Defensores de la Patria, lidera, con un 43% de probabilidad de victoria, la carrera presidencial, de acuerdo con la tendencia registrada por los apostadores.

Este porcentaje le otorga una ventaja sobre su principal rival, Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, quien registra un 41%. Polymarket permite a los usuarios apostar sobre desenlaces de eventos políticos, lo que convierte a sus cifras en un termómetro alterno de la percepción pública.

PUBLICIDAD

Polymarket posiciona a Abelardo de la Espriella como favorito para la Presidencia de Colombia sobre Iván Cepeda - crédito Colprensa
Polymarket posiciona a Abelardo de la Espriella como favorito para la Presidencia de Colombia sobre Iván Cepeda - crédito Colprensa

La misma plataforma refleja que Paloma Valencia, figura del Centro Democrático, mantiene un 16% de probabilidad en el escenario general.

Un análisis realizado el pasado sábado 9 de mayo mostraba que la distancia entre los candidatos principales se había reducido. En ese momento, la probabilidad de victoria de Cepeda era de 42%, seguida por De la Espriella con 40% y Valencia con 16,4%.

Esto dice encuesta de AtlasIntel sobre los posibles resultados electorales

En contraste, los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para la revista Semana muestran un panorama ajustado. De acuerdo con ese estudio, el representante del Pacto Histórico alcanzaría el 38% de los votos válidos, mientras que De la Espriella obtendría el 29,9% y Valencia el 21,2%.

Estos resultados excluyen a los votantes indecisos y sugieren la posibilidad de una segunda vuelta. Si ninguno de los candidatos logra superar el umbral necesario, la definición se postergaría hasta el 21 de junio.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia miran una urna transparente con el escudo colombiano frente al Palacio de Nariño en Bogotá.
Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los tres candidatos más fuertes según encuestas nacionales - crédito Visuales IA

En un eventual balotaje entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el pronóstico de AtlasIntel indica que el candidato de Defensores de la Patria contaría con el 47% de la intención de voto, superando al representante del Pacto Histórico, que recibiría el 42%. Por otro lado, en el caso de que la segunda ronda enfrente a Cepeda y Paloma Valencia, los datos proyectan un 49,1% para la candidata del Centro Democrático frente al 40,6% de Cepeda.

Mientras se aproxima la jornada electoral, la atención se centra en el comportamiento de los diferentes indicadores. Las cifras de Polymarket y los sondeos tradicionales de AtlasIntel ilustran un escenario competitivo y cambiante, donde la diferencia entre los principales aspirantes podría definirse por márgenes estrechos en las próximas semanas.

Esto dice encuesta del CNC sobre intención de voto de cara a las elecciones del 31 de mayo

A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio reveló también cambios en la intención de voto entre los principales candidatos.

Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, encabezó el estudio con un 37,2%, resultado que reflejó un incremento de tres puntos respecto a la medición de marzo.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia son los candidatos con más probabilidades de llegar a la Casa de Nariño - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Abelardo de la Espriella, dirigente del movimiento Defensores de la Patria, ocupó la segunda posición con un 20,4%, dejando atrás a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien registró un 15,%.

La diferencia en los porcentajes entre ambos modificó el panorama para la derecha, que un mes atrás proyectaba una situación distinta. En la encuesta anterior, Valencia contaba con un 22,2% y De la Espriella sumaba 15,4%, lo cual la situaba como la principal figura opositora.

En la cuarta posición se encuentra Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, con un 2,7% de respaldo. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Santiago Botero, empresario, obtuvieron 1,5% cada uno. Más abajo aparecieron Mauricio Lizcano con (0,5%), Carlos Caicedo (0,4%), Sondra Macollins (0,3%), Luis Gilberto Murillo (0,3%), Miguel Uribe Londoño (0,2%), Gustavo Matamoros (0,1%) y Roy Barreras (0,1%).

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaIván CepedaPolymarketCandidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hija de Germán Vargas Lleras pidió a los colombianos no votar por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Hagámosle un homenaje y salvemos este país”

Clemencia Vargas Umaña, única hija del fallecido exvicepresidente colombiano, recordó las vivencias con su padre y remarcó su liderazgo en la política nacional

Hija de Germán Vargas Lleras pidió a los colombianos no votar por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Hagámosle un homenaje y salvemos este país”

Álvaro Uribe contó qué no le gusta de Nayib Bukele y cuestionó a Iván Cepeda en entrevista con Westcol: “Poner cuidado a eso”

El expresidente colombiano tuvo una larga conversación con el streamer colombiano, en la que habló de su vida política y lo que le gustaría del próximo presidente de Colombia

Álvaro Uribe contó qué no le gusta de Nayib Bukele y cuestionó a Iván Cepeda en entrevista con Westcol: “Poner cuidado a eso”

Hermano de Germán Vargas Lleras calificó al exvicepresidente como un ‘guerrero’ de la política: “Creímos que era invencible”

La columna de opinión publicada por José Antonio Vargas Lleras recordó el impacto de las acciones del exvicepresidente en la vida pública, así como los riesgos personales y los desafíos que enfrentó a lo largo de su trayectoria

Hermano de Germán Vargas Lleras calificó al exvicepresidente como un ‘guerrero’ de la política: “Creímos que era invencible”

Marbelle volvió a arremeter contra Gustavo Bolívar y le puso nuevo apodo: “No le diga care muisca”

La cantante arremetió contra el exdirector del DPS al replicar una publicación de un seguidor que lo vincula con los presuntos financiamientos de la primera línea en las protestas del llamado estallido social

Marbelle volvió a arremeter contra Gustavo Bolívar y le puso nuevo apodo: “No le diga care muisca”

El ministro de Defensa aclaró por qué el Gobierno pidió suspender órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo: “No es boleta para delinquir”

Pedro Sánchez recalcó que el hecho de que el Ejecutivo haya solicitado esta medida no implica un freno de las operaciones militares contra esta organización criminal armada

El ministro de Defensa aclaró por qué el Gobierno pidió suspender órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo: “No es boleta para delinquir”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Marbelle volvió a arremeter contra Gustavo Bolívar y le puso nuevo apodo: “No le diga care muisca”

Marbelle volvió a arremeter contra Gustavo Bolívar y le puso nuevo apodo: “No le diga care muisca”

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

Deportes

James Rodríguez confirmó la fecha en la que se unirá a la selección Colombia previo a la Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez confirmó la fecha en la que se unirá a la selección Colombia previo a la Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez desmintió su retiro tras el Mundial 2026: “Todavía me quedan un par de años más”

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha

En video: James Rodríguez hizo doblete de asistencias; Quintero, gol y asistencia y Jorge Carrascal también anotó