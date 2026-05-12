Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

El famoso compartió reflexiones sobre los rolos y sorprendió al defenderlos, aunque no dejó de lado las palabras y costumbres que se le hacen curiosas de los capitalinos - crédito Tatán Mejía / TikTok

El creador de contenido Tatán Mejía sorprendió en redes sociales al publicar un video viral que, con humor y tono crítico, explora las diferencias culturales y de lenguaje entre paisas y rolos con su estilo particular, lo que desató una gran cantidad de reacciones y fomentó el debate sobre la identidad en las diferentes regiones.

En su video, el corredor de motocross resaltó la manera en que los bogotanos utilizan expresiones como “esfero” para referirse a un bolígrafo o lapicero. Además de hacer énfasis en el término “primis” al hablar de posiciones, debido a que para los paisas estos términos son inusuales. También comparó la importancia que los rolos le otorgan a la figura del mejor amigo frente a la tradición paisa de llamar “parceros” a todos sus amigos.

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El video señala otra diferencia clave: mientras los bogotanos pagan el precio justo sin regatear, los paisas tienden a buscar descuentos incluso en compras mínimas, observaciones que causaron identificación, orgullo regional y una respuesta masiva en plataformas digitales.

Cabe mencionar que Sebastián Mejía Uribe, conocido como Tatán Mejía, es reconocido no solo por su trayectoria como corredor de Freestyle Motocross, sino por su presencia constante en redes junto a Maleja Restrepo, siendo una de las parejas más famosas del país.

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Tatán Mejía sorprendió al hablar de las cosas buenas y curiosas que tiene Bogotá - crédito @tatanmejia/IG

Diferencias entre paisas y rolos, según Tatán Mejía

El famoso inició su video diciendo: “Cosas de los rolos que los paisas no entendemos. Primero: quedé primis. ¿Quedaste de segundas? ¿Quedaste de terceras? Como deportista es superraro, ¿no? Parce, ¿quedaste de segundas? No, quedé segundo”.

Añadió que, para los bogotanos, el “mejor amigo” tiene una importancia especial: “Para ellos es superimportante su mejor amigo. Él es mi mejor amigo. Nosotros los paisas como que todos son los parceros. Hay un parcero más que el otro, pero, para ellos, es superimportante. Él es mi mejor amigo”.

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Del mismo modo, cuestionó con humor algunos términos empleados en Bogotá: “Esfero. Esfero. ¿De dónde sale la palabra esfero? No, entonces lapicero y punto. Parce, páseme el esfero. Tajalápiz es rarísimo. ¿Tajalápiz? Sacapuntas”.

Sobre el modo de comprar o negociar, resaltó que los bogotanos: “No piden descuento. Me encanta porque es que: ‘¿Cuánto vale tu trabajo? Toma’. Se sienten orgullosos de lo que pagan y no del descuento que sacaron. Los paisas pedimos descuento por todo, puta, regateamos un buñuelo”, y agregó: “Putamente buenos negociantes. Entran, son precisos, son exactos. Me lo dijeron una vez: si usted no gana y yo tampoco, esto no es un negocio”.

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El famoso conquistó más que a Maleja con sus declaraciones - crédito @tatanmejia/IG

En el mismo video, Mejía reiteró cómo los rolos perciben la “clase” y el orgullo capitalino: “La clase es algo que uno no sabe cómo describirla, pero uno sí sabe quién la tiene. ¿Y los rolos? Los rolos tienen clase”.

También hizo referencia al acento característico de una parte de los bogotanos, y recordó a personajes reconocidos en la ciudad: “El acento del que todos nos reímos, ese de Oviedo y Juanpis González, es de una pequeña parte de la población bogotana. Ellos están ahí metidos en sus clubs y no siento que lo hagan porque quieren sentirse más que los demás, simplemente, pues fue el acento que les quedó. Una vez los conoces, son unos bacanes”.

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Respecto a las prioridades y valores de la capital reiteró: “Aquí no es tan importante qué carro tienes, en qué casa vives y qué tan buena está tu mujer o qué tanta plata tiene tu hombre, aquí todo el mundo está remando. Aquí en Bogotá la gente no te pregunta de dónde vienes, te pregunta pa’ dónde vas y qué tan lejos quieres llegar”.

Los capitalinos le agradecieron por estas palabras y recordaron la importancia de evitar regionalismos - crédito Daniel Ruiz Vera/IDT y Alcaldía de Medellín

Reacciones al video de Tatán Mejía

El video provocó decenas de comentarios y respuestas de internautas que celebraron tanto el humor como la identificación con las diferencias regionales. Un usuario escribió: “No pedimos descuento es porque nos da pena”.

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Otras personas coincidieron con su relato: “Me encanta Bogotá y soy Paisa”, expresó un internauta, mientras otro destacó: “Es un milagro ver los comentarios buenos y no malos de los rolos”.

Algunos comentarios reflejaron gratitud con el deportista: “Un paisa vino a devolvernos el orgullo de ser bogotanos. Gracias por la honestidad, Sebas”, “Este mk me caía bien y ahora me cae mejor” y “Que viva Bogotá, gracias por este video”.

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