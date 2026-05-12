Colombia

Por muerte de German Vargas Lleras, un senador propuso a Fuad Char para tomar el liderazgo de Cambio Radical

La falta de una figura con reconocimiento nacional desata una crisis interna y obliga al partido a replantear su liderazgo

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La cumbre de Cambio Radical reunió a Vargas Lleras, Fuad Char y Germán Córdoba Ordóñez para definir la estrategia electoral de 2026 - crédito @PCambioRadical/X
La ausencia de Vargas Lleras reabre el debate sobre la posible desaparición del partido Cambio Radical en la política colombiana - crédito @PCambioRadical/X

El 8 de mayo de 2026 se confirmó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras una prolongada lucha contra un cáncer cerebral.

En medio del duelo por el fallecimiento del dirigente político, aumentan las dudas sobre el futuro de Cambio Radical, partido que enfrenta su transición más delicada al quedar sin su líder natural. La ausencia de Vargas Lleras, que ya se percibía desde las últimas elecciones legislativas, pone en entredicho la supervivencia de la colectividad ante los próximos procesos electorales.

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Mientras que algunos dirigentes consideran que se debe analizar con calma, al considerar la repentina partida del exministro de Vivienda, otros ya manifestaron uno de los nombres que podría suceder a Vargas Lleras para tomar las banderas del movimiento político.

Es el caso del senador Carlos Abraham Jiménez quien, en diálogo con El Tiempo sugirió al empresario y excongresista Fuad Char como el nombre señalado para asumir el liderazgo durante la etapa de transición, particularmente por la influencia de la casa política barranquillera, tradicionalmente opuesta en ciertos puntos al sector de Vargas Lleras.

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Para el actual congresista de oposición, el relevo temporal por la Casa Char podría facilitar la consolidación de nuevos liderazgos y, eventualmente, una recomposición de fuerzas internas.

Incluso, Jiménez recalcó la necesidad de readmitir a otros actores políticos como Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara Restrepo, David Luna, Nicolás García y Juan Carlos Pinzón, este último exfórmula vicepresidencial de Vargas Lleras en 2018, como parte de una estrategia para evitar la disolución del partido y capitalizar liderazgos con proyección nacional.

No obstante, dentro del partido existe también una preocupación profunda respecto a la falta de nuevos referentes con alcance nacional.

“En el partido no hay una sola persona que tenga ese estatus o reconocimiento de líder nacional que tenía Vargas Lleras. Es muy difícil encontrar a alguien con ese liderazgo en el partido. No veo que el partido se pueda recuperar de esta temprana ausencia”, señaló otro senador consultado por el diario mencionado.

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