El presidente de Asofondos respondió a Petro: “Las AFP cumplen con una regulación estricta y reportan cada peso invertido de los fondos de pensiones”

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que el decreto afectaba el ahorro pensional de más de 118.000 afiliados- crédito @fondosdepension/AdobeStock/Ministerio de Trabajo

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció el 11 de mayo de 2026 tras la decisión tomada por el Consejo de Estado de suspender los efectos del Decreto 415 del 20 de abril del 2026, que reglamentaba el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones. La medida del Gobierno nacional cubría a 120.000 afiliados que se cambiaron de régimen.

“El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”, escribió Petro en su cuenta de la red social X​.

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En su análisis, destacó que “un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano (sic)”.

A criterio del jefe de Estado, dejar en manos de los fondos privados los recursos de los trabajadores que decidieron el traslado de sus ahorros a Colpensiones, sería una estafa.

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“El Consejo de Estado no puede pretender, por salvar a los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador (sic)”, recalcó.

La respuesta de Asofondos al Gobierno Petro por críticas a la gestión del ahorro pensional de los colombianos

Andrés Velasco afirmó que por ley las Administradoras de Fondos de Pensiones deben presentar reportes sobre los gastos y rentabilidad de las inversiones que realicen con el dinero de los colombianos- crédito Asofondos

En reacción a la crítica del presidente Gustavo Petro sobre la gestión del ahorro pensional, Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), afirmó que, por ley, las AFP deben entregar un reporte sobre el manejo de las inversiones que hacen con los recursos de los habitantes, por lo que se desmonta la versión del Gobierno nacional.

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“Nosotros cumplimos una reglamentación estricta sobre el manejo de esos recursos. No podemos sino invertirlos en donde la reglamentación permite y periódicamente, todos los meses, nosotros tenemos que reportar toda la información de hasta dónde está el último centavo de estos recursos, no solamente de estos veinticinco billones, sino de los quinientos cuarenta billones de pesos que administramos de los colombianos, 100 % de los colombianos, ante la Superintendencia Financiera”, señaló en entrevista con Canal 1.

Y agregó: “Cualquier persona puede meterse, a la página web de la Superfinanciera y ver cómo están invertidos estos, estos recursos y cómo están generando rentabilidades constantemente. Nosotros tenemos unas, unas metas, regulatorias de rentabilidades mínimas. Tenemos una reserva de estabilización que implica, poner patrimonio de los, de los dueños de los fondos de pensiones cada vez que un colombiano consigna un peso de cotizaciones”.

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