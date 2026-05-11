Colombia

A ritmo Diomedes Díaz, Bad Bunny dedicó sentidas palabras a los colombianos: “Gracias por tanto y tanto amor”

El artista de música urbana demostró su cariño por el territorio nacional y se refirió especialmente a una de las ciudades que lo acogió con mucho amor durante una de sus giras, además de publicar cómo disfrutó de su paso por el país

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Mensaje de texto del artista Bad Bunny en el que expresa gratitud hacia Medellín y Colombia por la energía recibida durante su gira - crédito Bad Bunny / Instagram

Bad Bunny es uno de los artistas del género urbano más queridos en Colombia, no solo por sus colaboraciones con artistas locales, sino porque ha sabido conquistar a sus seguidores con su actitud en cada una de sus apariciones frente a las cámaras. Además de demostrar su talento y conectar con el público mediante las letras de sus temas musicales más profundos.

Por esta razón, cada que hace una gira las entradas se agotan en escasos minutos, demostrando así su alcance y el cariño del público. En Colombia, el furor por ver a su artista favorito se apodera de los amantes del género que no dudan en hacer lo que sea para verlo aunque sea por un par de horas y disfrutar de su energía y talento.

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La última vez que el artista se presentó en territorio nacional fue el 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín, donde se reunieron seguidores de la ciudad, oriundos de otros lugares del país y extranjeros que aprovecharon la oportunidad para conocer Colombia.

Ese evento fue icónico y no solo es recordado por los asistentes, sino que el artista también lo atesora en su memoria como uno de los shows que más lo ha llenado en su labor. Así lo reveló a través de su cuenta de Instagram en un mensaje en el que reiteró el cariño por Colombia, especialmente por Medellín, y anunció nuevas sorpresas para los colombianos.

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Bad Bunny en Colombia-Noviembre de 2022
El artista no solo cantó en Colombia sino que disfrutó de Medellín, la comida y un tiempo de descanso que lo dejaron encantado - crédito EFE

“Por muchos años he visitado Medellín, siempre la he pasado bien y me he llevado bonitas experiencias de esa ciudad, pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Atanasio fue otra cosa. Jamás había sentido esa energía en las pasadas ocasiones y siendo sincero, han sido una de las ciudades con la mayor energía en esta gira. Me sorprendieron de la mejor manera. ¡MEDELLÍN LO DIÓ TODO Y MÁS! ¡GRACIAS!“, expresó el artista a través de sus redes sociales.

Sin embargo, no solo le agradeció a la capital antioqueña, sino que expresó su amor por Colombia y prometió visitar nuevamente la tierra que lo acogió con cariño: “Gracias Medallo por aceptarme y quererme, gracias Colombia por tanto y tanto amor. Tengo mucho y mucho más que contar sobre ustedes y su tierra... algún día será. Nos veremos pronto”.

Estas sentidas palabras constataron que el artista no solo guarda un cariño especial por Colombia, sino que la visitará próximamente para continuar inspirandose por sus espectaculares paisajes. Precisamente, referente a los lugares que visitó, Bad Bunny publicó varios clips en los que muestra que fue al restaurante El Cielo y hasta se chupó los dedos con la comida del chef colombiano Juan Manuel Barrientos.

El famoso aprovechó para tener una cena exclusiva en el restaurante El Cielo de Medellín y disfrutar de la vida nocturna con las espectaculares vistas que ofrece la ciudad - crédito Bad Bunny / Instagram

En su cuenta de Instagram, también publicó que descansó de sus extensos días de trabajo en una finca con una piscina infinita en la que tuvo tiempo para relajarse tras cumplir con la apretada agenda de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Bad Bunny publicó una canción de Diomedes Díaz

Uno de los clips que no pasó desapercibido en la recopilación del artista de su paso por Medellín fue uno en el que mostró las calles de la ciudad mientras que se desplazaba en un vehículo y de fondo puso la canción La Reina de Diomedes Díaz.

El artista publicó imágenes de las calles de la capital antioqueña desde un vehículo en movimiento y acompañó el video con una canción de Diomedes Díaz - crédito Bad Bunny / Instagram

El apartado exacto que puso fue: “Pueden haber mas bellas que tú, habrá otra con mas poder que tú pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Las hay con coronas de cristal y tienen todas las perlas del mar. Tal vez, pero en mi corazón tú eres la reina”, demostrando su aprecio por la música colombiana y letras tan famosas como las del fallecido artista vallenato.

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