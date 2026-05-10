Puede su jefe prohibirle el uso del celular durante la jornada laboral: Esto dice la ley

La normativa laboral permite a los empleadores establecer reglas sobre el uso de dispositivos personales durante la jornada de trabajo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del teléfono móvil en el entorno laboral ha generado una serie de medidas y debates sobre su regulación. En Colombia, aunque el uso cotidiano del celular ha creado hábitos casi automáticos en las personas, las empresas han encontrado necesario establecer límites claros.

En la actualidad, el Código Sustantivo del Trabajo no contempla una norma específica que limite el uso del celular, lo que deja el tema en manos de la regulación interna de cada empresa. La jurisprudencia ha permitido que la figura de autoridad empresarial decida sobre el acceso a estos dispositivos durante la jornada.

PUBLICIDAD

En la práctica, las organizaciones pueden establecer reglas siempre que estas sean razonables, justas y comunicadas oportunamente a los empleados. Toda prohibición debe ser de conocimiento del colaborador, ya sea en el reglamento interno o en su contrato de trabajo. Esta obligación responde al principio de seguridad jurídica y transparencia que debe regir la relación laboral.

Regulación interna y límites al uso del celular

El incumplimiento de normas internas sobre el uso del móvil puede derivar en sanciones disciplinarias, siempre que estén debidamente fundamentadas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleador colombiano cuenta con el poder de dirección y subordinación, tal como lo establece el Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Este poder le permite organizar y regular la forma en que se desarrolla el trabajo en la empresa, incluyendo el uso del celular. Sin embargo, toda restricción debe estar debidamente registrada en el Reglamento Interno de Trabajo y ser proporcional a las actividades laborales.

PUBLICIDAD

La prohibición absoluta del uso del teléfono móvil solo es válida si obedece a razones técnicas o de seguridad. Por ejemplo, las labores operativas pueden exigir mayor atención y justificación para restringir dispositivos, mientras que en actividades administrativas, el criterio puede variar. El principio de racionalidad exige que las restricciones sean adecuadas a la naturaleza del trabajo, sin vulnerar la dignidad ni los derechos fundamentales de los trabajadores.

La Corte Constitucional ha señalado que la productividad es el principal argumento para que el empleador establezca límites. Según lo dicho en la Sentencia T-690 de 2015, “el empleador paga por el tiempo del trabajador dentro de un horario laboral durante el cual éste debe ejecutar las funciones del cargo”, lo que justifica la posibilidad de establecer reglas sobre el uso de dispositivos personales.

PUBLICIDAD

Consecuencias disciplinarias y derechos del trabajador

Las restricciones al uso del celular deben comunicarse previamente al trabajador y estar justificadas por razones de productividad o seguridad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incumplir las normas sobre el uso del celular puede acarrear consecuencias disciplinarias, siempre que estas estén previamente definidas y comunicadas. Entre las posibles sanciones se encuentran el llamado de atención escrito, la suspensión sin pago y, en casos reiterados y debidamente sustentados, el despido con justa causa. Según el Artículo 12 del Código Sustantivo del Trabajo, toda sanción debe respetar el debido proceso.

La Corte Constitucional también ha enfatizado que el uso del celular, por sí solo, no es causal suficiente para el despido. En caso de una sanción, el trabajador tiene derecho a ser informado sobre la falta, presentar descargos y defender sus argumentos antes de que se adopte una medida definitiva.

PUBLICIDAD

Flexibilidad y excepciones para situaciones personales

Las restricciones al uso del celular no significan una prohibición total. La empresa debe garantizar que los empleados tengan acceso a un canal para recibir llamadas de emergencia. Por ejemplo, si el trabajador espera recibir un mensaje o una llamada para la asignación de una cita médica, conocer el estado de salud de un familiar o alguna situación escolar con sus hijos, deberá manifestarlo a su empleador para que le permita el uso del dispositivo.

El derecho a la desconexión digital y el control del empleador sobre herramientas tecnológicas suelen estar regulados por acuerdos internos o convenios colectivos - crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

El principio de proporcionalidad exige que la limitación al uso del celular se ajuste a las circunstancias. Por ejemplo, si la comunicación es necesaria para atender un asunto urgente, el empleador debe mostrar flexibilidad, evitando vulnerar derechos fundamentales como el de estar informado o disponible frente a emergencias familiares.

PUBLICIDAD

Cada empresa tiene la facultad de definir sus propias reglas y condiciones sobre el uso del celular. Para dejar claros los valores, principios y normas, la herramienta más adecuada es el Código de Ética. Este documento establece lo que se considera aceptable o inapropiado en el contexto laboral y detalla las consecuencias ante posibles incumplimientos.