Colombia

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

La creadora de contenido se despidió entre lágrimas del 'reality' internacional y agradeció el cariño recibido, asegurando que esta experiencia la inspirará para emprender nuevos proyectos fuera de Colombia

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La creadora de contenido alcanzó la octava posición apenas dentro de la competencia - crédito @lamansionvipclips000/TikTok

Superada por la emoción, la influencer colombiana Aida Victoria Merlano expresó su gratitud tras ocupar el octavo lugar en la primera edición de La mansión VIP, donde convivió con participantes de distintos países.

“La verdad, llegar hasta acá para mí ha sido un milagro. Nunca pensé, la verdad, estar en un escenario tan grande y menos en un país que no era el mío”, manifestó la barranquillera al cierre de la competencia.

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Ante sus seguidores, la creadora de contenido destacó la amplitud de público que conquistó fuera de Colombia, admitiendo: “Me siento muy afortunada de haber llegado tan lejos y de verdad que sé que de aquí se van a derivar cosas muchísimo más grandes”.

Al evocar los motivos de su reconocimiento, la barranquillera relató los desafíos personales que han marcado su vida: “A mí me conocieron por la tragedia más grande de mi vida hace siete años. A mí me llevaban presa, me humillaron públicamente y Aida llegó a la victoria gracias a la tragedia”.

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La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram
La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Centró su mensaje en el poder individual de transformar la adversidad, asegurando: “Ustedes pueden convertir la tragedia más grande de su vida en la estrategia de éxito que los lleve a la victoria”.

El respaldo de su círculo más cercano ocupó un lugar especial en su despedida, dedicando palabras de aprecio: “Les mando un abrazo, un beso y gracias por todo el apoyo a mis seguidoras y sobre todo a mis amigos y a mi equipo de trabajo, que son mi familia”, cerró la influenciadora, convencida de que la vivencia en tierras extranjeras marcará nuevas oportunidades en su trayectoria.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “Creo que merecía haber llegado más lejos, pero le faltó humildad”; “Ella siempre dará contenido, la posición no importa, ya vivió la experiencia”; “El temor a la funa no existe en el vocabulario de Aida Victoria”, entre otros.

Aida Victoria Merlano - LA Blanquita - Katy Cardona
Aida Victoria Merlano le pidió a La Blanquita aclarar los conflictos que han ocurrido en la competencia - crédito @katy_carrdona @aidavictoriam/IG

Cabe mencionar que en este mismo formato estaban participando dos colombianas más: La Jesuu que ocupó el puesto 15 y La Blanquita, que quedó en tercer lugar y se posicionó como una de las favoritas dentro de la competencia.

La enseñanza que le dejó el proceso judicial de su mamá

La influenciadora Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores el aprendizaje que le dejó el proceso judicial al que ha estado sometida desde 2019 por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, desde un consultorio odontológico en Bogotá.

Aunque fue condenada a trece años y ocho meses de prisión por “favorecimiento de fuga” y “uso de menores para delinquir”, permanece en libertad mientras la Corte Suprema de Justicia revisa un recurso de casación.

Aida Victoria Merlano le expresó a sus seguidores el sentido que le ha encontrado a la vida pese a atravesar situaciones complejas - crédito aidavictoria.tv / TikTok

Durante su participación en el reality La mansión VIP, Merlano relató cómo la posibilidad de perder la libertad ha influido en su manera de vivir.

Dijo que ninguna acción podía cambiar el hecho de estar bajo proceso legal, pero optó por no aplazar su búsqueda de felicidad. “Muchos viven postergando la felicidad esperando que los problemas terminen”, reflexionó, y aconsejó a quienes la siguen no esperar a que se resuelvan sus dificultades para tomar decisiones que les permitan ser felices.

Merlano enfatizó que su actitud osada y su disposición a crear contenido en redes sociales, incluso en los momentos de mayor presión mediática, le permitieron acceder a nuevas oportunidades y conocer personas valiosas.

En los juzgados de Paloquemao se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de la hija de Aida Merlado. Aida Victoria Merlano Manzaneda. (Colprensa - Camila Díaz)
En los juzgados de Paloquemao se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de la hija de Aida Merlado. Aida Victoria Merlano Manzaneda. (Colprensa - Camila Díaz)

Explicó que, pese a los momentos dolorosos, se siente plena y agradecida por no haberse dejado abatir por el miedo a la posible pérdida de su libertad: “Hoy agradezco profundamente no haberme atormentado la vida pensando en: ‘¿Y si me quitan la libertad?’”.

En su mensaje, la influenciadora invitó a sus seguidores a no dejar que las dificultades les impidan vivir el presente. Sostuvo que la felicidad no depende de alcanzar metas externas, sino de aprender a sentirse completos incluso en medio de la adversidad. “La felicidad no está después de, está hoy, ahora y decidiéndolo”, concluyó.

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