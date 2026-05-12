Jhon Arias es criticado en Palmeiras de Brasil: aseguran que se está “sobreprotegiendo” para la selección Colombia y el Mundial

La llegada de Jhon Arias al Palmeiras estuvo rodeada de expectativa. El colombiano aterrizó como uno de los grandes refuerzos del equipo brasileño para la temporada 2026, pero en las últimas semanas su rendimiento comenzó a ser objeto de debate entre hinchas y prensa local. En Brasil ya aparecieron las primeras críticas y algunas voces incluso aseguran que el extremo estaría “sobreprotegiéndose” físicamente pensando en la selección Colombia y en la cercanía del Mundial.

Las estadísticas reflejan una baja en su impacto ofensivo. En el Brasileirao, el colombiano no marca desde el pasado 5 de abril, mientras que su última anotación se produjo el 5 de mayo en la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. Aunque los números no son alarmantes, sí han comenzado a generar dudas en un entorno acostumbrado a exigir resultados inmediatos.

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El empate reciente ante Remo aumentó todavía más las críticas. Arias fue titular, pero no logró desequilibrar ni mostrar la explosividad que lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados del continente. Según reportó la prensa brasileña, especialmente el medio Lance, existe preocupación entre aficionados por la forma en la que el colombiano está siendo utilizado dentro del esquema táctico de Abel Ferreira.

Un ejemplo de lo que comenta el mundo Palmeiras: Jhon Arias se está cuidando para la Copa del Mundo - crédito @RegisRugol8154/X

El uso táctico que le dan a Jhon Arias en Palmeiras

Uno de los principales cuestionamientos apunta precisamente al sistema del entrenador portugués. En Fluminense, Arias tenía libertad total para moverse por diferentes sectores del frente de ataque. Era habitual verlo aparecer por derecha, izquierda, el centro del campo e incluso retrocediendo para iniciar jugadas. Esa movilidad le permitía convertirse en el eje ofensivo del equipo carioca.

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En Palmeiras, por el contrario, el colombiano aparece mucho más limitado tácticamente. Actualmente cumple una función más rígida por la banda izquierda, con responsabilidades tanto defensivas como ofensivas. Para varios analistas brasileños, esa posición reduce sus posibilidades de desequilibrio y lo obliga a desgastarse físicamente lejos de las zonas donde más daño puede generar.

Incluso, ciertos comentarios en Brasil sugieren que podría existir una recomendación indirecta desde el entorno de Néstor Lorenzo para administrar esfuerzos. Arias viene acumulando una gran cantidad de minutos durante la temporada y prácticamente no ha tenido descanso entre Brasileirao, Copa Libertadores y Copa de Brasil.

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La discusión ya se instaló entre los hinchas del Palmeiras. Algunos creen que el colombiano no está mostrando compromiso total dentro del terreno de juego, mientras otros consideran injusto responsabilizar únicamente al futbolista cuando el funcionamiento colectivo del equipo tampoco convence.

El mapa de calor de Jhon Arias en Palmeiras respecto al que tenía el Fluminense - crédito SofaScore

En Brasil afirman que Jhon Arias no se está exigiendo al máximo

La gran pregunta es inevitable: ¿Jhon Arias realmente está evitando exigirse al máximo para protegerse de una lesión antes del Mundial o simplemente está siendo perjudicado por un sistema táctico que no potencia sus virtudes?

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Por ahora, el calendario tampoco ayuda. El fútbol brasileño se caracteriza por un ritmo frenético de partidos y Palmeiras afrontará un cierre de mayo cargado de compromisos decisivos. Antes de unirse a la Selección Colombia, Arias todavía deberá disputar al menos seis encuentros entre Brasileirao, Copa Libertadores y Copa de Brasil.

El equipo paulista enfrentará a Jacuipense por la quinta ronda de la Copa de Brasil, en una serie donde probablemente el colombiano tenga descanso parcial. Después recibirá a Cruzeiro, visitará a Flamengo y cerrará mayo ante Chapecoense.

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Jhon Arias está siendo criticado por su rendimiento en Palmeiras - crédito Jorge Silva/Reuters

Además, Palmeiras aún tiene dos compromisos claves en la Copa Libertadores. Primero enfrentará nuevamente a Cerro Porteño el 20 de mayo y posteriormente cerrará la fase de grupos frente a Junior de Barranquilla el 28 del mismo mes. El conjunto brasileño lidera actualmente su grupo con ocho puntos y tiene grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Todo indica que Arias incluso podría perderse el partido de despedida de la Selección Colombia programado para el 29 de mayo en Bogotá frente a Costa Rica, debido a sus compromisos con Palmeiras.

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Pese a las críticas, los números del colombiano siguen siendo competitivos. En la Copa Libertadores suma un gol y una asistencia en cuatro partidos. En el Brasileirao acumula tres asistencias en once encuentros, mientras que en el Campeonato Paulista disputó cuatro compromisos. Aunque todavía está lejos de su mejor versión, en Palmeiras consideran que el talento del colombiano sigue intacto.