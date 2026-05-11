Colombia

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Las autoridades desplegaron una nueva operación en la zona rural de Tibú, mientras continúan las acciones para verificar el impacto del ataque aéreo realizado durante el fin de semana en la frontera con Venezuela

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La operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial logró neutralizar a ocho miembros del ELN y confiscó un arsenal significativo - crédito X
Fuerzas Militares de Colombia ejecutan bombardeo contra el ELN en zona rural de Tibú, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela - crédito Ejército Nacional

Autoridades colombianas desplegaron el fin de semana una operación aérea de alto impacto contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo.

El bombardeo ocurrió en zona rural de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Según informaron fuentes militares, se trató del tercer ataque de este tipo en lo que va de 2026 contra esta organización armada.

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El operativo se ejecutó días después de que la guerrilla difundiera un video anunciando un juicio revolucionario a dos policías y dos agentes del CTI que permanecen secuestrados.

Las Fuerzas Militares explicaron que tropas terrestres ingresaron al área para verificar el alcance de la acción y consolidar el número de bajas y material incautado. De acuerdo con el reporte inicial, la acción habría dejado varios insurgentes muertos, aunque aún no se ha precisado la cifra.

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Escalada de acciones y secuestros

El operativo se produce tras el anuncio del ELN sobre un juicio revolucionario a cuatro agentes estatales secuestrados desde hace casi dos años - crédito AFP
El operativo se produce tras el anuncio del ELN sobre un juicio revolucionario a cuatro agentes estatales secuestrados desde hace casi dos años - crédito AFP

La ofensiva se produce tras una serie de hechos que elevaron la tensión en el Catatumbo. Según datos del Ministerio de Defensa, el grupo armado mantiene actualmente a 135 personas secuestradas.

El anuncio de un supuesto “juicio revolucionario contra los agentes retenidos hace un año y diez meses, provocó rechazo generalizado y reactivó el debate público sobre los compromisos asumidos por el Gobierno de Gustavo Petro en el desarrollo de la política de “paz total”.

En ese contexto, en redes sociales circularon declaraciones pasadas de Petro como candidato, cuando prometió disolver al ELN en tres meses o renunciar al cargo.

Es de mencionar que la guerrilla ha perpetrado atentados, secuestros, extorsiones y homicidios en la región, a pesar de los beneficios jurídicos y políticos recibidos en las negociaciones de paz.

Las operaciones violentas del ELN en Catatumbo estarían bajo la dirección de alias Pablito, considerado uno de los mandos más violentos de esa estructura.

Tres bombardeos en 2026 y otras operaciones transfronterizas

Ejército Nacional-Colombia
Autoridades confirman que la operación aérea en Catatumbo es la tercera ofensiva del año 2026 dirigida contra el Ejército de Liberación Nacional - crédito Ejército Nacional

El ataque aéreo ejecutado en Tibú es el tercero que realiza el actual Gobierno colombiano contra el ELN. El primero se produjo el 4 de febrero, también en Catatumbo, con un saldo de siete insurgentes muertos, según confirmó el Ejército Nacional. El segundo ocurrió el 19 de abril en la vereda San Martín, en El Tarra, donde murieron dos miembros identificados como expertos en drones y francotiradores, entre ellos alias Yair y alias Valentina.

En paralelo, se reportó una confrontación armada en territorio venezolano, aproximadamente a 25 kilómetros de la frontera colombiana. Publicaciones en redes sociales y fuentes judiciales relataron que la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela habría ejecutado una operación contra integrantes del ELN, con un saldo de siete muertos.

Fotografías difundidas mostraban parches de esa fuerza junto a los cuerpos, aunque autoridades colombianas aclararon que ese hecho no está relacionado con el bombardeo en Tibú.

Disputa territorial y crimen organizado

Bombardeos - Ejército Nacional
La ofensiva incrementa el debate sobre la política de paz total del Gobierno Petro y el cumplimiento de compromisos frente a la guerrilla - crédito AFP

La presencia del ELN en Catatumbo responde tanto a su control sobre rutas del narcotráfico como a la disputa con otras estructuras ilegales por negocios de minería ilegal.

El conflicto en la región involucra también a disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Durante el actual gobierno, las Fuerzas Militares han realizado 20 operaciones de alta precisión en el área: cinco contra el Clan del Golfo, 12 contra disidencias y tres específicamente dirigidas contra el ELN.

Fuentes militares informaron que en cada bombardeo, unidades ingresan después al terreno para verificar el impacto de la operación, recolectar material de guerra y establecer el número de guerrilleros afectados.

En el último ataque, esa labor continúa, mientras las autoridades mantienen el hermetismo sobre el balance definitivo. La ofensiva coincide con críticas públicas sobre la efectividad de la política de paz total y la continuidad de acciones criminales por parte del ELN.

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