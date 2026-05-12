Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro por declaraciones contra la hija de Germán Vargas Lleras y el presidente respondió: “Es cosa de vampiros”

Vicky Dávila aseguró que el grado de indolencia del presidente Petro es indignante y le preguntó si puede respetar el dolor de la hija del exvicepresidente Vargas Lleras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de X, respondió a las declaraciones de Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras —exvicepresidente de Colombia fallecido el 8 de mayo de 2026—, quien solicitó no votar por Iván Cepeda en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

“Con todo el respeto con Clemencia, que me vio saludar y hablar con su papá, ya el país no es de apellidos hereditarios. Eso no es de las repúblicas y las democracias. Al rey lo sacamos hace dos siglos y medio y en Colombia no hay aristocracias así se lo crean algunos. Esto es una democracia y es el pueblo el que decide y no el apellido (sic)”, señaló el jefe de Estado.

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Por estas declaraciones, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila respondió al mandatario colombiano y lo cuestionó por sus afirmaciones. En su pronunciamiento, Dávila aseguró que el grado de indolencia del presidente Petro es indignante y le preguntó si puede respetar el dolor de la hija del exvicepresidente Vargas Lleras.

“Petro, su grado de indolencia es indignante. Clemencia Vargas esta despidiendo a su padre Germán Vargas Lleras. ¿Puede, por favor, respetar su dolor? (sic)“, señaló Gustavo Petro.

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El presidente no dudó en responder a Vicky Dávila y afirmó que la indolente era la periodista, señalando que “le gusta usar la muerte con fines electorales”.

“Indolente usted, que le gusta usar la muerte con fines electorales. Llevan semanas usando la muerte de personas solo con el fin de elegir el proyecto político que más ha asesinado gente en Colombia. Y eso usted lo sabe muy bien (sic)”, indicó Gustavo Petro.

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