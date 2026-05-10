Nueva medida del Gobierno Petro le permitiría a Colombia dejar de depender del precio del dólar: “Los beneficios ya se reflejan”

La voltalidad del dólar depende de gran manera de factores nacionales e internacionales - crédito Lee Jae-Won/Reuters

La apuesta del Gobierno de Gustavo Petro por la diversificación monetaria de la deuda pública colombiana redujo el peso del dólar en la estructura financiera oficial y disminuyó la sensibilidad del país ante las oscilaciones internacionales. Así lo asegurói el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuetna que en la actualidad la deuda externa representa solo el 25% del total de la deuda pública, lo que marca un cambio sustancial en el panorama económico nacional.

Colombia emprendió esta estrategia para reducir la dependencia de una sola moneda, contrarrestar los riesgos derivados de la volatilidad internacional y mejorar las condiciones de financiamiento externo. Según la cartera que lidera Germán Ávila, la incorporación de emisiones en euros y francos suizos permite distribuir los riesgos y estabilizar las obligaciones fiscales, lo que refuerza la sostenibilidad financiera ante posibles escenarios adversos en los mercados mundiales.

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La estrategia oficial, resaltada tanto por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, responde a un entorno de alta sensibilidad global frente al dólar y las tasas de interés internacionales. “Esta política busca reducir la exposición cambiaria, fortalecer la sostenibilidad del portafolio soberano y ampliar el acceso del país a mercados internacionales más competitivos”, afirmó el funcionario.

El Ministerio de Hacienda explicó que la sustitución de deuda externa por financiamiento en moneda local fortalece la sostenibilidad del portafolio de deuda pública - crédito @MinHacienda/X

Efectos de la diversificación monetaria

Al respecto, el Ministerio de Hacienda indicó que el proceso de pesificación de la deuda pública permitió disminuir la vulnerabilidad fiscal ante episodios de depreciación del peso y choques externos. “La estrategia de ‘pesificación de la deuda pública colombiana’ ha permitido reducir significativamente el nivel de exposición cambiaria”, señaló Cuéllar.

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Además, la cartera financiera aseguró que con la diversificación monetaria, el dólar dejó de ser la única fuente de financiamiento externo, por lo que se integró con los euros y los francos suizos al portafolio estatal de deuda soberana. Según Crédito Público, el enfoque reduce la sensibilidad de las finanzas públicas frente a la volatilidad de los mercados internacionales y fortalece la sostenibilidad de la deuda.

El acceso a diferentes monedas y mercados ayuda a ajustar mejor el perfil del portafolio soberano. De este modo, Colombia mejora su capacidad de respuesta ante afectaciones internacionales y puede administrar sus necesidades de liquidez con mayor flexibilidad.

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Javier Cuéllar es el director de Crédito Público - crédito Reuters

Reducción del costo de la deuda pública colombiana

Javier Cuéllar precisó que los beneficios financieros de esta política ya son evidentes: “Los beneficios de la estrategia ya se reflejan en una reducción cercana a 80 puntos básicos (pb) en el costo promedio ponderado de la deuda externa”. El descenso en los intereses implica menores cargas financieras para el Estado y mayor margen presupuestario.

De igual forma, el Ministerio de Hacienda resaltó que las mejoras obedecen tanto a la menor vulnerabilidad ante choques globales como a las nuevas condiciones de financiamiento obtenidas en mercados alternativos fuera de Estados Unidos. La diversificación amplía el abanico de fuentes de liquidez y permite acceder a créditos en condiciones más competitivas.

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Asimismo, la entidad explicó que la estrategia aporta “menores costos de intereses para el país y una mayor capacidad para administrar las necesidades de liquidez”. Así, Colombia puede afrontar ciclos internacionales adversos sin depender de manera exclusiva de la evolución del dólar ni de las decisiones monetarias estadounidenses.

El presidente Gustavo Petro anunció el pago total de la deuda con el FMI, liquidando aproximadamente USD5.400 millones heredados de la administración de Iván Duque - crédito Johannes P. Christo/Reuters

Implicaciones internacionales de la nueva estrategia

Desde la perspectiva institucional, el Ministerio de Hacienda considera que esta diversificación ofrece señales de mayor resiliencia fiscal a los acreedores internacionales y observadores globales. Disminuir la concentración de riesgos cambiarios estabiliza el perfil de deuda soberana y mejora la percepción de solidez de la economía colombiana en el exterior.

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El acceso a distintos mercados y monedas amplía la estructura de financiamiento estatal y mejora la capacidad de respuesta ante presiones sobre economías emergentes. Según el Ministerio, el objetivo fundamental es conformar una base financiera menos expuesta a impactos externos, permitiendo una gestión flexible y eficiente del portafolio de deuda pública.

A su vez, apuntó que el enfoque adoptado por Colombia muestra una capacidad de adaptación a los retos cambiantes de los mercados internacionales y proyecta una imagen de estabilidad ante posibles fluctuaciones económicas.

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